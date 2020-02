„Feuer und Flamme“ setzt im Westerescher Hof auf Musik und Sprachjonglage

Westeresch – Die Feuerkörbe an der Landstraße und vor dem Westerescher Hof waren ein untrügliches Zeichen: Am Freitagabend war man drinnen im Saal „Feuer und Flamme“, wie das gleichnamige Benefiz- und Kultur-Format der Rotarier Wümmeland heißt.

Einzige Konstante auch in der zwölften Auflage, wie Georg Trauernicht erläuterte: das Unbekannte. War der Organisator im Vorjahr nach einigen Jahren anderer Formate zum Varietee zurückgekehrt, so nahm sich das diesjährige Programm äußerst musikalisch aus. Und wer den ambitionierten Hobbymusiker kennt, wunderte sich nicht, dass er bei der Einladung der Gäste in die oberste Schublade griff.

Der Jazzpianist und Dozent für Jazz der Hochschule Hannover, Bernd Homann, unprätentiös in Faserpelz und Outdoorhose, sollte sich als echter Geheimtipp erweisen. Bei seinen lakonischen Eigenkompositionen voller Wärme für die Söhne oder dem aufgebrochenen „Blackbird“ der Beatles, mit differenziertem Anschlag und starker Rhythmisierung, kamen Jazzliebhaber voll auf ihre Kosten – allerdings nur sie, wie der Getuschel-Pegel nahelegte.

+ Jazziges am Klavier für Kenner präsentiert Pianist Bernd Homann. © Heyne

Das sollte sich beim Duo „Laura & Gianluca“ ändern. Das italienische Pärchen wird im Wümmeland als große Hoffnung gehandelt, so stimmlich versatil, leidenschaftlich und temperamentvoll bringt Laura Perra zur kongenialen einfühlsamen Begleitung von Gianluca Frau an der akustischen Gitarre Songs von Paolo Conte über Enrico Morricone bis zu oder Mina dar. „So eine Ausstrahlung, da bin ich platt“ – mit diesem Wort zur Pause sprach der Rotenburger Hartmut Horn wohl vielen aus der Seele.

+ Querdenker Marcus Jeroch bietet eine Mischung aus konventioneller und gesprochener Akrobatik. © Heyne

Die zweite Hälfte gehörte dem Wort- und Sachjongleur Marcus Jeroch, der schon vor der Pause erste Einblicke in seine wortgewaltige Welt der Gedanken- und Sprachspiele gegeben hatte. Was wäre, wenn man einen Buchstaben wegließe? Geht noch, was aber bei zwei, drei oder vier? Da weicht die Vortragseloquenz dem Lallen – sehr zum Spaß der rund 200 Gäste. Es sollte noch heftiger kommen: eine Hutjonglage, die sich gewaschen hatte, zum Ernst-Jandl-Gedicht, eine Geschichte voller Sätze, die ineinander laufen – der Querdenker reimt, was ihm in die Hirnwindungen kommt. Von Dill, einseitigen Brusttransplantationen, der Paarung von Birne und Glühwürmchen oder der Frau, die den Gatten zur Rettung des Ehelebens nach einem nächtlichen Film mit Nudelholz und Fahrradkette statt Peitsche und Fesseln überrascht. Der nicht minder abgedrehte Höhepunkt: die Jonglage von Bällen, Ringen und Sonstigem mit Kopf, Hüfte, Händen und Füßen – alles gleichzeitig, natürlich. Am Ende wird der Wahl-Berliner philosophisch: Jenseits oberflächlicher Sprachspiele ist sein Schlussplädoyer für das „Die-Seinen“ und „Kre-Ihren“ und den verfassungsmäßig verankerten Konjunktiv „Würde“ ein Appell an Kreativität und Selbstbestimmung jedes Einzelnen.

Was für ein schöner Schluss nach gut zweieinhalb Stunden bester Unterhaltung. Das Versprechen des Abends „Jedes Mal anders, Hauptsache überraschend“ – Trauernicht hatte es wieder eingelöst.