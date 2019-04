„Wichtig ist persönlicher Kontakt“

Scheeßeler Handwerkertage stoßen auf positive Resonanz

+ © Heyne Zuerst ein Blick auf die neuesten Automodelle oder auf Designermöbeln werfen? Die Besucher hatten die Qual der Wahl. © Heyne

Scheeßel – Auf den Füßen standen sich die Besucher der diesjährigen Handwerkertage am Wochenende im großen Zelt an der Zevener Straße nicht gerade, als sie an lauschigen Gartenecken, einer blühenden Landschaft eines Gartenbauunternehmens, einer Sofaecke, einem Bettenstudio und den Ständen der lokalen Anbieter vorbei bummelten. Trotzdem herrschte allerorten große Zufriedenheit, und das hatte seinen guten Grund, wie Volker Kröger, der Inhaber eines Holzbauunternehmens in Westervesede, verriet: „Zwar sind es wesentlich weniger Gäste als vergangenes Jahr, wo die Symbiose mit anderen zeitgleichen Veranstaltungen einfach perfekt funktioniert hat. Aber viele, haben auch ernsthaftes Interesse oder konkrete Anfragen.“