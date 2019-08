Zwei Dörfer, ein Jubiläum

In Ostervesede laufen die Vorbereitungen für das Jubiläum jetzt an: In gut einem Jahr wollen die Dorfbewohner mit den Westervesedern die 800-Jahr-Feier abhalten. Foto: lw

Ostervesede/Westervesede - Von Lars Warnecke. Ostervesede ist herausragend, im wahrsten Sinne des Wortes: Die höchste Erhebung in der Feldmark ist der Harms Berg. 54 Meter reckt sich dieser empor. Generationen von Menschen haben seine Lage über Jahrhunderte zu schätzen gewusst. Heute kann man hier auf einer Bank sitzend den Blick über das halbe Gemeindegebiet schweifen lassen. Herausragend – das ist auch das, was Ostervesede und seinem Nachbardorf Westervesede ins Haus steht.

800 Jahre ist es nämlich her, dass Vesede, damals eine Siedlung mit nicht mehr als einer Handvoll Höfen, erstmals schriftlich Erwähnung fand: Im Urkundenbuch der Bischöfe und des Domkapitels von Verden (2001 bearbeitet von Arend Mindermann) findet sich die Abschrift einer im Jahre 1219 verfassten Urkunde, in der auch ein gewisser Conradus de Vesethe als Dienstmann des Bischofs genannt wird. „Dies ist der erste gesicherte Beweis auf die beiden Dörfer, die ursprünglich als ein Dorf galten und ihre heutigen Namen wohl erst im 14. Jahrhundert bekommen haben“, erläutert Scheeßels Gemeindearchivar Dr. Karsten Müller-Scheeßel. „Dienstmannen waren für den Bischof oder einen anderen Grundherrn vor Ort tätig, indem sie zum Beispiel die Abgaben der abhängigen Bauern für diesen eintrieben.“ Entlohnt worden seien sie in der Regel durch ein Lehen – Land, welches sie eigenverantwortlich bewirtschafteten. Müller-Scheeßel: „Sie waren also größere Bauern, die häufig in den niederen Adel aufstiegen.“

800 Jahre später – oder genau genommen 799 Jahre – werden die Dorfchroniken wieder genauer unter die Lupe genommen. Denn schon Ende 2018 war der Westerveseder Ortsrat mit dem Hinweis auf das anstehende Jubiläum auf den Osterveseder zugegangen. Nach zwei gemeinschaftlichen Sitzungen stand für die Volksvertreter fest, den besonderen Anlass gebührend zu feiern. „Welchen Rahmen das Ganze annehmen soll, ist aber noch nicht ganz zu Ende gedacht“, sagt Ostervesedes Ortsbürgermeister Andreas von Fintel. So solle zunächst auch noch ein gemeinsamer Festausschuss gegründet werden. Nur das Datum und der Austragungsort für die sich an die Einwohner beider Dörfer richtende Feier stünden schon fest: Am 22. August 2020, einem Samstag, soll das Ganze „auf der Grenze“, voraussichtlich bei der Veeser Möhl an der Finteler Straße stattfinden.

Moment mal: 2020? Käme man mit dem 800. Jubiläum dann nicht ein Jahr zu spät? „Ja, das stimmt natürlich“, räumt von Fintel ein. „Aber wir wollten uns bei den Geburtstagsvorbereitungen ein wenig Zeit lassen.“ Wer schon Ideen zur Ausschmückung habe oder sich aktiv an der Organisation beteiligen wolle, der dürfe sich schon jetzt gerne melden. Diesen Appell richtete von Fintel kürzlich auch schon auf einer Osterveseder Ortsratssitzung an die versammelte Einwohnerschaft. Hier kam der Ortsbürgermeister auch auf die Finanzierung des Vorhabens zu sprechen. „Wer feiert, der gibt auch Geld aus – also werden wir noch einen Antrag an die Gemeinde stellen, uns ein wenig unter die Arme zu greifen.“ 2 000 Euro, empfahlen die Dorfpolitiker einstimmig, sollen an Zuschüssen fließen.

Sieht man die Geschichte durch die Gegenwartsbrille, schließt sich für Karsten Müller-Scheeßel der Kreis: Vesede als ein Dorf in der Gründungsphase, Trennung in zwei Dörfer, die als direkte Nachbarn über Jahrhunderte ihre kleinen Feindschaften und Sticheleien kultivierten sowie die mittlerweile rege Zusammenarbeit, die sich seinen Worten nach unter anderem im Zusammenschluss der Fußballer zum Veeser FC und der Ausrichtung des in Westervesede beheimateten Rosenmontagsvereins im Osterveseder DGH niederschlagen würde. „Was Globalisierung und demografischer Wandel so alles bewirken können ...“, meint der Gemeindearchivar.