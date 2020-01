Zuhören, speisen, selber singen

Scheeßel/Fintel/Lauenbrück – Der Jahreswechsel: Zeit, nicht nur zurück-, sondern ebenso nach vorn zu blicken. Auch in diesem Jahr dürfen sich der Beeke-Ort und die Samtgemeinde auf eine Vielzahl kleiner und großer kultureller Höhepunkte freuen. In unserem zweiteiligen Überblick haben wir einige von ihnen zusammengestellt.

Voll im Trend ist das sogenannte Rudelsingen. Ihrem Bedürfnis, kollektiv Lieder anzustimmen, können die Scheeßeler gleich bei mehreren Veranstaltungen frönen: Am 21. Januar laden die Tenöre for You in der St.-Lucas-Kirche zum Mitsingkonzert. Einige Wochen später, nämlich am 6. Februar, heißt es im Scheeßeler Hof zum dritten Mal Singsang & Shalala mit Bobby Meyers „Sunset Dance Band“.

Auch die Kombination aus Musik und Kulinarik ist beliebt. So lädt der Landpark Lauenbrück für den 17. Januar unter dem Motto Dolce Vita zum Italienischen Dinnerabend. Einige Tage später, nämlich am 21. Januar, ist im Scheeßeler Hof das erste Musical Dinner zu erleben. Bereits etabliert hat sich das unterhaltsame Drei-Gänge-Menü zwischen „Sister Act“, „König der Löwen“ oder „Grease“ im Landgut Stemmen, das am 14. März über die Bühne geht.

Aber auch das gute alte Live-Konzert hat beileibe nicht ausgedient. Fans handgemachter Musik kommen am 18. Januar in der Scheune Lauenbrück auf ihre Kosten, wenn sich wie jedes Jahr der irische Songwriter Larry Mathews mit seiner „Blackstone Band“ die Ehre gibt. Ebenfalls regelmäßige Gäste in der Region sind die Black Gospel Angels, die sich am 18. Februar in der St.-Lucas-Kirche mal wieder ein Stelldichein geben. Und auch Michael Zehl mit seiner „Wooden Music“ am 21. März und die Coverband Shotgun am 27. März, die beide auf Einladung der Kulturinitiative Scheeßel (Kis) im Scheeßeler Hof gastieren, sind in der Region keine Unbekannten.

Schon einige Wochen vorher, nämlich am 21. Februar, sind dort die aus Bremer Flüchtlingen und dem Schauspieler Pago Bahlke gebildeten Zollhausboys mit ihrem zweiten Programm zu Besuch. Und auch Klassikfans dürften auf ihre Kosten kommen, nämlich am 20. März beim Chorkonzert der Kantorei mit Gästen, wo Haydens „Stabat Mater“ auf dem Programm steht.

Doch nicht nur Musik wird im Beeke-Ort geboten. Eine Lesung mit Thorsten Schulte zum Thema „Fremdbestimmt: 120 Jahre lang Lügen und Täuschung“ ist am 5. März im Scheeßeler Hof zu erleben. Dort ist auch am 22. Januar, 19. Februar, 18. März und 15. April jeweils das Kino in Scheeßel mit je einem Kinder- und einem Erwachsenenfilm zu Gast. Wer ein etwas anderes Kinoambiente sucht, den zieht es am 9. Mai zum Kino im Stroh. Ein völlig neues Format bietet das Comedy Dinner am 24. März im Landgut Stemmen, wo im Rahmen einer „Gesundheitsshow“ auch der Jojo-Effekt komödiantisch beleuchtet wird. Kunstfreunde notieren sich den 3. April – dann wird die neue Ausstellung des Heimatvereins mit einer Vernissage eingeläutet. Auf dem Gelände des Meyerhofs findet am 1. Mai auch der traditionelle Museumsdag & Markt an de Beek statt. Ebenfalls ein Klassiker unter den Märkten: der Frühjahrsmarkt im Landpark Lauenbrück am Wochenende vom 16. und 17. Mai.

Noch bevor am 30. Mai das Heimatfestival den Festivalreigen eröffnet, und bevor das Wilde Blech am 14. Juni im Scheeßeler Hof auf Einladung der Kis auf das mit Abstand größte Event im Beeke-Ort, das Hurricane-Festival vom 19. bis 21. Juni einstimmt, wird über das Mega-Spektakel geredet. Nämlich am 16. April im Rahmen der Reihe Talking ‘bout my Generation im Scheeßeler Hof.

Und sonst? Die fünfte Jahreszeit wird am 15. Februar eingeläutet. Dann geht die Prunksitzung des Veeser Karnevalsvereins – bereits zum neunten Mal – im Dorfgemeinschaftshaus des Nachbarortes Ostervesede über die Bühne. hey