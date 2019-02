Förderverein der Beekeschule hält Rück- und Ausblick

Scheeßel - Überschaubar, gut organisiert, effizient - diese Attribute des Fördervereins der Beekeschule kommen auch bei den Jahreshauptversammlungen zum Tragen. Gerade mal eine halbe Stunde, dann waren am Montagabend-Protokolle verabschiedet, Rück- und Ausblicke gehalten und die Wahlen vollzogen worden.

Dabei kann sich das, was der vor allem aus Eltern von aktuellen und ehemaligen Beekeschülern und sowie Mitarbeitern bestehende Förderverein auf die Beine stellt, durchaus sehen lassen: zwei Flohmärkte pro Jahr, dazu im vergangenen Jahr die Beteiligung am Bastelbasar „Adventszauber“ und ein Sponsorenlauf, der allein an die 2 700 Euro in die Kasse spülte, sorgen gemeinsam mit den Mitgliedsbeiträgen dafür, die Lernbedingungen der Kinder und Jugendlichen zu verbessern. Ganz Unrecht hatte die erste Vorsitzende Anja Schürmann also nicht, als sie dem knappen Dutzend Anwesender mit einem Augenzwinkern verkündete: „Wir sind hauptsächlich dazu da, Geld auszugeben.“ Konkret waren das im Vorjahr die angeschafften Schulmöbel für die Aula und den Pausenbereich, draußen als Bank-Tisch-Kombinationen ausgeführt, die in Bälde aufgebaut werden sollen, finanzielle Unterstützung bei den Fahrtkosten für die Schulliga und der Schuljahrsbegleiter, eine Art spezieller Organizer und ein Hausaufgabenheft.

Aber auch in den pädagogischen Bereich flossen die Finanzspritzen, etwa in Präventionsmaßnahmen für den fünften Jahrgang, die mit über das Jahr verteilten Aktionen Selbstverantwortung wecken, die Selbstwahrnehmung stärken und Handlungskompetenz an die Hand geben sollen, wie Schürmann in schönstem Pädagogenjargon erklärte.

All diese Punkte sollen in die Planungen für 2019 einfließen. Angeregt wurde weiterhin die Verschönerung des Pausenhofs durch den Abschlussjahrgang unter fachkundiger Anleitung sowie ein Kunstprojekt für Jungen, das mit dem Weggang immer mehr männlicher Kollegen einen Ausgleich zur „Verweiblichung der Themen“ schaffen soll, wie Schulleiter Sven Borstelmann, an diesem Abend als reguläres Mitglied zugegen, ausführte.

Mehr Bauchschmerzen hatten ihm und den anderen Mitstreitern die Wahlen mit den beiden durch Ausscheiden von Marianne Raatz und Britta Storch-Jochimczyk vakanten Vorstandsposten bereitet. Doch auch hier zeigte sich das Team ebenso effizient wie gut organisiert: Christa Hillebrand rückte von der Schriftführerin zur zweiten Vorsitzenden auf. Neue Schriftführerin ist Bianca Maraun, den Posten der Kassenwartin bekleidet Susanne Villwock.

Schürmann wurde für weitere zwei Jahre im Amt der Vorsitzenden bestätigt. Den langjährigen „Kolleginnen“ dankte sie dafür, dass sie einen Teil ihrer Freizeit in den Dienst der Oberschule gestellt hatten: „Ihr und unser Erfolg ist auch eurem Fleiß zu verdanken!“ Ihr Fazit: „Wir sind wieder vollständig - es geht weiter!“

