Ein Zeichen des Erinnerns

Scheeßel - Den Holocaust-Gedenktag thematisch in vielfältiger Hinsicht zu begehen, dieser Tradition fühlt man sich auch in der Eichenschule verpflichtet. Einige Klassen hatten sich schon in den vergangenen Tagen die Wanderausstellung „Der Zweite Weltkrieg in Niedersachsen“ angesehen. Am Donnerstag wurde sie offiziell eröffnet.

Konzipiert wurden die Schautafeln vom Volksbund in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Institut für Historische Regionalforschung (NIHR). 2005 hatte man sie erstmals auf Reisen durch weiterführende niedersächsische Schulen geschickt. Nun waren sie in aktualisierter Form im Oberstufenraum zu sehen. Geschichtslehrer John Cramer hatte wieder einmal seine Kontakte zu Volksbund-Bildungsreferent Henning Pieper und Landrat Herrmann Luttmann als Kreisvorsitzenden des Volksbundes spielen lassen. Dabei geht es laut Pieper, der selbst am Begleitmaterial mitgearbeitet hatte, „nicht um eine abstrakte Aneinanderreihung von Fakten und die große Weltgeschichte, sondern um den lokalgeschichtlichen Bezug.“

Thematisiert werden, in kurzen Texten und mit reicher Bebilderung, konkrete Aspekte: die Verspottung der Swing-Jugend, das Gemeinschaftsgefühl bei der Verschickung von Bund-Deutscher-Mädel-Mitgliedern nach Bederkesa, aber auch der Historikerstreit und die Frage, ob es sich bei der industriellen Massenvernichtung durch die Nazis um ein neues geschichtliches Phänomen handelt. Dazu Luttmann: „Mein Vater ist in Ihrem Alter in den Krieg gezogen – einerseits ist das weit weg, andererseits findet man auch hier und heute überall Kriegsbezüge.“ Dem pflichtete Cramer bei: „Gerade wurde im Radio von der Entschärfung einer Bombe berichtet – der Boden unter unseren Füßen ist voller Rückbezüge!“

So ist für die Abiturienten „Erinnerungskultur und Gedenken“ denn auch Teil des Curriculums. Sie lasen an den Stellwänden von Schülern in ihrem Alter, die zum Arbeitsdienst eingezogen wurden oder vom Hitler-Attentat von Elsen: „Das habe ich noch gar nicht gewusst“, so Yannick Indorf. Mitschüler Torge Plückhahn: „Bis jetzt war mir alles schon bekannt – allerdings war ich auch erst an drei Säulen. Ich lese mir alles systematisch durch.“

Die Ausstellung, die für Schüler ab 14 konzipiert wurde, knüpft inhaltlich an „Flucht und Vertreibung“ an, eine ähnliche Exposition, die im Sommer an gleicher Stelle zu Gast war. Cramer schwärmt: „Auch für die Klassen, wo die Themen nicht im Lehrplan stehen, ergänzt das den Unterricht ideal.“

So eigne sich der Besuch der Ausstellung perfekt für Vertretungsstunden. Jüngere Schüler würden mit einem Fragebogen an die Beschäftigung mit den Texten herangeführt. - hey