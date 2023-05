Etwas mehr als 800 Euro sind beim Scheeßeler Mailauf zusammengekommen

+ © Tausendfreund Stefan Behrens, (v.l.) Marion von Koschitzky, Inga Rossbach und Jörg Schories freuen sich über den gelungenen Lauf und die zahlreichen Spenden. © Tausendfreund

Die erlaufenen Spendengelder fließen diesmal zugunsten der Tafel und deren Ausgabestelle in Scheeßel. Als Sponsor hatte sich Hurricane Veranstalter FKP Scorpio bereit erklärt, einen Euro pro erlaufene Runde zu spenden.

Scheeßel – Seit Jahren findet der Benefiz-Lauf am ersten Mai in Scheeßel, dem „Museumsdags & Markt an de Beek“, statt. Auch diesmal galt es wieder, hoch vom Sofa und rein in die Laufschuhe zu kommen. Organisiert wird der Lauf, der früher im Beeke-Ort auch als Spargellauf bekannt war, vom TV Scheeßel, aber auch von der Gemeinde und dem Heimatverein. Gut 70 Läufer jeden Alters waren in diesem Jahr dabei, insgesamt wurden 643 Runden erlaufen.

Gemeinde rundet Summe auf

Unterstützt wurde der Lauf durch 15 ehrenamtliche Helfer aus den Reihen des Turnvereins. Am Ende erhielten alle Teilnehmer als Dankeschön eine kleine Goldmedaille. Schon im Vorfeld war ausgehandelt worden, dass pro Runde jeweils ein Euro gezahlt wird, am Ende kamen 643 Euro zusammen. Diese Summe wurde von Bürgermeisterin Ulrike Jungemann auf 800 Euro aufgerundet. Spendenempfänger des Laufs sind jeweils unterschiedliche Vereine. Im Jahr 2022 flossen die Spendengelder zugunsten von ukrainischen Flüchtlingen, diesmal ging die finale Summe an die Scheeßeler Tafel.

Nun trafen sich Jörg Schories als erster Vorsitzender des TV Scheeßel, Inga Rossbach von FKP Scorpio als Veranstaltungsleiterin des Hurricane Festivals, Marion von Koschitzky, Leiterin der Tafel, Ausgabestelle Scheeßel, und Stefan Behrens, der in Vertretung von Bürgermeisterin Ulrike Jungemann vor Ort war. „Wir hatten im Vorfeld überlegt, wer in diesem Jahr profitieren soll, und waren uns sofort einig“, so Behrens. „Wir im Orga-Team sehen den Bedarf und die Notwendigkeit“, so Behrens weiter. Denn inzwischen sind es 45 ehrenamtliche Helfer, die sich engagieren, um die Arbeit der Scheeßeler Tafel auf die Beine zu stellen. Dementsprechend hoch ist auch der dahinterstehende Hilfsbedarf.

Sponsorin Inga Rossbach sagte sofort und ohne zu überlegen zu. „Wir als großer Festivalveranstalter sind immer nur temporär hier präsent. Wir freuen uns sehr, wenn wir an dieser Sache beteiligen und uns lokal engagieren können.“ Es sei toll, dass der TV gemeinsam mit dem Heimatverein und der Gemeinde den Lauf auf die Beine stellt. Zwischen den Veranstaltern des Hurricane und der Tafel besteht ohnehin eine Zusammenarbeit. Denn wenn das Festival endet, gibt es stets Besucher, die ihre Lebensmittel nicht verspeist haben, sie aber auch nicht mit nach Hause nehmen wollen. Diese Reste werden schon seit Jahren am Montag nach dem Festival eingesammelt und der Tafel gespendet. Vor Ort sind dann unter anderem die Schüler der Eichenschule aktiv, sie sammeln die Lebensmittel, Marion von Koschitzky und ihr Team nehmen die Spenden entgegen.

Geld können wir auch für den Unterhalt unserer Fahrzeuge gebrauchen.

In Anbetracht der jetzt überreichten Spende freute sich von Koschitzky besonders, dass die Tafeln inzwischen Geldspenden zum Kauf von Lebensmitteln nutzen können. Das sei neu aufgrund der generell rückläufigen Spenden und aktuell eine richtige Erleichterung. „Wir kaufen Nudeln, Haferflocken und mehr, vor allem haltbare Lebensmittel. Geld können wir auch für den Unterhalt unserer Fahrzeuge gebrauchen, auch die kosten einiges“, betonte sie. Umso besser, dass jetzt sogar 810 Euro gespendet werden konnten. Denn ganz spontan hatte sich beim Mailauf noch ein anwesender Vater, der keine Zeit zum Mitlaufen hatte, mit zehn Euro an der guten Sache beteiligt.