Kirchenstiftung stemmt Zuwendungen für Diakonie-Sozialstation und Jugenddiakonin

Scheeßel - Es gibt Termine im gemeindlichen Jahreslauf, die durch ihre Konstanz bestechen. Und genau das war von der Übergabe der jährlichen Zuwendung der St.-Lucas-Stiftung an die Diakonie-Sozialstation auch zu erwarten, wird letztere doch schon seit Langem mit einer Spende von 750 Euro bedacht, um dem Pflegepersonal einen zeitlichen Spielraum für Gespräche und Momente der Zuwendung zu ermöglichen.

Die Institution ist für ihre gute Arbeit bekannt. Die kontinuierlich steigenden Zahlen der im häuslichen Umfeld, aber auch in der Tagespflege Betreuten sprechen für sich. So werden derzeit 270 Patienten täglich von 58 Mitarbeitern betreut, im Tagespflegebereich sind die zwölf Plätze längst vergeben, auf der Warteliste stehen noch einmal doppelt so viele Namen und die weiteren acht Plätze, die nach Eröffnung des Erweiterungsbaus ab August nächsten Jahres dazu kommen, werden daran nicht viel ändern. Dazu kommen noch einmal mehr als 500 Beratungsgespräche pro Jahr. Und auch die sechs Initiativbewerbungen, die Geschäftsführerin Marianne Kuhn durchschnittlich pro Monat erhält, in einem Bereich mit extremem Fachkräftemangel, sprechen für sich.

Was also war anders? Zum ersten Mal in der Geschichte der Stiftung, führt Karsten Müller-Scheeßel aus, konnte einem Antrag auf Förderung nicht stattgegeben werden. „Keine Angst, beruhigt der Vorstandsvorsitzende, „die Kinderkathedrale hat den fehlenden Betrag von der Kirchengemeinde bekommen.“

„Der Tiefpunkt ist in zwei Jahren erreicht“

Tatsache ist jedoch: Das seit Jahren niedrige Zinsniveau macht sich trotz umsichtiger Anlagen nun auch hier bemerkbar. Ein düsteres Zukunftsbild malt er dennoch nicht: „Der Tiefpunkt ist in zwei Jahren erreicht, ab dann kann es nur noch bergauf gehen“, so die Prognose. Dafür staunt er, „dass die treuen Zuwender uns weiter verbunden sind.“ Das sei nicht selbstverständlich: „Die können ja auch rechnen!“

Das tut auch Rechnungsführer Claus-Dieter Winkelmann, schließlich befindet sich die Stiftung wieder einmal in einer Bonifizierungsphase. Das heißt: Für jeden zugestifteten Betrag gibt es noch einmal das Doppelte von der Landeskirche. Insgesamt sind seit der Gründung 2003 so mehr als 92 .000 Euro ins Stiftungsvermögen von knapp 600.000 Euro geflossen – „damit sind wir führend im landeskirchlichen Bereich“, frohlockt Winkelmann.

Der Rückgang der Zinserträge, aus denen Projekte finanziert werden, macht sich auch in der Förderung des zweiten großen Postens bemerkbar: Statt 3.000 Euro jährlich wird das Salär von Jugenddiakonin Sabine Gerken nur noch mit 1 .500 Euro gesponsort. Darüber hinaus profitierten auch der „Time to Talk“-Abend und ein Gesamtseniorentreffen von den diesjährigen Ausschüttungen in der Gesamthöhe von 2 .500 Euro. „Wir hoffen darauf, in Zukunft noch viel mehr machen zu können“, so Müller-Scheeßels nichtsdestotrotz positives Fazit.

