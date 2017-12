Wunschstein stürzt Griebel ins Chaos

Westerholz - Sie betreiben es als Hobby, aber deswegen sind die Laienschauspieler vom Westerholter Eeken-kring nicht weniger ernsthaft bei der Sache, als ihre Kollegen von den großen Theatern. Zurzeit laufen die Proben zu ihrem neuen Stück „Steenriek oder wunschlos glücklich?“, und die Regie sowie die Darsteller feilen an dem letzten Schliff, damit das Programm genauso erfolgreich wird wie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Am Freitag, 26. Januar, ist im Westerholzer Dorfgemeinschaftshaus Premiere.

Die turbulente Handlung der Komödie in drei Akten von Regina Wroblewski ist folgende: Der Hobby-Geologe Friedhelm Griebel hat von seinem Streifzug durch die Natur wieder zahlreiche Steinfunde mit nach Hause gebracht. Stolz präsentiert er sie seiner Frau Jutta, aber die fängt sofort an, darüber zu schimpfen. Nicht einmal ein großer Kristall kann sie begeistern. Leise spricht Friedhelm den Wunsch aus, seine Frau möge endlich den Mund halten; als ihr auch schon die Stimme versagt. Schon bald überschlagen sich die mysteriösen Vorgänge bei Familie Griebel – Kuchen taucht aus dem Nichts auf, der Nachbarin Marga wächst ein Bart, Menschen entbrennen urplötzlich in großer Liebe zueinander und eine Million Euro finden sich im Stubenschrank an. Und das alles, nachdem Friedhelm entsprechende Wünsche geäußert hat. Die seltsamen Vorgänge bleiben auch Nachbar Horst nicht verborgen und der versucht, sich seinen Anteil am „großen Glück“ zu sichern.

Die Mitwirkenenden sind Ralf Preuß, Heike Riepshoff, Nina Riepshoff, Thorsten Rathjen, Rita Dittmer, Fritz Brase, Stefan Klee und Madleen Dittmer.

Die Aufführungen sind am Freitag, 26. Januar, mit Beginn um 19.30 Uhr, am Sonntag, 28. Januar um 14.30 Uhr (mit Kaffee und Kuchen), am Mittwoch, 31. Januar um 19.30 Uhr und am Sonntag, 4. Februar um 14.30 Uhr (mit Kaffee und Kuchen).

Eintrittskarten gibt es ab Dienstag, 2. Januar, ausschließlich im Vorverkauf unter der Telefonnummer 0152 / 52682284. - hu