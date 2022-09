Winzig klein und extrem selten: Jeersdorfer Landwirt macht Entdeckung auf seinen Büffelweiden

Von: Lars Warnecke

Freuen sich über den Kriechenden Sellerie in den Jeersdorfer Büffelweiden: Botaniker Reinhard Schraa (v.l.) von der Unteren Naturschutzbehörde, Büffelvater Jürgen Wahlers und die Sellerie-Fachleute Leonard Schmalhaus, Thomas Täuber und Walter Wimmer von der Landesfachbehörde für Naturschutz. © -

Dieses Beweidungsprojekt hält noch Überraschungen bereit: Auf seinen Büffelweiden in Jeersdorf hat Landwirt Jürgen Wahlers Bestände vom Kriechenden Sellerie entdeckt. Dessen Vorkommen konnte erst vier Mal in Niedersachsen nachgewiesen werden.

Jeersdorf – Okay, als Ort, in dem Sensationen geboren werden, ist Jeersdorf nun wirklich nicht bekannt. Bis jetzt – denn das, was Landwirt Jürgen Wahlers entdeckt hat, auf seinen mittlerweile überregional bekannten Büffelweiden, das sorgt schon für reichlich Aufsehen – jedenfalls unter Naturschützern. Dabei ist das Fundstück, um das es geht, farblich komplett unauffällig, kommt meist winzig daher. Kaum zehn Zentimer gewinnt es gewöhnlich an Höhe. Die Rede ist vom Apium repens, oder besser: vom Kriechenden Sellerie. Und der – nun kommen wir wieder zur Sensation – konnte in den vergangenen Jahren erst zum fünften Mal in Niedersachsen wieder aufgespürt werden, eben von Jürgen Wahlers, nachdem die essbare Pflanze in unseren Gefilden eigentlich schon als „ausgestorben“ galt.

Der 61-Jährige erinnert sich: „Eines Sommers hatten meine Büffel einen ehemaligen und später zugewachsenen Entwässerungsgraben zu einer Suhle umgestaltet, um dort ein entspannendes Schlammbad nehmen zu können.“ An deren Ufer, berichtet er begeistert, sei die überaus seltene, sonst ausschließlich in Mittel- und West- sowie stellenweise auch in Südeuropa heimische Pflanze aus dem wegen Trockenheit langsam absinkenden Wasser aufgetaucht, buchstäblich. 2018 sei das gewesen.

Sorge vor ungebetenen Besuchern

Warum er die Entdeckung erst heute, nach so langer Zeit, bekanntmacht? „Ehrlich gesagt hatte ich Sorge, dass die Entdeckung ungebetene Besucher anlocken könnte“, sagt der Jeersdorfer. Außerdem habe er zunächst beobachten wollen, ob das Gewächs in den Folgejahren auf seinem Grund und Boden überhaupt wiederkehren, sprich: fest anwachsen würde.

Erklären kann Wahlers sich das seltene Sellerievorkommen auf seinen nahe der Wümme gelegenen Nass- und Feuchtweiden nicht so recht. „Vielleicht waren die Samen jahrzehntelang im Erdreich vergraben und sind durch das Wühlen meiner Tiere wieder zutage befördert worden“, mutmaßt er. Einen Zusammenhang zu seinen Tieren sieht Wahlers allemal.

Der winzige Kriechende Sellerie (Apium repens) ist eine sehr unscheinbare Pflanzenart. © -

Wie dem auch sei: Nach vier Jahren regelmäßigen Auftretens des Kriechenden Selleries, der übrigens mit Dill und Petersilie verwandt ist und bereits 1992 in den Anhang II der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) der EU aufgenommen wurde, ist die Pflanze jetzt erstmals von Experten in Augenschein genommen worden. Jürgen Wahlers hatte im Wissen um die große Seltenheit die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises sowie die Fachbehörde für Naturschutz im NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz) verständigt – und gleich mehrere Vertreter beider Behörden machten sich gespannt auf den Weg.

Delegation findet 75 Pflanzen

Und sie sollten nicht enttäuscht werden. Trotz neuerlicher Trockenheit – selbst an der Wümme und damit auch in den Suhlen der Büffel – fanden die Herren stolze 75 Pflanzen, verteilt auf einer Fläche von rund 15 Quadratmetern. „Der Gedanke, dass bei besseren Witterungsbedingungen mit ausreichend Regen sehr viel größere Bestände zu erwarten sind, hat unter den Beteiligten zu freudiger Zuversicht geführt“, blickt der Büffelvater auf das Treffen in der Wümme-Niederung zurück.

Die erste und einzige Rarität, die auf den Weiden ausfindig gemacht werden konnte, ist der Sellerie übrigens nicht: Schon 2016 war der Behaarte Kurzflügelkäfer als Begleiter der tierischen Landschaftspfleger dokumentiert worden – und seitdem immer wieder aufs Neue. Von seinem Vorkommen, weiß Wahlers, sei immerhin weniger als ein Dutzend bundesweit bekannt. Auch das ist eine kleine Sensation, wie sie nur aus Jeersdorf kommen kann – von den Büffelweiden des Landwirtes.