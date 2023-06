Ständige Vertretung: Wo die Scheeßeler sich jedes Jahr auf dem Hurricane Festival treffen

Von: Lars Warnecke

Ausgelassene Stimmung an der Ständigen Vertretung. Hier trifft sich das einheimische Festivalvolk. © Warnecke

Kein Ort wieder jeder andere: An der Ständigen Vertretung Scheeßel kommen die Festivalgänger aus dem Beeke-Ort zusammen.

Scheeßel - Der Aufschrei war laut, zumindest unter vielen Scheeßeler Stammgästen. Schon im Vorfeld des Festivals machte die Nachricht die Runde, die Ständige Vertretung, bekanntlich jene Bierbude, um die sich alle Jahre wieder ganz zuverlässig das einheimische Volk zum Klönschnack scharrt (das kühle Blonde als Durstlöscher versteht sich von selbst), sei nicht mehr an ihrem angestammten Platz.

Der liegt eigentlich rechts diagonal zur Hauptbühne, ziemlich weit vorne. Wer sich hier aufhält, der tut das quasi in der ersten Klasse, hat während den Shows die Garantie auf einen einigermaßen ungestörten Ausblick. Nur erlaubte sich der Veranstalter in diesem Jahr einen kleinen Faux-Pas, der natürlich nicht lange unbemerkt blieb: Die Vertretung, die es so seit schätzungsweise 2017 gibt (die befragten Scheeßeler sind sich sich da nicht so ganz einig), war plötzlich ganz weit rechts nach vorne gerutscht - auf Höhe der Dixi-Klos. Nix mehr also mit Erste-Klasse-Sicht.

Dieser Blick aufs Bühnengeschehen ist alles andere als optimal. © Warnecke

Einer, der regelmäßig am Stand anzutreffen ist, ist Karsten Lüdemann, seines Zeichens Vorsitzender des örtlichen Gewerbevereins. Auch er sei verwundert gewesen, bei einer Vorabführung über das Festivalgelände die Vertretung am denkbar ungünstigsten Platz anzutreffen. „Alle haben sich beschwert, da hat der Veranstalter offenbar selber gemerkt, dass der neue Ort doch nicht der perfekte ist“, sagt er.

Die Situation war ruckzuck geklärt. Schließlich musste nicht die komplette Bude umziehen, sondern lediglich die gelben Schilder, die auf die Ständige Vertretung hinweisen (übrigens nicht nur die von Scheeßel, sondern auch auf die von Westervesede, die Plaketten sind traditionell jeweils in Richtung beider Orte ausgerichtet) von A nach B umgehängt werden. Also weg von den Toiletten, hin in unmittelbare Nähe zur Platin-Lounge.

Man zeigt, woher man stammt. © Warnecke

Ja, und dort dauert es auch nicht lange, bis man die ersten Einheimischen trifft. Etwa Karolin Niemann und ihr Mann Jörn. Beide erzählen: Wir sind seit 2000 jedes Jahr auf dem Festival, denn wenn in Scheeßel schon mal was los ist, muss man dabei sein.“ Es mache einfach Spaß, und wo, wenn nicht am Scheeßeler Biertresen, treffe man sich mit Freunden und solchen, die es vielleicht noch werden, bei ausgelassener Stimmung gerne wieder.

Nicht missverstehen: Die Vertretung ist natürlich nicht nur exklusiver Anlaufpunkt für Ortsansässige. So trifft man hier durchaus auch Weithergereiste. Gritt und ihre Schwester Steffi zum Beispiel. Beide kommen sie ganz aus Berlin - und finden die Idee von der Vertretung toll. „So etwas kennen wir von keinem anderen Festival“, meint Gritt, während die Schwester schon mit einigen Scheeßelern ins Gespräch gekommen ist. Worum es in dem Smalltalk unter anderem geht? Um dies und das - und um die Frage, ob der Auftritt vom Hurricane-Dauerauftreter Bosse dieses Mal vielleicht nicht sein bisher bester war.