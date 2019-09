Auf ein Wort mit Olaf Lies

Scheeßel - Von Henning Leeske. Die Landwirtschaft gerät ebenfalls in den Verdacht, eine Ursache für den Klimawandel oder das Artensterben in der heimischen Flora und Fauna zu sein. Für die Scheeßeler SPD ist das Grund genug, den niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies (SPD) nach Scheeßel einzuladen. Vor dem aber eher mittelmäßig besetzten Saal mit interessierten Landwirten waren die Neuausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) in Europa und die zukünftige Agrarförderung die Themen des Abends. Klar, dass gerade Landwirte und ihre Interessenvertreter wissen wollen, wie der Umweltminister diese Reformen mitgestalten will.

Als Diskussionsgrundlage dienten die Stellungnahmen von Edgar Reisinger zur offenen Weidehaltung und Erhöhung der Biodiversität, sowie von Wilfried Henning zu Fangquoten in den überfischten Meeren. Beide waren ebenfalls auf dem Podium im Scheeßeler Hof. Ausführlich schilderte Lies daraufhin seine Einschätzungen. „Die nächste GAP bringt weniger Geld. Größtes Problem, wenn man dann etwas ändern will, wird die finanzielle Ausstattung sein.“ Auch der bevorstehende Brexit sei einer der Gründe dafür.

Die historische Ausrichtung der GAP, den Hunger in Europa zu verhindern, beschere heute ein doppeltes Problem in der Agrarpolitik. Das sei einerseits die Verwendung und andererseits die Verteilung von finanziellen Mitteln, da für kleine Betriebe zu wenig übrig sei. Ohnehin sei die Finanzierung der GAP ein interessanter Punkt, so der Umweltminister. „Wegen der Pachtflächen wird am Ende alles an die Eigentümer durchgereicht.“ Das sei ein Problem. Die Mittelverwendung müsse hier dringend überprüft werden. Beispielsweise solle es Geld für Dienstleistungen der Landwirte im Bereich der Biodiversität geben.

„Beim Thema Artenvielfalt müssen wir rechtzeitig rangehen. Auch die Versiegelung der Landschaft spielt hier eine Rolle. Darunter leidet auch die Landwirtschaft selber“, sagte Lies. Deswegen sei die Biotopvernetzung ganz wichtig. „Eine Insel alleine macht eine Art nicht überlebensfähig. Wir brauchen eine Vernetzung mit weiteren Inseln. Hier ist die Landwirtschaft der richtige Partner. Für den Übergang ist mehr Geld nötig, aber von den anderen Säulen etwas wegnehmen geht auch nicht“, machte er die Zwickmühle aus. „Die Landwirtschaft als Dienstleister für Biodiversität muss jedoch ausfinanziert werden. Am Anfang brauchen wir mehr Geld, bis das System wieder stabilisiert ist. Wo die Landwirtschaft eine Aufgabe für die Gesellschaft leistet, muss das bezahlt werden. Artenvielfalt und Biodiversität ist eine Leistung“, forderte der Umweltminister. Es solle aber auch die Möglichkeit geben Flächen temporär extensiv zu bewirtschaften.

Zur drohenden Strafzahlungen an die EU wegen der hohen Nitratwerte im Grundwasser sagte er: „Wir dürfen nicht Umwelt- und Naturschutz machen, um Strafen zu verhindern, sondern um die Natur nachhaltig für die kommenden Generationen zu schützen. Was heute in der Düngeverordnung steht, hätte da nicht so stehen müssen. Früher hätte man mit kleinen Schritten beginnen müssen, damit nicht die bestraft werden, die sich immer an die Regeln gehalten haben“, kritisierte er alte Vorgehensweisen.

Der Umweltminister kam auch auf die Wasserknappheit zu sprechen. „Wir müssen nicht über Entwässerung reden, sondern durch extensive Bewirtschaftung das CO2 im Boden speichern. Dann kämen wir auch beim Problem der Grundwasserneubildung weiter.“ Mit der Dürre bis in 1,80 Meter Tiefe seien unglaubliche Zustände in Niedersachsen eingetreten. „Die Entwässerung bringt das Wasser nur in die Nordsee. Maßnahmen für Grundwasserbildung sind nötig. Es wird Gebiete geben, wo wir eine Beregnung der Felder nicht mehr sicherstellen können. Wir müssen mit Wasser besser umgehen.“ Die höchste Priorität hab Trinkwasser. Das sei wasserrechtlich aber nicht abgebildet, mahnte Lies.