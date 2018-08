Hits am laufenden Band - auf der Spur der Beatles-Mitglieder

Scheeßel - Sie plauderten schon über die Stones, ließen die legendären Pink Floyd wieder aufleben, unternahmen einen Streifzug durch das musikalische Wirken des Bob Dylan, wandelten auf den Spuren der Beatles: Bernd „Bobby“ Meyer und Rainer „Luffy“ Lüdemann kennen sich aus mit den Rock-Idolen ihrer Jugend.

Und sie machen mit ihrem Fanliebe-Programm: „Talkin’ ‘bout my generation“ heißt die Veranstaltungsreihe, mit der das Duo seit vielen Jahren schon eine Erfolgsgeschichte fortschreibt – in Rotenburg wie in Visselhövede, in Schneverdingen wie in Scheeßel.

Und schon wieder stehen die beiden in den Startlöchern für eine ihrer interaktiven Musikshows, die am Donnerstag, 6. September, ab 19.30 Uhr im Scheeßeler Hof, genauer im kleinen Saal im Obergeschoss, über die Bühne gehen soll. Dieses Mal wollen Meyer und Lüdemann den Blick darauf richten, wie es nach der Auflösung der Beatles im Jahre 1970 mit den Solokarrieren von John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr und George Harrison weiterging.

Das Publikum erwarte wieder eine „bunt gemischte Show“, lässt die Kulturinitiative Scheeßel (Kis), die die Veranstaltung organisiert, in einer Mitteilung wissen. Neben Livemusik, auf der Gitarre dargebracht von Thomas Voss, gebe es Konzertausschnitte, Fotos, Fernsehaufnahmen, kniffelige Raterunden und vieles mehr. Karten im Vorverkauf gibt es zum Stückpreis von fünf Euro in der Scheeßeler Sonnenapotheke sowie für sieben Euro an der Abendkasse.

lw