Zwei Stunden Höhepunkt beim Scheeßeler Mitsingabend

Scheeßel – Wildfremde Menschen kommen zusammen, singen oder grölen gemeinsam Lieder, ohne Rücksicht auf Notenlängen, schiefe Töne oder Verluste und haben einige Stunden unbeschwert Spaß. Kann das auch in Scheeßel funktionieren?

Kurz vor dem ersten „Singsang und Shalala“ unter dem Mantel der Kulturinitiative Scheeßel (Kis) war Initiator Bobby Meyer, an diesem Abend mit seiner Sunset Dance Band im Scheeßeler Hof am Start, dann doch etwas aufgeregt. Gewiss – das Rudelsingen, welches in den größeren Städten landauf, landab Säle füllt, ist voll im Trend. Ein Begriff, den der 61-Jährige übrigens nicht mag: „Erstens machen das alle, und zweitens sind wir anders: Wir brauchen weder Playback noch Konserve!“ Die Popularität des neuen Formats sei jedoch nicht der Grund gewesen, so etwas auch im Beeke-Ort anzubieten. Vielmehr hat der Musiker bei „Talkin‘ bout my Generation“ schon seit Längerem festgestellt: „Bei Themenabenden wie den Beatles wollten die Leute einfach selbst mitsingen und haben auch noch weitergemacht, als der Plattenspieler längst aus war.“ Was lag also näher, als mit seiner Liveband im Schlepptau den musikalischen Versuchsballon steigen zu lassen?

„Bei 50 Gästen wären wir schon happy gewesen“, verriet der Vertreter der Kis, Bernd Braumüller – am Ende waren mehr als 100 gekommen, um aus tiefster Seele und voller Kehle vornehmlich Songs aus der eigenen Jugend wie den Stones, Pink Floyd oder Abba zu den per Beamer angezeigten Texten mitzuschmettern. Die hatte der Wittkopsbosteler in mühevoller Kleinarbeit zusammengetragen: „Die Lieder haben wir alle im Programm, aber die Texte explizit aufzuschreiben, war nochmal eine andere Sache.“ Musikalisch habe man nicht viel verändert, „außer einigen Medleys und natürlich, dass wir alle uns, aber besonders ich mich am Schlagzeug, zurückgehalten haben.“ Denn schließlich stand das Erlebnis des gemeinsamen Anstimmens im Vordergrund.

Das kam an. Die überwiegend weiblichen Gäste auch aus Rotenburg, Vissel, Elsdorf und Bremen gaben alles, tanzten, und die ein oder andere hatte sogar noch die Choreografie von „YMCA“ der Village People parat. „Eine tolle Mischung, Deutsch und Englisch, Klassiker, Schnulzen und aktuelles – da ist alles dabei“, befand Elke Meyer aus Ostervesede. Das machte sicherlich auch den Charme aus: „Lieder zu singen, die man sonst nicht singen würde und aus sich herauszukommen, was uns Deutschen ja nicht immer leicht fällt“, meinte Braumüller, selbst Hobbysänger in der Kantorei, nach „Anita“, einer Hommage an den gerade verstorbenen Costa Cordalis. „Etwas schade, dass die Stuhlreihen stören, die sind bei anderen Veranstaltungen außen – in der Mitte steht man eh“, so der einzige Kritikpunkt von Elke Meyer, die ähnliche Veranstaltungen bereits in Achim und Fischerhude erlebt hat.

Andreas Bouranis eher aktuellerer Titel: „Ein Hoch auf uns“ fasst den Abend gut zusammen: Hier geht es um das kollektive Erleben – auch musikalischer Späße wie „YMCA“ im Walzertakt. Und vielleicht ist es gerade die Imperfektion, die Normalität, mit der Meyer „Tage wie dieser“ singt, die den Besuchern die letzte Scheu nimmt, hemmungslos einzustimmen.

Am Ende ist ein ebenso erschöpfter wie glücklicher Meyer, dem es egal ist, ob der herumgegebene Hut auch nur annähernd die übliche Gage der Band deckt: „Im Prinzip war es so, wie auf einer Hochzeit zu spielen – aber zu deren Höhepunkt, und das zwei Stunden lang!“

Angesetzt war das kollektive Schmettern für eineinhalb Stunden gewesen. Dass es am Ende fast doppelt so lang wurde, lag nicht nur an Meyers Kalauern und Einschüben, die er sich auch hier nicht ganz verkneifen konnte, sondern vor allem am Enthusiasmus der Sänger, die Zugabe um Zugabe einforderten. Eine Wiederholung in Scheeßel ist ein Selbstgänger – Export an andere Kulturvereine, wie schon bei „Talkin‘ bout my Generation“, nicht ausgeschlossen.