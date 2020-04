Wohin mit Grünabfall und Sträuchern?

Scheeßel – Große Sorgen um den Erhalt der Waldflächen machen sich derzeit die Mitglieder der Waldgenossenschaft Scheeßel, denn es häufen sich die Fälle von illegaler Entsorgung von Grünabfällen, beispielsweise im „Scheeßeler Holz“. In dem Waldstück entlang der Westerveseder Landstraße (L131) wird in letzter Zeit häufiger Grünabfall aller Art, Zweige und Sträucher, teilweise auch mit Folien und anderem Plastikmüll „angereichert“, gesetzeswidrig entsorgt.

„Das wird einfach in einer Nacht- und Nebelaktion direkt in den Wald geschmissen“, berichten die Scheeßeler Waldgenossen, deren satzungsgemäßes Ziel es ist, das Waldeigentum zu ihrem Nutzen, aber auch zum Wohle der Allgemeinheit zu bewirtschaften und zu erhalten.

Für Gartenbesitzer stellt sich derzeit aber die Frage, wohin mit dem „Grünzeug“? Denn in Zeiten der Corona-Pandemie gibt es kaum Möglichkeiten zur Entsorgung. So wurde der Grünsammelplatz der Gemeinde Scheeßel in Büschelskamp geschlossen, ebenso die Entsorgungsanlage Rehr des Landkreises Rotenburg. Die Schließung in Büschelskamp diene zunächst dem Schutz gefährdeter Personengruppen, heißt es seitens der Gemeindeverwaltung Scheeßel. Weiterhin soll ein Rückstau auf die Bundesstraße (B75) vermieden werden. Die Gemeinde werde die Situation laufend neu bewerten und Veränderungen bekannt geben. Bis dahin müssen die Bürger wohl hauseigene Grünsammelplätze einrichten. hu