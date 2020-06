„Wie Karl May, nur mit Google Earth”

Helvesiek – Als ihr Telefon klingelt, kommt Tina Wolff gerade aus Island, kurz davor war sie in Australien – zu Recherchezwecken für ihren dritten Band der Reihe „Rocky Mountain Pferde Girls“. Doch nun, zurück von ihrer virtuellen Reise mit Youtube und Google Earth, soll es zunächst um den gerade erschienenen zweiten Band ihrer als Trilogie ausgelegten Reihe gehen – zumindest vorerst, „denn man weiß ja nie, was in Band drei noch passiert“, so die hochgewachsene Frau schmunzelnd.

Wie? Was passiert, weiß nicht mal die Autorin selbst? „Nein“, gibt die 47-jährige Poetry-Slammerin freimütig zu, „Handlung, Charaktere – das ergibt sich alles erst beim Schreiben.“ Entsprechend lustvoll sind ihre literarischen Spaziergänge durch die Welt der selbstbewussten jungen Protagonistinnen, die zwischen Pferderücken und starken Männerarmen ihr Glück finden. Richtig Arbeit sei erst das nachträgliche Anpassen, Zusammensetzen der Kapitel, das Formatieren und Setzen für die Veröffentlichung im Eigenverlag: „Das ist wie Zimmer aufräumen oder Giersch zupfen – es gehört halt dazu, wenn man es schön haben oder ernten will!“

Und schön muss das fertige Buch für Wolff unbedingt sein: „Wenn man schon so weit ist, dann soll auch alles stimmen.“ In das Cover, das wie der Vorgänger „Die seltsame Reise der Annie Parker“ aus eigenen Bildern durch Layouterin Anja Lohmann zusammengesetzt wurde, hat sie viel Mühe und Ressourcen investiert –„gerade bei Liebesromanen sind zum Teil furchtbare Sachen auf dem Markt!“ Auch, um die Entscheidungshoheit über Titel und Covergestaltung zu behalten, hat sie sich für den Selbstverlag erschienen. Sicherlich sei das finanziell nicht so lukrativ; „wenn ich irgendwann plus minus null rausgehe, wäre es schon schön“, hofft die Physiotherapeutin, deren Bücher zu rund Dreiviertel digital als E-Books gekauft werden. Das hänge natürlich auch mit dem Preis zusammen: „Bei Sonderpreis-Aktionen von 99 Cent bringt das quantitativ natürlich einiges!“

Auch „Mein Herz, dein Herz und die Pferde“ spielt auf der fiktiven Sweetwater Ranch in den Rocky Mountains, wo die Autorin neben allerlei charaktervollen tierischen Gesellen, vom sprechenden Papagei bis zum gefräßigen Pferd, einen liebenswerten Haufen schräger Individualisten versammelt. Sie alle werden mit liebevoller Schreibe und Humor begleitet. Ob sie diese Zugewandtheit zu Menschen in ihrem Beruf als Physiotherapeutin erlernt hat? „Das hängt davon ab, aus welchem Stall man kommt“, ist die Helvesiekerin überzeugt, „entweder bringt man das von Haus aus mit oder nicht.“ Der Vater, der als Arzt in den Rotenburger Werken arbeitete, habe diese Unvoreingenommenheit Menschen gegenüber und die große Akzeptanz vorgelebt: „Ich möchte ja auch nicht, dass einer über mich spricht, weil ich groß bin oder einen schrägen Humor habe.“ Genau für den lieben ihre Fans sie. Ein nur trauriges Buch würden sie ihr wohl nicht verzeihen, „die Mischung macht‘s“.

Zu dieser Rezeptur gehören neben vielen skurrilen Einfällen und einer gehörigen Prise Herz-Schmerz bis zum Happy End auch die Naturbeschreibungen der amerikanischen Rocky Mountains – einer Gegend, die sie selbst noch nicht bereist hat. „Da halte ich es mit Karl May“, grinst sie, „der ist ja auch ohne Reisen ausgekommen – nur, dass der damals kein Google Maps hatte.“ Denn stimmig sein soll die Fiktion schon, dafür sorgt sie mit ihren Internet-Recherchen: „Genau wie ich bei einem Hamburg-Roman den Michel nicht nach Blankenese verlegen könnte, muss auch hier alles passen“. Das gilt nicht nur für Entfernungen zwischen Orten, sondern auch für Details über die Einwohner des „Blackfeet“-Reservates, das es tatsächlich gibt. Dabei macht sie kein Hehl aus dem lustvollen Spiel mit dem Klischee vom Indianer („darf man das auf Deutsch überhaupt noch sagen?“): „Wenn man kocht, dann braucht man eben auch Salz!“ Mit dem beschriebenen Viehtrieb bedient sie nicht nur die eigene Sehnsucht nach Wildwest: „Es hat mir Spaß gemacht, das Rad der Zeit zurückzudrehen!“ Aber auch aktuelle Themen, etwa Fracking oder die Frage nach der Verantwortung für die Ressourcen der Erde wie Wasser, werden en passant thematisiert, „ohne, dass ich dabei allerdings zu sehr in die Tiefe gehen würde“.

Wann für die Pferdenärrin der schönste Moment in der Entstehungsgeschichte eines Buches ist: Ist es das Schreiben oder der Moment, wenn sie das erste gedruckte Exemplar in der Hand hält? „Richtig entspannen kann ich mich erst, wenn nach den Leserunden im Internet die ersten fünf positiven Rezensionen online sind.“ Dabei macht sie sich keine Illusionen, dass auch dieser Markt umkämpft ist: „Die Verlage greifen Autoren mit vielen Followern und damit die entsprechende Kaufkraft ab – bei Schreibwettbewerben gewinnen die, die auf allen Plattformen gut vernetzt sind!“ Ein wenig frustrierend sei das schon, gibt sie zu, aber die Entscheidung, mit den Wölfen zu heulen, stellt sich für sie nicht: „Für mich soll es Gemütlichkeitsschreiben bleiben!“ Offensichtlich ein erfüllendes, hat sie nach Band zwei doch gleich ohne Pause weitergeschrieben – sehr zur Freude vieler Hundert Fans, die schon darauf warten, wieder in Wolffs Wohlfühlwelt mit Vier- und Zweibeinern zum Gernhaben einzutauchen.