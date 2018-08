Vertrag für Waldfriedhof in Westerholz ist unter Dach und Fach

Westerholz - Von Lars Warnecke. Die Schilder hängen schon. Sie weisen den Weg: Angrenzend an den Westerholzer Gottesacker, auf dem Grundstück des örtlichen Realverbbandes, geht es schnurstracks zum Waldfriedhof. Es ist der kreisweit Erste seiner Art, auf dem unter Bäumen die Asche Verstorbener in biologisch abbaubaren Urnen beigesetzt werden können. Betrieben wird die letzte Ruhestätte von einem wirtschaftlichen Unternehmen, der Waldfriedhof Westerholz GmbH. Die wird demnächst nach schier endlosen Jahren der Vorbereitung endlich den Betrieb aufnehmen können.

Der Ordner, den Ortsbürgermeister Wolfgang Kirschstein (SPD) angelegt hat, für sämtliche Schriftstücke rund um den Waldfriedhof, ist prall gefüllt. Er wird ihn wohl schon sehr bald im Regal stehen lassen können, denn, wie er auf der jüngsten Ortsratssitzung verkündete: „Wir sind nach sechs Jahren nun an einem Punkt angekommen, an dem wir das Thema endlich vom Tisch nehmen können.“ Dennoch: Ganz ohne Diskussionen verlief der finale Akt auch dieses Mal wieder nicht.

Aber der Reihe nach. Über den Auftrag zur Errichtung und zum Betrieb des Waldfriedhofes hatte die Gemeinde Scheeßel, als Trägerin des kommunalen Friedhofs, einen Vertragsentwurf zwischen ihr und der GmbH erarbeitet – inklusive einer elf Paragrafen umfassenden Satzung, in der unter anderem die Rechten und Pflichten beider Parteien aufgeführt sind. Ein Punkt, für den sich der Ortrat quasi in letzter Sekunde ausgesprochen hatte, betrifft die Verkehrssicherungspflicht. Für die solle die GmbH, hervorgegangen aus dem Westerholzer Realverband, im Falle von Waldbestattungen selbst aufkommen (der Weg zum Waldfriedhof führt über den Parkplatz und den kommunalen Friedhof). Der andere Punkt: Die Betreiberfirma, die das Areal mitnutzt, solle sich an den jährlichen Unterhaltungskosten den Westerholzer Friedhof betreffend sowie der Mitnutzung der örtlichen Gerätschaften mit einer Pauschale beteiligen. Ein guter Vorschlag, befand Stefan Behrens von der Gemeindeverwaltungsleitung, würde man auf diese Weise etwaige Streitfälle, sollte es zu einem Schadensereignis kommen, doch ohne Verwaltungsaufwand umgehen können.

Beides ist in den Vertrag mit aufgenommen worden. Jährlich 150 Euro habe die GmbH demnach künftig an den Ortsrat, der die von der Gemeinde bereitgestellten Friedhofsmittel verwaltet, zu zahlen. „Hierbei handelt es sich lediglich um einen Anerkennungsbetrag, denn den Aufwand, den wir für die Unterhaltung betreiben, erfüllt die Summe sicherlich nicht“, so Behrens.

Was Hartmut Klee, der erste Vorsitzende der Waldfriedhof GmbH, allerdings in diesem Zusammenhang kritisierte: Mit der vom Betreiber zu entrichtenden Pauschale könnte in Zukunft irgendwann auch eine festgesetzte Steigerung um drei Prozent in Kraft treten, „und die wäre dann überhaupt nicht mehr verhandelbar, wie es bei Tarifparteien aber durchaus so üblich ist“, stellte er den rechtlichen Rahmen infrage.

Für Ortsratsmitglied Ralf Münkel sei dieser Einwand nicht zielführend, wie er betonte. „Wir sprechen bei drei Prozent von gerade mal 4,40 Euro, die wir notfalls auch ausgleichen können.“ Er werde dem Vertrag jedenfalls in seiner jetzigen Form so zustimmen, „weil ich das Projekt endlich zu einem Ende bringen möchte“.

Die Empfehlung seines Gremiums an den Gemeinderat fiel einstimmig aus. Der wird in seiner Sitzung am 6. September einen Schlussstrich unter die Sache ziehen. „Danach wollen wir unseren Waldfriedhof auch schon gleich für die ersten Bestattungen öffnen“, so Klee auf Nachfrage unserer Redaktion.