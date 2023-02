Macher aus der zweiten Reihe: Opitz erlebt in 65 Jahren Feuerwehr Meyerhofbrand und Bühnenabriss

Von: Ulla Heyne

Im Feuerwehrhaus am Kreisel kennt sich der gebürtige Schlesier aus. © Heyne

Seit 65 Jahren ist Wolfgang Opitz Mitglied der Scheeßeler Feuerwehr. Die Uniform passt auch noch. Und mit der „Hupe“ hat alles angefangen.

Scheeßel – Die Feuerwehr-Uniform, die mindestens einmal im Jahr zur Mitgliederversammlung aus dem Schrank geholt wird, sie sitzt noch wie angegossen – auch nach 65 Jahren, „allerdings ist es schon die zweite“, gibt Wolfgang Opitz zu. Auch an die erste erinnert er sich noch: „Früher war die Kleidung bei der Feuerwehr gebraucht, das musste irgendwie passen.“

Das „Früher“ lässt sich konkret auf 1957 datieren, als der damals 21-Jährige offiziell in die Feuerwehr aufgenommen wurde. Bei der Abstimmung mussten er und ein Klassenkamerad den Raum verlassen: „Als Flüchtlinge durften wir nicht sehen, wer eventuell gegen uns abstimmt.“ Dabei gedacht habe sich der gebürtige Schlesier nichts, „das war damals eben so“. Im Alter von zehn Jahren war er mit Mutter und Bruder nach Scheeßel gekommen – der Vater sollte erst 1950 als „Spätheimkehrer“ aus der Kriegsgefangenschaft entlassen werden. Schon früh hatte der spätere Raumausstatter erste Berührungspunkte zur Feuerwehr: „Der Schmied in der Kirchstraße, wo wir untergekommen waren, war Feuermeldestelle – wenn es irgendwo brannte, hieß es: ‚Wolfgang du kannst am schnellsten laufen, schnell mit der Hupe die Mühlenstraße runter‘“, erinnert er sich schmunzelnd.

Einsätze ohne die heutige Technik

Bis zum Eintritt in die Feuerwehr sollten allerdings noch Jahre vergehen. Zuerst war der Jugendliche im Spielmannszug; später nahmen Klassenkameraden ihn zur Feuerwehrkapelle mit. Sein Einsatz an der Trompete währte nur kurze Zeit: „Der Dirigent war noch ein militärischer vom alten Schlag, mit Drill und rechtsrum stillgestanden“ – das passte nicht zur Lebenswelt der Jugendlichen, deren Interesse an Mädchen zu der Zeit größer gewesen sei als das am regelmäßigen Proben. Von da aus war der Weg zur aktiven Wehr nicht weit.

Damals seien die Einsätze fordernd gewesen, ohne die heutige Technik: „Wir hatten keine Spreizer, keine Rettungsscheren.“ Autotüren wurden mit der Brechstange aufgebrochen, für Wasser mussten erst Schläuche verlegt und Pumpen geschleppt werden. Einerseits entfiel dadurch die heute aufwändige technische Einarbeitung, „zwei, drei Mal zeigen, dann saß das“, andererseits gingen die Einsätze an die Substanz – körperlich wie emotional. Nachts rausgerufen zu werden und auf dem Feld auf einen Motorblock zu stoßen oder nach Leichenteilen suchen zu müssen: Bilder, die sich eingegraben haben. Seelsorger gab es damals noch nicht.

Hurricane und Heimathaus

Einige Einsätze bleiben Opitz besonders in Erinnerung. Wie der Brand auf dem Heimathausgelände infolge eines heftigen Gewitters 2006 – und das ausgerechnet während des Hurricane-Wochenendes. Als der Blitz in einen Baum auf dem Gelände einschlug, griff das Feuer schnell auf die Reetdächer des Kunstgewerbehauses und des Meyerhofs über. Schon beim Löschen war dem Mitglied des Heimatvereins und langjährigem Mitstreiter der „Junghandwerker“ klar: „Das werde ich selbst wieder mit aufbauen.“

