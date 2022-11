Winterdienst geht vor: Fuhrenkamp-Ausbau verzögert sich um weiteres halbes Jahr

Von: Lars Warnecke

An der Fuhrenkamp-Kreuzung stehen alle Zeichen auf Baustart – doch der Schein trügt. Erst zum 2. Mai 2023, nach Ende der Winterdienst-Saison, kann die Gemeinde mit der Knotenpunkt-Entschärfung beginnen. © Warnecke

Bis zuletzt hatte man im Rathaus Scheeßel noch auf einen Kompromiss gehofft. Doch mittlerweile steht fest: Der Start für den Ausbau des Fuhrenkamp-Knotenpunktes verschiebt sich um ein halbes Jahr. Die Landesstraßenbaubehörde will ohne Wenn und Aber den Winterdienst gewährleistet wissen.

Scheeßel – Nein, etwas vorzuwerfen hätten sich die Verantwortlichen in Scheeßel nichts, sagt Ulrike Jungemann. „Wir haben alle Knöpfe gedrückt, die es zu drücken gibt.“ Worauf die Bürgermeisterin im Bau- und Planungsausschuss am Mittwochabend anspielte: Mit dem seit langer Zeit schon ausstehenden Ausbau des Knotenpunktes L 130/Fuhrenkamp/Vareler Weg von der Kreuzung zum Kreisel, Stichwort verkehrliche Entschärfung, wird die Gemeinde aller Voraussicht nach erst in einem halben Jahr starten können. „Dabei hatten wir im März schon angekündigt, dass wir im Juni anfangen wollen, dann wollten wir im Oktober beginnen und schließlich jetzt im November.“

Warum die erneute Verzögerung – und nun der 2. Mai 2023 als wahrscheinliches Datum gilt? „Die Landesstraßenbaubehörde hat nicht die von uns vorgeschlagene Umleitung akzeptiert, weil im Laufe der nächsten Monate ja der Winterdienst berücksichtigt werden müsse“, erklärte Jungemann mit sichtlich unzufriedener Miene. „Wir haben angeregt, die Räumfahrzeuge mögen doch bitte von der Landesstraße über Rehr fahren, dann auf die Bundesstraße zurück zum Feuerwehr-Kreisel und anschließend Richtung Westervesede.“ Dies habe der Gemeinde die Behörden-Geschäftsstelle in Verden aber nicht zugestanden, da es dadurch zu Zeitverzögerungen kommen könnte. „Es hieß, mit den Fahrzeugen über die klassische Umleitung am Helvesieker Weg würden sie nicht durchkommen, weil es dort ja eine Aufpflasterung gebe – daraufhin haben wir uns bereit erklärt, diese zur Not aufzunehmen. Dann haben sie gesagt, dass dort möglicherweise Autos parken könnten, dann kam die Einbahnstraßenregelung – also alles nicht praktikabel.“

Dass die Behörde gerade dabei ist, entlang der Landesstraße zwischen Scheeßel und Sittensen den Radweg zu sanieren, hätte man ihren Worten nach natürlich wunderbar parallel zum Knotenpunkt-Ausbau machen können. „Weil die Straße jetzt aber bis Hamersen voll gesperrt ist, fällt unsere vorgeschlagene Umleitung weg.“

Selbst an den Präsidenten der Landesstraßenbehörde sei man bereits herangetreten – auch über den heimischen Landtagsabgeordneten Eike Holsten (CDU). „Da habe ich noch gehofft, dass ich eine positive Rückmeldung bekomme, die habe ich nicht bekommen – man hat alles wieder auf Verden abgewälzt, und dort bewegt man sich kein Stück“, so die Rathaus-Chefin.

Die provisorisch eingerichtete Umleitung für die Fuhrenkamp-Bewohner bleibt bis auf Weiteres dicht. © -

Auf Nachfrage unserer Zeitung heißt es bei der Behörde, dass ihr die Dringlichkeit der Baumaßnahme durchaus bekannt sei, es aber bedauerlichweise im betreffenden Gebiet keine geeignete Alternativroute geben würde, um den Winterdienst parallel zur Baumaßnahme aufrechtzuerhalten. Auch eine Durchfahrung der Baustelle sei wegen der technischen Randbedingungen nicht durchgehend möglich. Alternative Bauweisen seien von der Gemeinde geprüft und als unwirtschaftlich verworfen worden. „Der Winterdienst ist eine unserer Kernaufgaben“, sagt Fachbereichsleiter Tim Lührsen. „Die Verkehrssicherheit ist hier das oberste Gebot und die Forderung nach einer Verlässlichkeit für den Wirtschafts-, Berufs- und Schulbusverkehr.“ Der Räum- und Streudienst der Straßenmeistereien sei ihm zufolge eng getaktet und verlange bei starken Winterereignissen wiederholte Einsätze des Räum- und Streudienstes.

Für Ulrike Jungemann sei das Ganze ein Umgang mit Steuergeldern, den sie nicht nachvollziehen könne, wie sie in der Sitzung betonte. „Gerade in der jetzigen Zeit. Wir werden vertröstet, wir könnten ja nach der Wintersaison anfangen – das sind aber Kosten, die für das zuständige Bauunternehmen erst neu kalkuliert werden müssen. Wir wissen schließlich nicht, welche Materialien zu welchem Preis in einem halben Jahr überhaupt angeboten werden.“ Vom administrativen Aufwand wolle sie gar nicht erst sprechen.