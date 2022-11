Wohlsdorfer fordern Maßnahmen gegen Raser

Von: Lars Warnecke

Ein gemeinsames Ortsschild für Wohlsdorf und Bartelsdorf? Um Raser auszubremsen, könnte das eine Option sein. © Warnecke

Raser sind in Wohldorf nicht die Ausnahme – sie sind die Regel. So stellen es viele Einwohner dar. Die machten im Ortsrat ihrem Ärger einmal mehr Luft.

Wohlsdorf – Eines zeichnete sich gleich zu Beginn der Ortsratssitzung in Wohlsdorf schon ab: Das oft viel zu hohe Tempo, mit dem durch die Ortschaft gerast wird, genauer über die innerörtliche K 211, ist und bleibt ein ganz großes Ärgernis für nicht wenige Wohlsdorfer Bürger. Ideen, Raser auszubremsen, gibt es zwar schon länger (und wurden auch dieses Mal aus der Einwohnerschaft gebetsmühlenartig vorgetragen).

Und ja, erklärte Ortsbürgermeisterin Gisela Kracke: eben diese Vorschläge, Raser auszubremsen, habe sie in der Verkehrsschau der Gemeinde Scheeßel Ende September den beteiligten Behördenvertretern auch schon aufgezeigt. Aber: „Ob etwas passieren wird oder nicht, ist dem Protokoll zu entnehmen – und das liegt mir noch nicht vor“, erklärte sie.

Zwei Maßnahmen sind es, in deren Umsetzung die Einwohner große Hoffnung stecken: Zum einen betreffen die den Abschnitt der Kreisstraße zwischen Wohlsdorf und Bartelsdorf – bisher ein Bereich, in dem Tempo 100 gefahren werden darf. Denkbar wäre dort eine Zusammenlegung der beiden Ortsschilder – oder die Einrichtung einer Tempo-70-Zone. Kracke: „Auch das ist in der Verkehrsschau angesprochen worden – allerdings wird aufgrund der kurzen Distanz zwischen beiden Ortschaften davon ausgegangen, dass die Leute dort vernünftig fahren.“

Ein weiterer Dorn im Auge: die Straße zwischen Ortsausgang Wohlsdorf Richtung Rotenburg. Auch dort ist Tempo 100 erlaubt – auch dort wünscht man sich eine 70er-Zone. „Es sieht aber nicht danach aus, dass es damit klappen könnte“, so die Ortsbürgermeisterin.

Was man denn noch tun müsse, damit die Verantwortlichen die Problematik endlich erkennen würden, meldete sich aus der Zuhörerschaft jemand zu Wort. „Wir haben hier Kinder, die es zu schützen gilt – müssen wir uns etwa auch auf die Straße kleben, wie es gerade modern ist?“ Ein anderer Einwohner erklärte: „Es kostet ja nicht mal Geld, dort ein Schild für beide Ortschaften hinzustellen, wie man es etwa in Hemslingen-Söhlingen sieht, wo ein Dorf ins nächste übergeht – dann bräuchten wir zukünftig keine zwei Ortsschilder mehr und sparen sogar noch.“ So etwas, befand er, müsse man vielleicht auch als effektiv bewerten. Dem entgegnete Kracke, dass beim genannten Beispiel aus der Samtgemeinde Bothel die Wohnbebauung von beiden Seiten aber noch ein ganzes Stück näher am Schild sei.

Die Kreisstraße zwischen Wohldorf und Rotenburg – dort können Autofahrer richtig Gas geben. Es gilt Tempo 100. © -

Was das Thema Tempo 70 betrifft, bezweifelt sie, dass es einen gewünschten Effekt bringen würde: „Das Problem ist, dass sich niemand daran hält – wie manche Leute dort fahren, das ist schon heftig!“

Schnell wurde in der Sitzung auf Röpers Hof der Ruf nach einer Petition laut. Eine solche Unterschriftenliste, betonte die Bürgermeisterin, müsse aber aus dem Ort kommen. „Ich selbst kann so etwas nicht anschieben, würde es aber natürlich gerne unterstützen.“

Noch, plädierte Doreen Rönckendorf von der Gemeindeverwaltung, sollte man damit aber abwarten: „Es wird bei der Verkehrsschau vor Ort ja nichts entschieden, sondern es wird der Sachverhalt aufgenommen, um ihn anschließend zu prüfen.“ Möglicherweise sei man beim Landkreis ja schon zu dem Ergebnis gekommen, eine Beschilderung aufzustellen. Dazu Gisela Kracke: „In 14 Tagen sollte das Protokoll vorliegen – dann wissen wir alle mehr.“