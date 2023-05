Viel los beim „Museumstag Museumsdag und Markt an de Beek“ in Scheeßel

Von: Ulla Heyne

Altes Handwerk wie Sensenmähen, dazu Falkner mit Uhu und Steinadler – auf dem Gelände gibt es viel zu entdecken. © Heyne

Alles neu macht der Mai – und so ging auch das traditionell am 1. Mai auf dem Gelände des Heimatmuseums und des Meyerhofs veranstaltete Museumsfest in Scheeßel in eine neue Runde.

Scheeßel – Tanzende Jugendliche in Tracht, Kinder, die Greifvögel bestaunen und Familien, die zwischen den Ständen örtlicher Anbieter von Vereinen und Handwerkern flanieren – der traditionelle „Museumsdag und Markt an de Beek“ in Scheeßel am 1. Mai scheint nach einigen turbulenten Jahren zur Normalität zurückgefunden zu haben. „Das war auch bitter nötig – den Bürgern tut Gemeinschaft einfach gut“, befindet Bürgermeisterin Ulrike Jungemann, für die diese Veranstaltung eine Premiere bedeutete. Sie freute sich, dass so viele ehrenamtliche Helfer unterschiedlicher Vereine ihre Kompetenzen gebündelt hatten, um einen Tag für den ganzen Ort auf die Beine zu stellen.

Rund 70 Läufer und Walker drehen eine Stunde lang für den guten Zweck ihre Runden. © -

Dabei durften sich die vielen Hundert Besucher bei Kaiserwetter über etliche bewährte Programmpunkte freuen: das Bühnenprogramm mit musikalischen Beiträgen der „üblichen Verdächtigen“ wie dem Männerchor und den Jagdhornbläsern, nachmittags den Tänzen der Trachtengruppen und zahlreichen Live-Vorführungen alter Handwerkskünste. Dabei konnten vor allem die jungen Besucher gerne auch einmal selbst Hand anlegen, wie beim Seildrehen oder beim Nistkasten-Bau. Eine Neuheit hatte Matthias Loeber eingeführt, nämlich ein „Sondereinheitskommando“: So nennt der frischgebackene Museumsdirektor den Kreis Aktiver aus den Reihen des Heimatvereins, die sich zu einer Arbeitsgruppe zusammen gefunden haben und den Auf- und Abbau wuppen.

Auch in diesem Jahr ein Renner: der Nistkastenbau beim Hegering. © -

Premiere hatte auch die von der Gemeinde aus dem Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ angeschafften Hütten, die von Vereinen unentgeltlich gebucht werden können und unter anderem beim Weihnachtsmarkt zum Einsatz kommen sollen. Loebe freute sich besonders über Infostände sozialer Einrichtungen wie der Beekelöwen, „neben regionalen Anbietern von Lebensmitteln wollen wir hierauf in Zukunft einen noch größeren Schwerpunkt legen.“

Handarbeit wie anno dazumal ist schwer im Trend. © -

Viele Vereine nutzten die Gelegenheit, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. So ist es für den Osterveseder „Backobenclub“ schon eine lieb gewordene Tradition, am 1. Mai den Lehmofen um fünf Uhr morgens vorzuheizen, um mit mehr als einem Dutzend Aktiven an die 100 Bauernbrote zu backen und auf dem Meyerhofgelände feilzubieten. Gleich nebenan boten die Pfadfinder des Stammes der „Weißen Rose“ Chai an, um mit Interessierten ins Gespräch zu kommen.

Kathrin Klee von den „Originalen“ beweist, dass sich Tracht und Pizza nicht ausschließt. © -

Den Auftakt bestritt wie seit einigen Jahren der TV Scheeßel mit seinem Spendenlauf. In diesem Jahr drehten vor allem Sportler aus den eigenen Reihen (stärkste Fraktion waren die Karateka und die Leichtathleten) ihre Runden, um Spendengelder für die Scheeßeler Ausgabestelle der Rotenburger Tafel zu erlaufen. Neben Läufern und Nordic Walkern waren auch die Teilnehmer eines Laufkurses der Rotenburger VHS sowie einer Voltigiergruppe aus Bötersen am Start, und sogar ein vierbeiniger Teilnehmer wurde gesichtet. Als Sponsor hat sich in diesem Jahr Hurricane-Veranstalter FKP Scorpio zur Verfügung gestellt.

Rolf Musick präsentiert seine vier Jahre alte Uhu-Dame „Bubo“ erstmals in Scheeßel. © -