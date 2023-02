Wo es für die Älteren im Ort noch hakt: Gemeinde Scheeßel und Seniorenbeirat wollen genau hinsehen

Von: Lars Warnecke

Fußgänger, die den langen Trichter der Mühlenstraße beim Scheeßeler Combi queren wollen, müssen sich sputen: Die Ampel ist für sie nicht lange grün. Gerade für ältere Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, ist das ein Ärgernis. © Warnecke/Heyne

Wie lässt sich die Situation für Senioren im Kernort Scheeßel noch verbessern? Dieser Frage wollen Gemeinde und Seniorenbeirat im Schulterschluss nachgehen.

Scheeßel – Lange Zeit war es ruhig geworden um den Seniorenbeirat in Scheeßel. Klar, Corona ließ auch dessen Aktivitäten weitestgehend ruhen. Doch mit der Ruhe, sagt Vorsitzender Walter Jungfer, soll, nein muss nun auch mal Schluss sein: „Immerhin haben wir noch vieles auf dem Zettel, was wir machen wollen.“ Projekte, wie die monatliche Senioren-Sprechstunde im Meyerhof – sie seien bereits erfolgreich angelaufen.

Auch einen neuerlichen Schwung an Notfalldosen, 50 an der Zahl, hat der Beirat schon wieder über die örtlichen Apotheken in Umlauf bringen können – wegen großer Nachfrage, wie der Jeersdorfer erfreut feststellt. Und erst kürzlich fand im Rathaus eine öffentliche Sitzung in Präsenz statt – mit einem informativen Vortrag zum Thema Hospizarbeit.

Bürgermeisterin Ulrike Jungemann (CDU) hört das gerne. Sie lobt die Arbeit des Beirates, betont die seit jeher grundlegend gute Zusammenarbeit zwischen Gremium und Gemeinde. Die soll aus gegebenen Anlass jetzt wieder intensiviert werden. Hintergrund, sagt sie, sei das für den Kernort in der Entwicklung befindliche Marketingkonzept. Zur Erinnerung: Ende vergangen Jahres waren die Scheeßeler Bürger aufgerufen, sich an einer Online-Befragung zu beteiligen, in der die Teilnehmer auch kundtun konnten, was ihnen wichtig ist in ihrem Lebensumfeld. Mehr als 550 Menschen hätten sich ihren Worten nach zu den verschiedenen Themenfeldern geäußert – „das ist gut angenommen worden“. Jungemann weiß: Zwar sei die Aufenthaltsqualität im Ort schon jetzt sehr hoch, „trotzdem gibt es aber immer noch Kleinigkeiten, die wir als Verwaltung vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatten“. Auch solche Details solle das Marketingkonzept herausarbeiten.

Kooperation auf Augenhöhe: Seniorenbeiratsvorsitzender Walter Jungfer (l.) und sein Stellvertreter Werner Harder mit Bürgermeisterin Ulrike Jungemann (2.v.r.) und Yvonne Neumann, Fachbereichsleiterin Ordnung und Soziales. © -

Um ein ganzheitliches Bild zu bekommen, muss man dafür natürlich auch unterschiedliche Gruppen mitsamt deren jeweiligen Ansprüchen einbeziehen – so wie eben die Generation 60plus. Und in der Tat, betont Jungfer, hätten ältere Leute oft noch mal einen ganz anderen Blick auf gewisse Dinge: „Häufig werden wir darauf angesprochen, hier und dort sei die Hecke zu weit über den Zaun gewachsen oder der Gehweg sei zu buckelig – Barrierefreiheit ist aber gerade für solche Menschen wichtig, die auf den Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind, die somit nicht mal eben auf die Straße wechseln können, wenn es keine abgesenkte Bordsteinkante gibt.“ Ein weiteres Anliegen, das seinem Beirat bekannt ist: die Ampelschaltzeiten für Fußgänger an der Mühlenstraße (beim Combi) und am Kohlhofsweg. „Die sind in beiden Fällen wirklich sehr, sehr kurz – für Gehbehinderte ist das ein großes Problem.“ Auch Sitzbänke, nimmt Yvonne Neumann, Fachbereichsleiterin Ordnung und Soziales, den Faden auf, könnten durchaus mal auf den Prüfstand gestellt werden. „Wo andere sagen, es gibt in Scheeßel doch genug davon, werden Senioren, die nicht mehr gut zu Fuß sind, vielleicht anderer Meinung sein.“

Wie auch immer: Um Problemstellen im Kernort ausfindig zu machen und sie offiziell auf die Mängelliste zu setzen, hat man im Rathaus den 1. März anvisiert. Dann will die Gemeinde gemeinsam mit einer Senioren-Delegation sowie der mit der Konzepterstellung betrauten Planerin zu einem Rundgang aufbrechen. „Wir versprechen uns sehr viel davon“, betont die Bürgermeisterin. Noch am selben Tag solle in einer Sitzung, an der neben dem Seniorenbeirat unter anderem auch der Gewerbeverein und die größeren Sportvereine teilnehmen würden, die Auswertung der Befragung vorgestellt werden. „Ich bin schon sehr gespannt, da ich sie auch noch nicht zu sehen bekommen habe.“

Und danach? Wie sieht es etwa beim Thema Barrierefreiheit im öffentlichen Raum aus – beziehungsweise mit deren Optimierung? „Wir werden natürlich nicht alle Bürgersteine sofort aufreißen können, um dort, wo es noch keine Absenkungen gibt, welche zu schaffen“, möchte Ulrike Jungemann keine falschen Hoffnungen wecken. Bei zukünftigen Baumaßnahmen wolle man den Fokus jedoch expliziert darauf richten.

Vielerorts fehlt es im Kernort noch an Bordsteinabsenkungen. © -

Was dem Beirat unter anderem noch vorschwebt: Ältere Kunden des Combi-Marktes in Scheeßel sollen fit gemacht werden für die Nutzung der SB-Kassen. „Da haben viele noch Hemmungen, weil sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen“, berichtet Jungfer. Dafür sei es angedacht, direkt vor Ort eine Schulung anzubieten. „Ich werde mit der Marktleitung zu dem Thema mal Kontakt aufnehmen.“

Was der Vorsitzende und Werner Harder, sein Stellvertreter, sich noch wünschen würden: mehr Menschen, die sich für eine aktive Mitarbeit im Seniorenbeirat interessieren. „Ab 60 kann man dabei sein“, sagt Harder. Aktuell bestünde das elfköpfige Gremium nur aus Männern – das möchte man ändern. „Wer sich angesprochen fühlt, kann mit mir unter der Nummer 04263 / 4762 gerne in Kontakt treten“, so Walter Jungfer.

Sprechstunde An jedem ersten Mittwoch im Monat lädt der Seniorenbeirat Scheeßel in der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr zu einer Sprechstunde in den Meyerhof ein, in der dann zu allen Themen des Alters und Alterns ausgiebig beraten wird.