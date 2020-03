Scheeßeler Yogaschule bietet kostenlose Online-Sessions an

Scheeßel – Kinder zu Hause, Home-Office, Kontaktsperren – für Melanie Taran Kaur Linow eine klare Sache, dass Menschen dieser Tage gestresst sind. Seit vielen Jahren wirkt die Kundalini-Yogalehrerin mit ihren Kursen im heimischen Übungsraum in Scheeßel dem Stress entgegen. „Yoga, das ist kein Hokuspokus, sondern es hilft, den eigenen Rhythmus zu finden und fördert die Stressresilienz.“ Insofern war die anfängliche Empfehlung der Bundesregierung, sich aufs Sofa zu setzen und ein gutes Buch zu lesen, für die 42-Jährige keine Option. Für sie ist klar, dass Bewegung gerade in diesen Zeiten wichtiger ist denn je.

Als eine der ersten verlagerte sie ihre Kurse ins Netz. Neuland war das für sie jedoch keineswegs: Bereits seit drei Monaten bietet Linow über die Internet-Plattform „Zoom“, die sie durch ihre internationalen Kontakte und Konferenzen im Gesundheitssektor vor allem in den USA kennen- und schätzen gelernt hat, einen Yogakurs für Frühaufsteher an. Nun hat sie auch ihre restlichen Kurs-Aktivitäten ins Netz verlegt.

Seit zwei Wochen das Szenario eines beliebigen Wochentags: kurz vor 19 Uhr, der geteilte Bildschirm, der bei Eingabe ihres Links von der Facebookseite auf dem PC erscheint, zeigt die Instruktorin in Großaufnahme. Oben erscheinen immer mehr kleine Fenster mit den heute fünf Teilnehmern. „Schaltet doch bitte Eure Kamera an, es ist so komisch, in ein dunkles Loch zu reden“, bittet sie. Die Mikros dagegen dürfen gern aus bleiben, um Störgeräusche aus dem Hintergrund der Teilnehmer auszublenden. Wer eine Frage hat, schaltet sich ein: „Wie geht nochmal das Baby?“ An diesem Abend sind jedoch keine Neuen dabei; die „alten Hasen“ kennen die Haltungen. Hund, Frosch – das gefällt besonders den Kindern, die ab und zu durchs Bild wuseln. Auch für sie hat die zweifache Mutter den Abendkursus auf 19 Uhr gelegt, „das ist auch für die Kids ein Anlaufpunkt, der etwas Halt gibt.“

Haltungen, Übungen, bewusstes Atmen - alles live im Internet

Haltungen, Übungen, bewusstes Atmen: Säße Linow nicht vor dem Bildschirm im leeren Raum, könnte dies eine ganz normale Yogastunde sein. Zu Anfang sei ihr das schwergefallen. Dabei habe gar nicht so sehr das Gefühl der Nähe gefehlt, sondern vielmehr der gemeinsame geschützte Raum: „Es ist schon komisch, allein hier zu sitzen und mich in deren Wohnzimmer ausdehnen zu müssen.“ Aufmerksam beobachtet sie die Bildschirme mit den Teilnehmern: „Auch so bekommt man eine Menge mit; wie sitzen sie, wie ist die Mimik?“

Die virtuelle abendliche Zusammenkunft, zu der sich viele der Teilnehmer inzwischen täglich einwählen, genau wie die morgendliche Stunde zur Dämmerungszeit, wenn die Welt noch still ist, oder die Abendmeditation: Die Angebote sollen den Teilnehmern (vorwiegend Frauen) Halt geben in schwierigen Zeiten. „Für viele ist die derzeitige Situation ein Wahnsinns-Balanceakt.“ Je nachdem, wie lange sie noch andauere, „kommen noch Existenz- und andere Ängste hinzu.“

Angebot für „Menschen, die aus dem Gleichgewicht sind“

Das Anliegen der Scheeßelerin ist, „in diesen Zeiten für die Menschen da zu sein, denen es nicht gut geht, die aus dem Gleichgewicht sind.“ Deshalb will sie für ihre Online-Kurse, die sie nicht nur den Mitgliedern ihrer Kurse, sondern auch allen anderen Interessierten kostenlos anbietet, keine Bezahlung. Einige würden trotzdem nachfragen, wohin sie etwas überweisen können – „die Menschen rücken näher zusammen, gehen achtsamer miteinander um, finden neue Wege des Miteinanders“, hat sie festgestellt.

Auch sie selbst ist später per Zoom-Konferenz mit einer Freundin verabredet. 20 Uhr, die Stunde Yoga ist beendet. Bei der folgenden Heilmeditation mit Mantragesang wählen sich einige neue Teilnehmer ein. Auch für Linow ist der Abend bald zu Ende – morgen um 6 sitzt sie wieder vor der Kamera.