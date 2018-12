Macklemore und Tame Impala: FKP Scorpio bestätigt zwei Hurricane-Headliner

Macklemore war bereits 2014 beim Hurricane-Festival. 2019 ist er wieder auf dem Eichenring in Scheeßel.

Scheeßel - Veranstalter FKP Scorpio bestätigt neben zahlreichen weiteren Künstlern mit Macklemore und Tame Impala zwei weitere Acts, die 2019 beim Hurricane-Festival vom 21. bis 23. Juni auf dem Eichenring in Scheeßel dabei sind. Damit sind nun sechs Headliner und rund 50 Künstler bekannt – Die Toten Hosen, Mumford & Sons, Foo Fighters und The Cure wurden bereits Mitte Oktober vom Veranstalter bestätigt.

Benjamin Haggerty alias Macklemore stand bereits 2014 auf der Festivalbühne des Beeke-Ortes. Der Rapper, Singer, Songwriter und Familienvater hat nicht nur eine unvergleichliche Karriere hingelegt, sondern mit seiner viralen Musik abseits von „Thrift Shop“ auch politisch Akzente gesetzt, schreibt das Veranstaltungsunternehmen.

Egal ob mit Barack Obama im Weißen Haus oder beim Rugby-Finale in Sydney: Macklemore nutze seine Popularität und Musik gezielt, um Stellung gegen Drogenmissbrauch zu beziehen oder sich für LGBT-Rechte (Rechte der Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender) einzusetzen. Auch künstlerisch gönne sich der 35-Jährige keine Pause: Dieses Jahr tourte er mit Kesha durch die Staaten, kommendes Jahr werde er die Besucher des Hurricane-Festivals begeistern.

Tame Impala: Durchbruch mit „Innerspeaker“

Auch die aus Perth stammenden Musiker von Tame Impala haben eine genaue Vision davon, wie ihre Musik klingen soll: Ihr Debütalbum „Innerspeaker“ verhalf ihnen zum internationalen Durchbruch, der respektvolle aber gleichzeitig innovative Umgang mit dem Psychedelic Rock der 60er-Jahre fuhr nicht nur in den Charts, sondern auch in der internationalen Musikkritik beachtliche Erfolge ein, heißt es weiter in der Ankündigung.

+ Tame Impala ist ein Neuling auf dem Eichenring. © imago Die australischen Musiker um Sänger Kevin Parker haben sich aber nicht auf dem Erfolg ausgeruht, sondern die Entwicklung bis zur aktuellen Veröffentlichung „Currents“ in Richtung Indietronic weiterentwickelt und damit das erfolgreichste Album der Bandgeschichte abgegeben. „Nicht nur Psych-Rock-Fans werden die musikalische Intensität, Wandlungsfähigkeit und Tanzbarkeit ihrer Musik genießen, wenn Tame Impala in Scheeßel auf der Bühne steht“, so FKP Scorpio.

Die bestätigten Acts:

Für weitere Rock-Facetten sollen außerdem Interpol, Wolfmother, Royal Republic und Black Honey sorgen. Härtere Riffs liefern Parkway Drive, Descendents, La Dispute, Zebrahead, Pascow und Alex Mofa Gang. Auch für Freunde elektronischer Musik haben die Veranstalter mit Steve Aoki einen weltbekannten DJ buchen können.

Ebenfalls bestätigt wurden Christine And The Queens, Cigarettes After Sex, Faber, Alice Merton, Bear’s Den und LAUV. Genauso wie Die Höchste Eisenbahn, Leoniden, Alma, Enno Bunger, Skinny Lister, Gurr und Steiner & Madlaina. Ebenfalls bestätigt sind Neonschwarz und Sookee, die laut FKP vor allem mit guten Beats und klugen Texten überzeugen.

Hurricane-Tickets der dritten Preisstufe (179 Euro, zuzüglich zehn Euro Müllpfand) sind noch bis Freitag, 7. Dezember, 12 Uhr, erhältlich. Danach greift die vierte Preisstufe mit 189 Euro plus Pfand. Weitere Bands werden demnächst von FKP Scorpio bekannt gegeben.

Zu welcher Uhrzeit die bisher bestätigten Musikgruppen an den drei Festivaltagen auftreten, ist noch nicht bekannt. Das Timetable wird erfahrungsgemäß kurz vor dem Festival veröffentlicht. Dafür stehen aber schon die geplanten Tage für die Auftritte fest, die auf der Internetseite des Hurricane-Festivals aufgelistet sind. Dort gibt es auch die Tickets.

www.hurricane.de