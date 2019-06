60 Minuten: Aufbauarbeiten für das Hurricane-Festival haben begonnen

Serie: Auf der Wiese sprießt ein Supermarkt

+ © Heyne Der Combi-Markt gegenüber des Eichenrings ist eines der ersten Anzeichen für das nahende Festival. © Heyne

An der Landesstraße 131, wie sie offiziell heißt, ziemlich genau zwischen Scheeßel und Westervesede: Normalerweise ist hier der Hund begraben. Nun aber herrscht rege Geschäftigkeit. Lastwagen karren Metallzäune, Dixiklos und Container an. Auf dem Gelände des Eichenrings, das in knapp zwei Wochen fachmännisch „Infield“ heißen wird, sprießen seit einer Woche weiße Zelte, genau wie an der Landstraße die Tempo-30-Schilder.