Anzupacken und zu helfen, das hatte Opitz schon in jungen Jahren verinnerlicht. Der Vater, Hausmeister der Grundschule, lebte es vor. Als mit der Turnhalle das damals neue Feuerwehrhaus gebaut wurde, in der heute die Gemeindebücherei beheimatet ist, war er im Einsatzfall als erster am Löschfahrzeug. Rausgefahren wurde es oft von der Mutter, während der Gatte und die drei Söhne sich im Keller umzogen. Damals habe es oft geheißen: „Alle Opitz auf einen Wagen, der Rest auf den anderen – mit vier Leuten hatten wir fast eine Mannschaft voll.“ Alle vier Männer bei der Feuerwehr, das bedeutete auch für die Mutter einiges an Arbeit, wurde die Einsatzkleidung doch noch zuhause gewaschen: „Da kam nach Einsätzen schon einiges zusammen.“ Beim Feuerwehrball mussten statt einem weißen Hemd gleich vier gebügelt werden. „Das hat sie aber immer gern gemacht“, wie der 86-Jährige betont.

Feuer beim „Easy Rider“

Auch seine eigene Frau habe später bei seinem Ehrenamt immer mitgezogen. Als „Ata-Girl“ bekannt, kümmerte sie sich im Duo jahrzehntelang um die Reinigung des 1997 neu gebauten Feuerwehrhauses. Oft half der Gatte mit, „ein bis zwei Mal die Woche, wenn die Polizei es während des Hurricane-Festivals als Kommandozentrale nutzte, auch ein- bis zweimal täglich. „So habe ich die Jugendlichen hineinwachsen sehen, kenne alle, bin quasi mitgewachsen.“

Opitz und die Festivals: eine besondere Beziehung. Das erste 1973 sei recht friedlich verlaufen, außer einigen kleinen Bränden habe man sich vor allem um die „Drogisten“ gekümmert: „Wenn die ihren Rausch ausgeschlafen hatten, sind wir mit ihnen ein paar Schritte gegangen – einige wussten nicht mal mehr, dass sie auf einem Festival waren.“ Ungleich heftiger sollte es vier Jahre später beim legendären „Easy Rider“ zur Sache gehen. „Wir hatten über Funk gehört, dass es dort Tumulte gab und haben uns zur Bereitschaft ins Feuerwehrhaus zurückgezogen.“ Als nachts die Meldung „Bühne brennt“ kam, sei man ausgerückt, „ich mit dem damaligen Ortsbrandmeister Werner Peters vorn an der Spritze.“

Schwelgen in Erinnerungen mit Sohn Thomas: Die „Hupe“ begleitete Wolfgang Opitz (l.) während der Jugend, der Ordner steckt voller Erinnerungen. © -

Der Einsatz, bei dem auch der ein oder andere Gast nicht trocken blieb – „viele hatten die Bühne gestürmt und nahmen mit, was nicht niet- und nagelfest war“ –, stieß nicht überall auf Gegenliebe. „Die Stimmung war aufgeladen.“ Ein Besucher riss Opitz den Helm ab und zog ihm eine Glasflasche über den Kopf. „Damit war mein Einsatz natürlich gelaufen.“ Immerhin: „Den Helm hat mir später eine junge Frau wiedergebracht – da war ich aber schon auf dem Weg ins Lazarettzelt, wo die Wunde genäht wurde.“ Jenseits solch prägender Erfahrungen sei die Zeit jedoch vor allem von Gemeinschaft und Spaß geprägt gewesen. „Die Übungsabende endeten oft damit, dass jemand bei Theo Dumsch Knoblauchwurst holte – das in Verbindung mit Alkohol hat die Ehefrauen nicht gerade begeistert.“

Ämter waren nie Optiz‘ Sache. „Er war immer der Macher in der zweiten Reihe“, meint Sohn Thomas, seines Zeichens Pressesprecher und mittlerweile auch schon 43 Jahre in der Feuerwehr. An der Ehrung zum Ersten Hauptfeuerwehrmann kam er nach zehn Ortsbrandmeistern und einer dreistelligen Zahl von Einsätzen nicht vorbei. Was Opitz so lange „bei der Stange“ gehalten hat? Es ist die Kameradschaft, die der Scheeßeler erlebt hat, und das bis heute: Aus seiner aktiven Zeit treffen sich immer noch zehn Kameraden einmal im Monat in der 36-köpfigen Altersabteilung.