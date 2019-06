Zum Wohlfühlen

Auch wenn nur wenige der derzeit 30 Kita-Kinder mit dem Fahrrad oder zu Fuß gebracht werden, hält sich das Verkehrschaos in der neuen Kita am Fuhrenkamp nach Bekunden der Erzieherinnen in Grenzen. Foto: Heynes

Scheeßel – Seit elf Wochen ist die neue Kindertagesstätte Fuhrenkamp im Betrieb. Noch stehen die letzten Bauzäune, doch auf den Schaukeln und in den Sandkästen unter den Sonnensegeln herrscht schon reger Betrieb. „Die sind ein wahrer Segen“, meint Kita-Leiterin Tanja Merz, genau wie der großzügige Platz der Einrichtung für drei Gruppen mit insgesamt 55 Kindern auf rund 750 Quadratmetern. Der Übergang von den mobilen Segmenten hierher sei problemlos verlaufen: „Erstaunlich, wie schnell sich die Kinder hier zurechtgefunden haben – nur an der Ecke zu den Gruppenräumen biegen sie manchmal noch falsch ab.“ Die Übergangszeit, in der die Außenanlagen noch nicht bespielbar waren, habe man gut mit Ausflügen zu Fuß in die nähere Natur überbrückt: „Jetzt sind viele Kinder froh, draußen spielen zu dürfen – sie haben einfach keine Lust mehr auf Spazierengehen.“

Für die Zukunft ist sogar eine thematische Schwerpunktsetzung in Richtung Natur, Bewegung und Gesundheit angedacht. „Das bietet sich bei der unmittelbaren Nähe zur Wümme an“, so Merz. Anfang August steht der Einzug einer Kindergartengruppe mit 25 Kindern ab drei Jahren an. „Deren Alter ermöglicht ein ganz anderes Arbeiten als mit den Jüngsten, die noch sehr beziehungsgesteuert sind und die eher allein als mit anderen spielen.“ Dann sollen auch ein Konzept erarbeitet und die Struktur der Abläufe angepasst werden, beispielsweise bei den Mahlzeiten, die in der gemeinsamen Küche mit Essraum eingenommen werden. „Die Abläufe hatten wir zur besseren Eingewöhnung vorerst übernommen“, erklärt Merz. Nur mit dem kollektiven Mittagsschlaf habe es am Anfang nicht so recht klappen wollen, „verständlicherweise“. Bei den Verdunklungsrollos sieht sie noch Verbesserungsbedarf. „Aber da sind wir dran.“ Ansonsten seien die Kinder rundum „gut angekommen“.

Zum Thema Ankommen: Bisher sei auch das von einigen befürchtete Verkehrschaos zu Beginn und Ende des Kita-Tages ausgeblieben. „Einige bringen ihre Kinder zu Fuß, einige kommen mit dem Rad, die meisten aber doch wohl mit dem Auto.“ Ob die weitere Besiedelung des Baugebietes und die geplanten Bauarbeiten am Einmündungsbereich zur B 75 zu Beeinträchtigungen führten, müsse man sehen, meint Gemeindevertreter Frank Thies. Die Belegung der zwei Gruppen mit je 15 Kindern, davon rund zwei Drittel im Ganztagsbereich, gibt der Verwaltung mit der Entscheidung für den Anfang April bezogenen Neubau jedenfalls recht – und auch die neue Gruppe ist bereits jetzt, zwei Monate vor dem offiziellen Startschuss, voll besetzt. Grundsätzlich stünden die Chancen auf einen Platz jedoch gar nicht schlecht, wie Thies betont: „Wer sich rechtzeitig anmeldet und die Erfüllung der erforderlichen Kriterien vorweist – Berufstätigkeit beider Eltern oder des alleinerziehenden Elternteils und erforderliches Mindestalter des Kindes von elf Monaten zum 1. August –, der bekommt in der Regel auch einen Platz in der Gemeinde.“ Neben dem Fuhrenkamp besteht auch eine Kita-Gruppe in Jeersdorf und zwei neben der Beeke-Schule, weitere fünf Plätze kommen mit der Einrichtung einer altersgemischten Gruppe in Westervesede hinzu.

Was bleibt zu tun? Die Bauzäune auf dem Außengelände verraten es: Noch sind die beiden Holzhäuser zur Lagerung von Spielgeräten und größeren Gefährten wie der XL-Bollerwagen für längere Ausflüge nicht fertig. Wann damit zu rechnen sei? Dazu Thies: „Demnächst.“ hey