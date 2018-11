Während Sanierung der Kanalüberführung auf der K 216 hat der Gemeindeweg kräftig gelitten

Endspurt an der Kanalbrücke: Die Sanierung ist so gut wie abgeschlossen, Anfang kommenden Monats soll der Verkehr auf der K 216 zwischen Rotenburg und Westerholz wieder durchrollen können.

Westerholz - Von Lars Warnecke. Monatelang war sie gesperrt, die Kreisstraße 216 zwischen Rotenburg und Westerholz. Nun, da die Sanierung der Brücke auf Höhe des Westerholter Kanals aber so gut wie abgeschlossen ist, soll der Verkehr Anfang Dezember wieder rollen können. Damit wäre auch der Pfahlsberg, seit Anbeginn der Maßnahme eine Abkürzung für jene Unverbesserliche, die nicht der offiziell ausgeschilderten und weitaus weiträumigeren Umleitung folgen wollen, entlastet. Die Spuren, die Autos und Schwerlasttransporter auf dem schmalen Wirtschaftsweg hinterlassen haben, sind jedoch enorm.

Die neue Teerdecke ist schon drauf. Jetzt muss die Straßenmeisterei nur noch die Schutzgitter am neuen Brückenbauwerk anbringen. Mit der Ruhe, so Ortsbürgermeister Wolfgang Kirschstein (SPD) während der jüngsten Ortsratssitzung, sei es schon bald wieder vorbei. „Denn mit Aufhebung der Sperrung wird auch der Verkehr bei uns im Dorf wieder kräftig zunehmen.“

Immerhin dürfen die Handvoll Anwohner des Pfahlsberges, jenes maroden Wirtschaftswegs, welcher von der Kreisstraße aus im großen Bogen an der Baustelle vorbeiführt, wieder ruhigeren Zeiten entgegensehen, war die Asphaltpiste in den vergangenen vier Monaten doch ein begehrter Schleichweg – auch für Auswärtige. „Es ist schon erschreckend, wie viele Fahrzeuge da am Tag durchfahren“, stellte denn auch Kirschstein mit bitterem Unterton fest. Erst neulich habe er dort wieder einen Sattelschlepper beim „Herumkurbeln“ erspäht.

Immerhin: Um die Wegeränder auf den ersten 200 Metern, die zuletzt schon derart abgängig waren, dass sie im Falle eines Begegnungsverkehrs eine potenzielle Gefahr darstellten (und das keineswegs nur für den Fahrzeugunterbau), hat sich der Fachdienst Straßen und Grün der Gemeinde mittlerweile gekümmert. Dass Asphalt abgefräst worden sei, um die Bereiche rechts und links der Fahrbahn mit Schotter aufzufüllen, hätte man laut Zuhörer Heino Dreyer aber durchaus „eleganter machen können“. Ihm sei das Ganze nun doch ein wenig zu huckelig, meldete sich der Westerholzer zu Wort. Und er frage sich, ob dies nun endgültig so bleibe.

Von einer „reinen Notmaßnahme, die zunächst zur Erststabilisierung“ beitragen sollte, sprach der Ortsbürgermeister, wenngleich er es irgendwann an der Zeit sehe, den ersten Abschnitt des Pfahlsberges aus Westerholz kommend einer grundlegenden Sanierung zu unterziehen. „Ich für meinen Teil bitte schon seit vier Jahren im Rathaus darum, eine solche Maßnahme in den Haushalt aufzunehmen“, so Kirschstein. „Wir brauchen Geduld – so kann es jedenfalls nicht bleiben.“

Hinsichtlich des neuaufgebrachten Schotters sprach Bauamtsleiter Joachim Köhnken von einem Prozess: „Wenn da Leute durchfahren, vor allem mit hohem Tempo, fliegen die Steine hoch – so glättet sich das nach und nach auch wieder.“ Er gelobte, dass die Situation vor Ort noch einmal auf den Prüfstand gesetzt werde.