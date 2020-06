Zirkusfamilie wieder mobil

Unerwartete Spende für den in Ostervesede gestrandeten Zirkus May

Mit einer Netzpython aus Südostasien, einer der größten Schlangen der Welt: Tamara und Nino May (v.l.), Rainer Brimm, Beate Dudda, Frank Minne und Alois May. Foto: Bonath

von Wieland Bonath

Ostervesede – Für die Familie May ist es wie eine vorgezogene Weihnachtsbescherung im Frühsommer: Autohändler Rainer Brimm (60) kommt mit einer „rollenden Spende”, einem Ford S-Max Familienvan, zu ihrem Zirkus. Mit in dem schmucken silberfarbenen Auto, das in Brimms Autogeschäft in Hanstedt (Kreis Harburg) zum Verkauf stand, sitzen seine Buchhalterin Beate Dudda (65) und ihr Lebenspartner Frank Minne. Eine kleine Sternstunde für den Familienzirkus, der in einem Wäldchen in Ostervesede an der Straße nach Benkeloh bis zur diesjährigen Tournee überwintern wollte und jetzt von Corona festgehalten wird. Kleinzirkusse leben am Rande des Existenzminimums, die Pandemie bedeutet für viele von ihnen das Aus. Für Nino May, seine Lebensgefährtin Tamara und ihre Kinder steht fest: Das nächste Gastspiel kann erst dann stattfinden, wenn es einen wirksamen Impfstoff gegen das Virus gibt. Jetzt geht es erst einmal ums Überleben.