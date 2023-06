Verkauf des alten Gerätehauses bringt Wohlsdorfer Feuerwehr auf die Barrikaden

Von: Judith Tausendfreund

Ortsbrandmeister Jochen Kracke wünscht sich, dass der Verkauf so nicht stattfindet. © Jtb

In Wohlsdorf sorgt der Verkauf des Feuerwehrgerätehauses für großen Unmut. Der Ortsbrandmeister, seine Mannschaft, aber auch der Heimatverein ärgern sich, dass die Liegenschaft an einen ortsfremden Erwerber gehen soll, vor allem die Kommunikation wird kritisiert. Die Brandschützer sind sauer.

Wohlsdorf – Das alte Feuerwehrhaus in Wohlsdorf wird verkauft. Das Mindestgebot liegt bei 35 000 Euro, verkauft werden knapp 250 Quadratmeter. Der Vorgang ist ein üblicher: Die Brandschützer brauchen ihr ehemaliges Gerätehaus nicht mehr, nun möchte die Gemeinde es veräußern. Der Vorgang ist auch einer, der sich so und ähnlich noch wiederholen wird.

Denn immer wieder werden Feuerwehren zusammen gelegt, so wie hier die Feuerwehren Wohlsdorf und Bartelsdorf. Ein Neubau macht das kleine Gebäude am Großen Hoorn in Wohlsdorf überflüssig.

In Wohlsdorf sorgt der Verkauf jetzt für jede Menge Ärger. Und der ist so groß, dass die Motivation der ehrenamtlichen Feuerwehrmitglieder laut ihrem Ortsbrandmeister Jochen Kracke bei null angekommen ist. Er selber wolle zwar nicht als Vorsitzender zurücktreten. Aber es gebe einige Mitglieder, die ernsthaft überlegen, ihr Amt niederzulegen, betont er. „Man sieht schon jetzt an den Diensten, dass die Motivation gesunken ist“, schildert er eine drastische Folge des Unmuts vor Ort.

Motivation der Feuerwehrleute ist gesunken

Zuletzt hatte man auf einer Ortsratssitzung und dann auf einer Sitzung der Feuerwehr über den Verkauf der Immobilie gesprochen. Im Februar hatte die Gemeinde dann eine entsprechende Ausschreibung veröffentlicht. Die Tatsache, dass das Haus verkauft wird, ist keine Überraschung. Während der Ortsratssitzung forderten Einwohner, dass die Erlöse aus dem Verkauf dem Ort zugutekommen sollen. Sie argumentierten, dass das alte Haus mit erheblicher Eigenleistung – erbracht durch die Mitglieder der Wehr – in den 50er Jahren erbaut und in den 90er renoviert wurde. „Es wurde mehrfach geäußert, dass Anwohner und Vereine aus dem Ort beim Verkauf gesondert behandelt werden müssen“, betont Kracke.

Auch verweist er auf die Verfahrensweise, die die Gemeinde in ihrer Ausschreibung benannt hatte: Berücksicht werden sollte der Kaufpreis, aber auch die künftige Nutzung und der regionale Bezug des Bewerbers. Es seien entsprechende Gebote benannt worden, etwa durch den örtlichen Heimatverein. Allerdings habe dieser keinen Zuschlag erhalten. Der Wunsch, dass das Gebäude an eine Privatperson oder an einen Verein aus Wohlsdorf verkauft werden solle, sei klar kommuniziert worden. „Man hat uns vermittelt, dass es dafür auch gute Chancen gibt“, sagt er. Jetzt sei man vor vollendete Tatsachen gestellt worden, ein Käufer, den niemand kenne, sei gefunden.

Scheeßels Bürgermeisterin, Ulrike Jungemann (CDU), habe erst am 9. Juni ein Punktesystem erläutert, welches bei den Verkaufsverhandlungen die Entscheidung mitbeeinflussen würde. „Das war uns neu.“ Das System sei im Vorfeld nicht vermittelt worden und werde nun zum Nachteil für die Feuerwehr praktiziert. Der Ortsrat sei beim Verkauf nicht eingebunden worden. Manche überlegen, aus der Feuerwehr auszutreten.

Ortsbrandmeister appelliert, den Verkauf zu überdenken

„Ich würde mir wirklich wünschen, dass die Politik sich das nochmal überlegt“, appelliert Kracke. Ihn störe vor allem die mangelnde Kommunikation im Vorfeld. „Wer durch ein solches Handeln das Ehrenamt schwächt, hat doch sein Ziel verfehlt“, sagt er. Auch an den unbekannten Käufer möchte er einen appellieren: „Wir wünschen uns, dass dieser Vertrag nicht zustande kommt.“

Sandra Everding vom Heimatverein Wohlsdorf versteht den Unmut. „Für das Ehrenamt, sowohl was den Heimatverein als sicherlich auch was die Feuerwehr angeht, ist das ein Schuss vor den Bug“, ist sie deutlich. Das Haus habe ursprünglich der Ortschaft gehört und sei durch die Eingemeindung 1974 in den Besitz der Gemeinde Scheeßel übergegangen. Es sei nachvollziehbar, dass die Anwohner das Geld für die Ortschaft eingesetzt sehen wollen. Schon seit 2020 habe der Heimatverein sein Interesse bekundet. „Uns wurde ein ortsnaher Bezug für den Erwerber als Entscheidungskriterium signalisiert und auch, dass Vereine auf Zuschüsse hoffen könnten“, schildert sie. Die Entscheidung, nun an einen anderen Erwerber zu verkaufen, sei keine der Gemeinde, sondern eine politische. „Wir hätten immer noch Interesse an der Liegenschaft“, auch das betont sie.

Scheeßels Bürgermeisterin Jungemann verweist auf Ratsbeschlüsse, die schon vor ihrer Zeit entschieden wurden. „Wir haben da ganz klare Vorgaben“, so Jungemann. An die müsse man sich halten. Die Feuerwehr habe ein neues Gebäude erhalten. Auch das Punktesystem sei transparent in öffentlichen Sitzungen beschlossen und beraten worden. Noch sei vor allem gar nicht klar, was final mit dem Erlös geschieht, der durch den Verkauf in die Kassen der Gemeinde fließt. Jungemann will nun so schnell wie möglich das Gespräch mit der Ortsbürgermeisterin suchen.