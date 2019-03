Verbandsversammlung bei der CDU Scheeßel

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Ein Abend, gespickt mit Themen, die Scheeßel bewegen. Und ja, auch Eike Holsten, der heimische CDU-Landtagsabgeordnete, war dabei, um aus der Landespolitik zu berichten. Die Scheeßeler CDU hatte zu ihrer turnusmäßigen Gemeindeverbandsversammlung eingeladen. Wenngleich nur ein Fünftel der Mitglieder den Weg in den Scheeßeler Hof gefunden hatte, darunter auch drei Jung-Unionisten (was den Vorsitzenden Günter Bassen im Verlauf des Jahrestreffens immer wieder zu der Aussage hinriss, der Partei fehle es keineswegs an engagiertem Nachwuchs) – munter diskutiert und informiert wurde zwischen den Wahlgängen allemal.

Zunächst aber galt es, sich von den Plätzen zu erheben und Günther Schmiedeknecht in einer Schweigeminute zu gedenken. Der Westerholzer, erst 2010 in die Partei eingetreten, war am 13. März 2018 mit 88 Jahren gestorben.

Ausführlich widmete sich Bassen in seinem anschließenden Jahresbericht den zurückliegenden Aktionen und Aktivitäten. Was den Mitgliederbestand betrifft, sei dieser mit aktuell 84 Männern und 15 Frauen doch „recht unausgewogen“, konstatierte der Sotheler. Die Zeit müsse zeigen, ob sich daran etwas ändern werde.

Zwischen der geheimen Wahl des zweiten stellvertretenden Vorsitzenden und des Schatzmeisters – unisono sprachen die Stimmberechtigten den bisherigen Postenträgern Jan Heitmann und Dirk Lange ihr Vertrauen aus – ergriff letzterer in seiner Funktion des Fraktionsvorsitzenden das Wort, um aus der CDU-Gemeinderatsarbeit zu berichten. Endlich, so Lange, sei man nach eher turbulenten Jahren wieder in ruhige Fahrwasser gekommen. „Wir haben in der Fraktion vernünftig und zielführend politisch arbeiten können.“ Viele gute Beschlüsse seien im abgelaufenen Jahr ratsintern gefasst worden. Zu den Grünen stünde man mittlerweile in einem „relativ soliden Verhältnis“, ebenso pflege man gute Kontakte zu den übrigen Fraktionen, was es seiner Gruppierung erheblich einfacher mache. Nur schwang in seiner Stimme auch ein bisschen Unmut mit, als der Wittkopsbosteler auf das in der Öffentlichkeit heiß diskutierte Thema Knotenpunktentschärfung an der L 130 auf Höhe des Fuhrenkamps zu sprechen kam. „Leider kommt man hier nicht so recht weiter, weil die Grünen das Vorhaben wegen den Straßenbaumfällungen torpedieren“, erklärte er. Dabei sei der von fast allen Ratsmitgliedern gefasste Beschluss, vor Ort eine ampelgeregelte Kreuzung zu errichten, um so, wie Lange es formulierte, den Sicherheitsaspekt für die schwächsten Verkehrsteilnehmer nach vorne zu stellen, ein kluger gewesen. „Wir sehen da auch keine anderen Möglichkeiten.“

Dem konnte Käthe Dittmer-Scheele, als CDU-Bürgermeisterin naturgemäß selbst Mitglied im Gemeindeverband, nur beipflichten. „Wir denken uns so etwas ja auch nicht aus, sondern folgen da neben den Rechtsgrundlagen auch fachlicher Expertise von außerhalb.“ So auch wie im Fall der im vergangenen Jahr aufgebrachten Fahrradschutzstreifen im Vareler Weg und in der Schulstraße. Habe die Maßnahme seinerzeit noch hohe Wellen geschlagen, hätten die sich nunmehr weitestgehend geglättet, so die Verwaltungschefin.

Glätten wird sich aller Voraussicht nach noch in diesem Jahr der von Huckeln und Schlaglöchern übersäte Radweg an der L 131 zwischen Scheeßel und Westervesede: „Nach jetzigem Stand soll die Sanierung im August unter Vollsperrung losgehen“, bezog sich die Verwaltungschefin auf eine Aussage der zuständigen Landesstraßenbaubehörde in Verden. Aufatmen auch bei Günter Bassen, dessen Partei erst vor wenigen Wochen bei einem Pressetermin nochmals auf die Dringlichkeit hingewiesen hatte. „Vielleicht hat die Berichterstattung ja auch ein Stück weit geholfen“, so der Vorsitzende. Dittmer-Scheele aber warnte vor übereifriger Euphorie: „Vor dem Hintergrund, dass auch früher schon gewisse Dinge aus anderen Notwendigkeiten verschoben werden mussten, halte ich es nach wie vor für richtig, an dem Thema am Ball zu bleiben.“ Ein Thema, welches ihren Worten nach zuletzt doch sehr frustrierend gewesen sei.

Schließlich gab es an dem Abend noch weitere Personalien zu klären. Für den Posten des CDU-Mitgliederbeauftragten konnte der Vorstand keinen Vorschlag unterbreiten. Kommissarisch wird der auch in Zukunft von Günter Bassen bekleidet – mit Unterstützung von Uwe Holstein. Als Beisitzer wählte die Versammlung mit Wolfgang Bassen, Heinfried Dittmer, Reinhard Frick, Günter Gerken, Bennett Meyer, Christoph Miesner, Martina Viets und Heiner Wehrmann gleich acht Mitglieder.

Für einen heiteren Zwischenton sorgte am Ende Manfred Lieder. Er war im vergangenen Jahr auf eigenen Wunsch aus dem Amt des Verbandsvorsitzenden ausgeschieden. Nun stellte er sich als neuer Kassenprüfer zur Verfügung. „Jetzt habe ich auch endlich wieder einen Posten“, sagte er, nachdem alle Anwesenden für ihn die Hand gehoben hatten.