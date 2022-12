Westerholz: Große Brennholz-Nachfrage bei Auktion im Wald

Von: Ulla Heyne

Heino Dreyer (Mitte) und seine Helfer hatten alle Hände voll zu tun, die Gebote im Blick zu behalten. © Heyne

Die Energiekrise ist gestern am Westerholzer Friedhof sichtbar geworden, als der Realverband dort seine Brennholzauktion durchführte. 200 Besucher waren dort, mehr als je zuvor – viele von ihnen mit einem neuen Ofen.

Westerholz – