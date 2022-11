Zankapfel Waidmannsruh: Sparvorschläge kommen bei Scheeßeler Vereinen nicht gut an

Von: Ulla Heyne

Dorf-Sportplatz oder Wettkampfstadion? An dieser Einschätzung des Waidmannsruh scheiden sich die Geister. © hey

Bei der Gemeinde Scheeßel steht das Stadion Waidmannsruh auf dem Prüfstand: Wo lassen sich Einsparungen vornehmen? Die Vereine, die die Sportstätte nutzen, sind missgestimmt.

Scheeßel – Lediglich ein Vorschlag sei es gewesen, die großen Scheeßeler Vereine in die Nutzung und Instandhaltung des Stadions Waidmannsruh einzubinden, „noch ist nichts entschieden“ – mit diesen Aussagen versuchte Bürgermeisterin Ulrike Jungemann (CDU) die Gemüter bei der Sitzung des Sportausschusses der Gemeinde zu beruhigen.

Fakt ist jedoch: In der Beschlussvorlage steht auch das von den Leichtathleten und Sportabzeichen-Prüflingen, etlichen Kickern vom Rot- Weiß Scheeßel, aber auch den Schulen im Sommer genutzte Stadion am Helvesieker Weg auf dem Prüfstand für Einsparungen. Mit rund 83 000 Euro in der internen Leistungsverrechnung für einen Mitarbeiter des Bauhofs und der erforderlichen Maschinen bildet es den größten Posten bei den Sportstätten, „dabei haben wir die Tätigkeit des Mitarbeiters schon von fünf auf drei Tage wöchentlich im Sommer zurückgefahren“, so Fachbereichsleiterin Yvonne Neumann.

Im Rahmen der Einwohnerfragestunde hatte TV-Chef Jörg Schories zur Überlegung der Verwaltung, die Unterhaltung des Platzes mit einer Vergütung in die Verantwortung der Vereine zu stellen, deutliche Worte gefunden: „Es ist uns zu teuer, also macht ihr Ehrenamtler den ganzen Mist – das kann so nicht laufen.“ Er warf die Frage auf, ob es zielführend sei, Ehrenamtler mit den Kosten zu belasten und so eventuell auszubremsen, „weil wir das auch nicht mehr stemmen können“. Im Übrigen rede man nicht von einem Sportplatz, sondern von einem Wettkampfstadion, das bestimmte Kriterien erfüllen müsse, um dort die von der Gemeinde wegen ihres Werbeeffekts geschätzten Wettkämpfe auf bestimmtem Niveau durchführen zu können.

Mitstreiter Michael Meyer, Vorsitzender des Rot-Weiß Scheeßel, lobte die grundsätzlich gute Kooperation mit der Gemeinde. Die Beschlussvorlage habe ihn jedoch schon überrascht: „Ist der Vergleich mit den Dörfern angesichts der Frequenz der Nutzung, auch durch Schulen, adäquat oder vielmehr mit Städten wie Sittensen oder Rotenburg?“ Er bat um die Weiterführung der Gespräche: „Da haben alle Beteiligten viel Herzblut reingesteckt.“ Dirk Lange (CDU) betonte: „Wir wollen uns das Stadion sehr wohl leisten, müssen aber einen Kompromiss finden.“ Dazu sein Ratskollege Wolfgang Kirschstein (SPD): „Das Stadion ist unverzichtbar – keiner will, dass es in die Binsen geht.“ Nach vielen Jahren nur zögerlicher Investitionen der Gemeinde sei es „genau wie die Straßen runtergerockt“. Hier müssten neue Wege gefunden werden. Ausschussmitglied Marc Ostrowski (SPD) regte eine Gesprächsrunde mit dem Ausschuss, Schulen und Vereinen sowie eine Besichtigung vor Ort an und plädierte dafür, für neue Förderprogramme des Bundes gewappnet zu sein.

Auch die Förderanträge der restlichen Sportstätten kamen auf den Prüfstand. Kirschstein, an diesem Abend im Sparmodus, schlug im Hinblick auf geplante Flutlichtanlagen Synergieeffekte zwischen den Vereinen vor und stellte auch einzelne Posten in Frage – etwa bei der geplanten Parkplatzbeleuchtung des SV Jeersdorf, die mit 6 000 Euro zu Buche schlagen soll: „Können die das nicht selber stemmen?“ Wenn in der derzeitigen bedrückenden Finanzlage noch neue Projekte angeschoben würden, „dann kriegen wir den Haushalt 2023 vielleicht noch über die Bühne, spätestens 2024 müssen wir eingreifen. Wir sind jetzt schon in den Miesen“, erklärte der Westerholzer. Vor diesem Hintergrund müsse man auch darüber nachdenken, wie sinnvoll bestimmte Maßnahmen wie etwa die Sanierung eines Wasserhindernisses des Golfclubs Wümme (Fördersumme: 25 000 Euro) seien.