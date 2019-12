„Das Wort des Jahres ist ,Umzug‘“

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Das Jahr neigt sich mit großen Schritten dem Ende zu. Und wieder hat sich in der Gemeinde Scheeßel einiges getan – im Kernort wie auch auf den Dörfern. Im großen Interview mit unserer Zeitung blickt Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (CDU) auf das zurück, was 2019 aus ihrer Sicht wichtig war, und erzählt ebenfalls, welche Themen 2020 Scheeßel bewegen werden.

Frau Dittmer-Scheele, welches war aus Ihrer Sicht das wichtigste Ereignis für Scheeßel 2019?

Es gibt eine ganze Reihe wichtiger Ereignisse, sodass es mir schwerfällt, eines herauszustellen. Für die Arbeit der Kommune kann ich aber sagen: Das Wort des Jahres 2019 ist „Umzug“. Die Krippengruppen aus den Raummodulen im Speckfeldweg zogen in die neue Kita im Fuhrenkamp, die Krippengruppen aus der Beekeschule vorübergehend in die Raummodule und wieder zurück, der Kindergarten Westervesede zog um nach Ostervesede. Die Ortsfeuerwehren Bartelsdorf und Wohlsdorf konnten in das neue gemeinsame Feuerwehrhaus einziehen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses zogen samt Möbel, Akten und EDV-Technik aus dem Rathaus aus. Sie zogen in Übergangsquartiere, nämlich in die Raummodule am Speckfeldweg, Räume in der Beekeschule und in das Gebäude des Fachdienstes Straße und Grün. Es war also wieder viel in Bewegung.

Für die Verwaltung war doch sicher der Auszug aus dem Rathaus nervenaufreibend.

Ein bisschen Eventcharakter ist schon dabei. Allerdings war der Umzug von einer internen Arbeitsgruppe des Rathauses unter Projektleitung durch die Fachbereichsleiter Stefan Behrens und Sven Frohböse unter Einbindung der EDV-Fachleute sehr gut durchdacht und vorbereitet. Es ist echt stark, wie schnell wir für die Bürgerinnen und Bürger wieder ansprechbar waren. Der Auszug ist auch geprägt auf die Vorfreude zum Wiedereinzug in ein saniertes, ansehnliches und gut ausgestattetes neues Rathaus.

Vor allem (Wohn-)Bauprojekte gibt es derzeit viele in der Einheitsgemeinde. Sind Sie mit dem aktuellen Stand zufrieden?

Nein. Die Vorschriften zu den Immissionen, Stichwirt Girl, machen uns schon schwer zu schaffen. Wohnbauland auszuweisen, ist komplizierter denn je. Unser Hilferuf auf landes- und bundespolitischen Ebenen, die Hürden einzureißen, ist bisher erfolglos. Beim Wohnbaugebiet ,HeLa‘ fordert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Verden, zunächst den Kreuzungsbereich auszubauen, bevor die Wohngrundstücke bebaut werden. Gut ist, dass die Straße Fuhrenkamp und Tostedter Weg endausgebaut werden.

Im ablaufenden Jahr gab es auch abseits dieser Projekte wichtige Themen in der Gemeinde, eines davon ist der kommunale Klimaschutz. Ist man hier auf dem richtigen Weg?

Grundsätzlich ja – wir haben beispielsweise unsere Gebäude kontinuierlich energetisch saniert. Alles, was wir im Rahmen unserer Personalressourcen leisten können, machen wir. Ich denke, wir sind schon gut aufgestellt, man kann aber noch besser werden. Auch seitens der Ratsfraktionen gibt es verschiedenste politische Anträge zum Thema Klimaschutz.

Wie sah es in den Bereichen Wirtschaft und Gewerbeansiedlung aus?

Unsere Betriebe, insbesondere im Handwerk, sind ausgelastet. Viele landwirtschaftliche Betriebe und Familien machen allerdings auf ihre teils schwierigen und existenzgefährdenden Situationen aufmerksam. Die langjährigen Bemühungen zur Entwicklung gewerblicher Bauflächen halten an.

Und im Bildungsbereich?

Da sind wir mit unserem Scheeßeler Bildungsweg sehr gut aufgestellt.

Wie stand es um das Ehrenamt?

Gut. Klar gibt es in den Vereinen und Verbänden veränderte Bedingungen, aber ich erlebe unsere Gemeinschaft bisher so, dass es Menschen gibt, die die Ärmel hochkrempeln und Verantwortung übernehmen. Menschen, die einen Mehrwert für sich aus der Arbeit ziehen. Beispielsweise ist es einer Initiative der Vereine zu verdanken, dass sie sich einmal im Jahr auf einem Netzwerkertreffen austauschen. Das finde ich klasse.

Ein Thema, um das es viele Diskussionen gab und das bis ins nächste Jahr hineinreichen wird, ist der Wärmenetzausbau im Scheeßeler Kernort.

Ja. Es ist sinnvoll, dass Wärme aus einer Biogasanlage, die sowieso schon da ist, nicht verpufft, sondern energetisch genutzt wird. Der Eingriff eines gewerblichen Unternehmens in öffentliche Straßen, Wege und Grundstücke erfordert sehr klare Verträge zwischen dem Unternehmen und der Kommune.

Stichwort Wärmepufferspeicher auf dem Gelände der Beekeschule: Hat es Sie sehr betroffen gemacht, dass die CDU-Fraktion im Rat hier eine andere Haltung hatte als Sie? Immerhin hat es einen solchen „Bruch“ vorher so noch nicht gegeben.

Ja, auch wenn ich angesichts der Konstellationen im Rat von vornherein kein anderes Ergebnis erwartet habe. Nicht nur die CDU-Fraktion, sondern fast die ganze SPD/UGS-Fraktion und die Gruppe 75 haben für den Bau der Pufferspeicher auf dem Gelände der Beekeschule gestimmt. In allen drei Fraktionen gab es starke Fürsprecher. Ich halte es für falsch, sich auf dem Schulgelände derart langfristig zugunsten eines einzelnen Gewerbebetriebes einzuschränken.

Finanziell ist die Gemeinde immer noch auf Rosen gebettet. Wie lange kann Ihrer Meinung nach das noch gut gehen?

Wir sind nicht auf Rosen gebettet, haben aber, unsere Wünsche und Notwendigkeiten in Einklang gebracht mit den Geldern, die wir dafür zur Verfügung hatten. Ich erinnere mich an harte Zeiten während meiner 18-jährigen Zeit als Bürgermeisterin dieser schönen Gemeinde. Beispielsweise, als eine Steuererhöhung unumgänglich war und in denen Investitionen, zum Beispiel der Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges, zeitlich geschoben werden musste. Der Erfolg gibt uns recht. Mir ist wichtig, von Jahr zu Jahr zu bewerten, was wir uns leisten können, wollen und müssen.

Welche Projekte, Vorhaben oder wichtige Dinge stehen 2020 in der Gemeinde an beziehungsweise welche Themen wird die Kommune im neuen Jahr beschäftigen?

Der Rathausbau, Breitbandausbau, die Planung neuer Feuerwehrhäuser für Ostervesede und Westerholz, Stellenbesetzungen, Entwicklung von Fläche für Wohnen- und Gewerbe, ein Kanalsanierungskonzept und vieles mehr. Klimaschutz wird verstärkt eine Rolle spielen.

Zum Schluss vervollständigen Sie bitte die folgenden zwei Sätze. Zu den interessantesten Begegnungen dieses Jahr gehörten...

... die mit meiner Familie.

Für 2020 hoffe ich ...

... für uns alle auf Gesundheit und Zufriedenheit.