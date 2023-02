Westerholzer Firma S&A bekämpft Schädlinge aller Art

Von: Lars Warnecke

In der hauseigenen PEX-Anlage werden die zu behandelnden Güter unter Zusatz von CO2 über mindestens 90 Minuten einem hohen Druck von bis zu 30 bar ausgesetzt. © -

Die Firma S&A in Westerholz zählt bundesweit zu den wenigen Spezialisten für Material- und Vorratsschutz vor Schädlingen aller Art.

Westerholz – Aus der Ferne betrachtet sieht der Betrieb eher unscheinbar aus. Ein Firmengelände, wie es Tausende in Deutschland gibt. Ein Parkplatz, ein Bürotrakt, dahinter ein Hallenkomplex. Man ahnt nicht, dass hier, an der Straße An der Ziegelei in Westerholz, ein Unternehmen ansässig ist, das auf seinem Gebiet, dem Material- und Vorratsschutz, bundesweit seinesgleichen sucht:

die S&A Service und Anwendungstechnik GmbH – mit annähernd 50 Mitarbeitern.

Erst beim Gang über das Firmengelände, auf dem sich ein Frachtcontainer an den nächsten reiht, wird die ganze Dimension deutlich: 28 000 Quadratmeter Grundfläche, umrahmt von mehr als einem Kilometer Zaun – die muss man auch erst mal ablaufen.

Das macht Tim Szemjonneck an diesem Montagmorgen. Der Westerhausener ist Technischer Direktor bei S&A. Das mittelständische Unternehmen wurde vor mehr als 30 Jahren gegründet – 1992. Seitdem hat sich viel verändert. „Seit 2018 gehören wir zu einem Konzern, zum Marktführer in der Schädlingsbekämpfung“, sagt Szemjonneck. Das Unternehmen, das 2002 seinen Sitz in das 650-Seelen-Dorf auf dem Gelände eines ehemaligen Betonwerks verlegt hat, gehöre zur internationalen Gruppe Rentokil Initial. Diese hat Vertretungen in 104 Ländern.

Das 28000 Quadratmeter große Firmengelände aus der Vogelperspektive. © -

So sehr die Firma im Laufe der vergangenen Jahrzehnte gewachsen ist: An der Geschäftsidee der ersten Stunde, mit innovativen wie nachhaltigen Lösungen zur Erntesicherung und Lebensmittelversorgung beizutragen, habe die Eingliederung in den Konzern mit dessen immerhin 58 000 Mitarbeitern nicht rütteln können, betont Maike Werther, die in der Firma den administrativen Part leitet. „Wir sind unserer Ausrichtung treu geblieben – mit dem Unterschied, dass wir seit ein paar Jahren eine starke Mutter im Hintergrund haben – und das ist auch gut so.“

Schädlinge sicher beseitigen – damit hat sich der Spezialdienstleister überregional einen Namen gemacht. „In der Bandbreite, wie wir sie anbieten, sind wir wohl tatsächlich einzigartig“, sagt Szemjonneck nicht ohne Stolz. Er weiß: Waren und Güter seien auf ihren Transportwegen nicht selten mangelnden Lagerbedingungen ausgesetzt. Umso wichtiger seien da entsprechende Schutz- und Präventionsmaßnahmen gegen einen möglichen Schädlingsbefall „Mit unserer ständigen Präsenz an Deutschlands Seehäfen unterbinden wir eine internationale Verschleppung von Schädlingen und leisten einen wichtigen Anteil zur nationalen Erntesicherung.“ Und seine Kollegin erklärt: „Wenn das, was wir machen, in Deutschland sieben Jahre lang nicht mehr gemacht werden würde, dann gäbe es hierzulande kein Getreide mehr.“ Dann, sagt sie, würden Schädlinge derart die Überhand gewinnen, dass die nationalen Vorräte verloren wären.

Das Westerholzer Unternehmen, das noch einen Silo in Harburg betreibt sowie eine Lagerhalle in Stuckenborstel, will dies auf nachhaltige Weise verhindern. Dabei kommt es zur Begasung von Containern, Vorratsgütern und Gebäuden wie etwa von ganzen Mühlen. Aber auch sogenannte Druckentwesungen und Hitzebehandlungen zählen zu den Services. „Die Bedeutung dieser Tätigkeiten ist nicht zu unterschätzen, damit Menschen ihre Lebensmittel erhalten und sicher genießen können“, weiß Tim Szemjonneck. Auf der anderen Seite schütze man durch verschiedene Anwendungen eben auch Material. „Das geht bis hin zum Kunstobjekt“, sagt er.

Wer Ware anliefert, muss damit erst mal auf die Waage. © Warnecke

S&A betreut vor allem Kunden in Norddeutschland. Dazu fährt das Unternehmen beispielsweise zu Getreidehändlern und sichert deren in Silos gelagerte Ernte durch gezielte und sichere Bekämpfungsmaßnahmen. Eine Besonderheit ist die hauseigene Druckentwesungsanlage: In zwei mannshohen Röhren werden Lebensmittel mit Druck und Kohlensäure gegen Schadinsekten behandelt. Toxische Gase? Fehlanzeige. „Für eine solche Anwendung können unsere Kunden ihre Waren auch hierher liefern lassen“, erklärt der Westerveseder. Während die konventionelle Schädlingsbekämpfung, sprich, der Einsatz von Chemie, durchaus noch Anwendung findet, arbeite sein Betrieb in der Grundausrichtung daran, komplett CO2-neutral zu werden. „Wir sind seit bald 20 Jahren auch schon biozertifiziert, gehen diesen Weg also schon lange.“

Zweifelsohne: Die Arbeit verlangt besonderes Know-how. So agiert das Personal berufsbedingt regelmäßig mit Gefahr- und Giftstoffen. Da stellt sich die Frage: Ist das nicht gefährlich? Szemjonneck schüttelt den Kopf: „Dank gesetzlicher Vorschriften, unseren fachlich geschulten Mitarbeitern und intern auferlegten Sicherheitsvorkehrungen erziehen wir sogar eine 120-prozentige Sicherheit.“ In der langen Firmengeschichte sei jedenfalls noch niemand bei den Begasungen zu Schaden gekommen.

Auch wenn das Unternehmen wirtschaftlich gut dasteht und laut Maike Werther auch die Krisen der vergangenen Jahre ohne größere Komplikationen überstanden hat – der allgemeine Fachkräftemangel macht auch vor S&A nicht halt. „Wir suchen immer Mitarbeiter im technischen Bereich“, sagt die Wittkopsbostelerin. Eine abgeschlossene Ausbildung sollten Bewerber, die sich für einen sicheren Arbeitsplatz interessieren, schon mitbringen. „Wir brauchen interessierte und engagierte Leute, die Lust haben, etwas Neues zu lernen.“

Zurück im Lager: Im sogenannten Weißbereich liegt die Ware, die nicht mehr von Schädlingen befallen ist. In Containern geht die behandelte Ware demnächst auf große Reise – nämlich nach Australien. Die neue Eigentümerschaft ermöglicht S&A vor allem auf internationaler Ebene einen deutlich größeren Handlungsspielraum. „Mit der Annahme des Angebots haben wir einen großen Schritt in die weite Welt gewagt“, sagt Werter. Und dieses Wagnis, betont sie, habe sich definitiv gelohnt.