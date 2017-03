Eichenschüler: Zahlen sind einfach sein Ding

Scheeßel/Göttingen - Riesenjubel an der Eichenschule: In der niedersächsischen Landesrunde der Mathematik-Olympiade rechnete sich Johannes Walcher mit einem ersten Platz auf das Siegertreppchen. In der Gesamtwertung der erfolgreichsten Schulen konnte in diesem Jahr das Wilhelm-Gymnasium Braunschweig den Pokal mit nach Hause nehmen.

Wie die Stiftung Niedersachsen-Metall, die den Wettbewerb finanziell unterstützt, mitteilt, hatten sich 220 Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis zwölf zum geistigen Spitzensport im Mathematischen Institut der Georg-August-Universität Göttingen getroffen. Dem vorausgegangen war eine Schulrunde, bei der niedersachsenweit zentrale Aufgaben gestellt wurden.

„Die naturwissenschaftlichen Olympiaden sind alle sehr hochklassig angesiedelt. Sie fordern den Teilnehmern schon eine Menge Leistungs- und Abstraktionsniveau ab“, zollt Schulleiter Christian Birnbaum seinem Schützling dafür allergrößten Respekt.

Zwei lange Klausuren gemeistert

In zwei vierstündigen Klausuren konnten Mathe-Olympionik Johannes und seine Mitstreiter zeigen, was an logischem Denken, Kombinationsfähigkeit und kreativem Umgang mit mathematischen Methoden in ihnen steckt. Anschließend werteten rund 90 Lehrkräfte, Studenten und Beschäftigte der Fakultät die Klausuren aus und ermittelten die Sieger.

Der Sechstklässler ist ein richtiger Zahlenfuchs, der Algebra, Geometrie, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Knobelaufgaben keinesfalls dröge, sondern sogar richtig spannend findet. Er selbst wisse heute noch nicht, ob er später einmal Mathe studieren will. Bis zur Reifeprüfung hat Johannes schließlich noch Zeit.

Der Schulleiter indes strahlt über das ganze Gesicht, wenn er an seinen Schüler denkt. „Johannes ist einfach begabt!“ Er freue sich, dass den jungen Menschen mit der Mathe-Olympiade Lust auf Mathe und Naturwissenschaften gemacht werde. „Ich kann aus meiner Erfahrung heraus nicht sagen, dass Jungs besser in Mathe sind als Mädchen. Bei uns an der Schule ist das ziemlich ausgeglichen“, findet der Pädagoge.

Die Mathematik-Olympiade ist ein jährlich bundesweit angebotener Wettbewerb, an dem nach Angaben der Stiftung mehr als 125.000 Schüler teilnehmen.

lw