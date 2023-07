Zwei Schiedsfrauen für Scheeßel

Von: Judith Tausendfreund

Teilen

Petra Gilson-Sehrt (l.) und Andrea Schmaucks sind die beiden Scheeßeler Schiedsfrauen. © Tausendfreund

Andrea Schmaucks und Petra Gilson-Sehrt arbeiten eng zusammen. Gemeinsam bieten sie Gespräche und Unterstützung im Streitfall an.

Scheeßel – Andrea Schmaucks ist schon seit einigen Monaten als die neue Schiedsfrau in Scheeßel aktiv. Doch nun beginnt eine neue Phase ihrer Arbeit, denn jetzt endlich hat sie eine Stellvertreterin und beide wurden auch vom Gemeinderat erst kürzlich offiziell benannt. Schmaucks (58) ist schon seit 2018 aktiv, sie war bisher Stellvertreterin von Ulrich Leis, der das Amt niedergelegt hat.

Die Diplom-Betriebswirtin ist zwar in Sachen Schiedstermine bereits erfahren, will aber ganz eng mit ihrer neu gewählten Vertreterin zusammenarbeiten. „Es ist immer besser, Schlichtungstermine zu zweit zu begleiten, denn es müssen oft viele Formalien beachtet werden“, weiß sie aus der Vergangenheit.

Petra Gilson-Sehrt wurde im Februar pensioniert. „Nach 30 Jahren im Schuldienst und elf Jahren auf einer Schulleiterstelle wollte ich auch in Zukunft etwas Sinnvolles machen“, beschreibt sie ihre Motivation, sich um das ehrenamtliche Amt zu bewerben. Gilson-Sehrt war zuletzt am Gymnasium am Wall in Verden, zuvor war sie zehn Jahre als Koordinatorin am St.-Viti-Gymnasium in Zeven tätig und davor zehn Jahre am Ratsgymnasium in Rotenburg aktiv. „Ich war auch an den Schulen als Beratungslehrerin und Mediatorin aktiv“, berichtet sie.

Nicht alles muss vor Gericht verhandelt werden

Schiedspersonen kommen vor allem bei Nachbarschaftsstreitigkeiten wie Lärmbelästigung oder Überwuchs von Ästen oder kleineren Strafsachen wie Beleidigungen oder Hausfriedensbruch zum Einsatz – alles Bagatellsachen, bei denen versucht wird, eine Einigung zwischen den Parteien herzustellen. Und die nach Ansicht des Niedersächsischen Justizministeriums auch gar nicht unbedingt vor Gericht verhandelt werden müssen. Zumal, wenn die Streithähne Nachbarn sind und weiterhin miteinander auskommen müssen. In kleineren Rechtsstreitigkeiten oder sogenannten Bagatellfällen werden die Gerichte häufig zu rasch in Anspruch genommen, das soll mit dem Schiedsamt verhindert werden.

Mit Blick auf die Zusammenarbeit mit Schmaucks gab es zunächst ein Vorgespräch, welches die beiden miteinander führten. Schnell waren sie sich einig: Sie wollen zusammen agieren. „Wichtig ist immer, dass die beiden Beteiligten eine Lösung finden. Wir Schiedsfrauen hören vor allem zu und lenken die Gespräche dann etwas“, so Schmaucks. Auch die Gemeinde unterstützt die Arbeit der beiden Schiedsfrauen. Sie stellt Räumlichkeiten und technische Unterstützung zur Verfügung. Auch Weiterbildungen werden ermöglicht. „Das ist gut und auch spannend, denn es ändert sich ja in der Gesetzgebung immer mal was“, so Schmaucks.

Kontaktaufnahme ist erwünscht

Zu erreichen sind die beiden jeden dritten Donnerstag im Monat in der Zeit von 16.30 bis 18 Uhr im Scheeßeler Rathaus. In dringenden Fällen kann auch gerne unter der E-Mail-Adresse schiedsamt@scheessel.de der Kontakt aufgenommen werden, es folgt dann ein Rückruf.