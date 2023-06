Westerholzer Kita zu Besuch auf Hof Bassen

Von: Judith Tausendfreund

Neugierig und etwas aufgeregt sind die Kindergartenkinder, sie dürfen frisches Gras füttern. © Tausendfreund

Mit Schwein und Huhn per Du, das erleben die 19 Kinder, die am Programm „Landwirtschaft für kleine Hände“ teilnehmen. Die Landfrauen bietet verschiedene Module an, alle haben das Ziel, Bildung zu vermitteln.

Scheeßel – Im ersten Moment weiß man nicht, wer da quietscht. Ist es das Schwein, welches gerade von allen Seiten etwas Gras zugesteckt bekommt oder sind es die 19 Kindergartenkinder, die ganz aufgeregt die Sache mit der Fütterung übernommen haben? So oder so, man sieht es auf einem Blick, alle Beteiligten haben Spaß dabei, sich kennenzulernen.

Diese Möglichkeit haben sie, da Sabine Bassen als Hofinhaberin, aber auch als Vorsitzende der Landfrauen Rotenburg und Umgebung auf ihrem Hof die Aktion „Landwirtschaft für kleine Hände“, initiiert vom Niedersächsischen Landfrauenverband Hannover (NLV), anbietet. „Für mich ist das in diesem Jahr die vierte Gruppe, eine weitere kommt noch“, berichtet sie. Seit mehr als zehn Jahren beteiligt sie sich an diesen Aktionstagen. „Wir Landfrauen verstehen uns als Bildungsträger“, so die Landwirtin. Um Wissen zur Landwirtschaft weiter zu vermitteln, sind die Frauen in verschiedenen Gruppierungen aktiv. Da gibt es eine Beteiligung am Kinderferienprogramm, welche in zehn Gemeinden umgesetzt wird. Weiterhin kochen die Landfrauen in acht Schulen im Landkreis. Über einen Förderverein nachhaltige Ernährung, Umweltbildung und Agrarwirtschaft (NEUA) laden verschiedene Landfrauen ganze Schulklassen auf ihre Höfe ein.

Auch Rinderzähne dürfen die Kinder betrachten. © Tausendfreund

Den heutigen, zweistündigen Aktionstag gestaltet Sabine Bassen nicht alleine. Mit von der Partie sind Friederike Behrens aus Hemslingen und Ingrid Lohmann aus Fintel. „Wir machen das zu dritt, da wir drei Stationen anbieten“, erklärt Behrens. Diese Stationen sind „Butter schütteln“, „Getreide bearbeiten“ und „Milchshake“ herstellen. Diese drei Stationen werden parallel angeboten, jeweils ein Erwachsener erklärt die vielen Details rings um die Station. Alle Kinder besuchen reihum die Stationen. Zusätzlich dürfen sie die Tiere des Hofs kennenlernen, das sind Hühner und Schweine. „Wir schauen uns die Hühner an, die Kinder dürfen die Tiere auch streicheln“, so die Gastgeberin. Die Eier werden gemeinsam eingesammelt. Unterwegs lernen die Kinder auch, das Erdbeeren nicht auf Bäumen wachsen und wo die Kräuter wachsen, die in die Kräuterbutter kommen. Weiter geht es um die Frage, wie das Brot überhaupt entsteht und was eigentlich Getreide ist.

Die Natürlichkeit des Dorflebens spüren

Die Kinder besuchen – wenn sie nicht gerade in Sachen Landwirtschaft unterwegs sind – die Kindertagesstätte Kunterbunt in Westerholz. „Wir haben einige dabei, die zu Hause in einer Landwirtschaft groß werden“, berichtet Leiterin Angelika Müller-Breede. Wenn dann mal ein Spielzeugtag im Kindergarten veranstaltet wird, bringen diese Kinder schon mal Sachen vom heimischen Hof mit. Die anderen Kinder kennen die Utensilien allerdings nicht und sind dementsprechend neugierig. „Es ist uns ganz wichtig, dass unsere Kinder die Natürlichkeit des Dorflebens miterleben“, betont Müller-Breede. So habe die Einrichtung auch „Plattdeutsch-Omis“, die dort vorlesen und der Kontakt zu Tieren und generell der Natur werde gefördert.

Sabine Bassen (rechts) und Angelika Müller-Breede begrüßen die Kinder. © Tausendfreund

Diesen Kontakt können die Kinder hautnah miterleben. Dabei verdanken sie die Tatsache, dass sie ein Schwein mit etwas Gras füttern können, einem eher ungewöhnlichen Zufall. Gut 130 Sauen und deren Nachzucht leben auf dem Hof. Allerdings sind die Schweine natürlich im Schweinestall untergebracht. „Früher hatten wir hier tatsächlich zwei Schweine auf dem Hof laufen lassen, damit die Kinder die Tiere kennenlernen können“, berichtet Bassen. Doch inzwischen geht das so nicht mehr, der Gesetzgeber verbietet es auch, dass die Kinder – oder andere Besucher, mal eben den Schweinestall aufsuchen dürfen. Doch genau in diesen Stall wurde vor wenigen Wochen eingebrochen und dabei ist ein Schwein entwischt. Dieses wurde später in der Feldmark entdeckt, eingefangen und zurückgebracht. Allerdings darf es jetzt nicht mehr zu den anderen Schweinen zurück. „Wir müssen es in Quarantäne halten, denn es könnte sich mit der Schweinepest angesteckt haben“, erklärt die Landwirtin. Und so erfahren die Kinder ganz am Rande noch viel mehr Wissenswertes rund ums Schwein, aber auch über ansteckende Krankheiten.

Es geht vor allem um Bildungsarbeit

„Viele Kinder wissen gar nicht, wie zum Beispiel ein Schwein aussieht. Sie können viele Zusammenhänge nicht verstehen“, schildert Bassen ihre Erfahrungen in der Bildungsarbeit. Gerade auch wenn sie die Schulen besucht, wird sie immer wieder damit konfrontiert, dass es den Kindern an Basiswissen rund um Landwirtschaft, aber auch rund um die Ernährung fehlt. „Mir macht die Bildungsarbeit einfach Spaß“, erklärt sie ihr Engagement. „Und ich finde es wichtig, das gerade jene die Bildungsarbeit übernehmen, die sich in der eigentlichen Materie auch gut auskennen“, sagt sie. „Kinder sind die Verbraucher von morgen“, so empfindet es Friederike Behrens. Um so wichtiger sei es, ein entsprechendes Bewusstsein zu schaffen. „Die Kinder stoßen auch ihre Eltern an und machen diese dann ebenfalls auf die Themen aufmerksam“, führt sie aus. Ingrid Lohmann, die als Kuhexpertin vor Ort ist, schließt sich dem an. Sie hat eine Schatzkiste mitgebracht, die sie den Kindern zeigt. Enthalten sind Kuhzähne, aber auch ein konserviertes Embryo – auch das ist natürlich mehr als spannend für die kleinen Forscher. Eines ist sicher, zu Hause gibt es viel zu berichten.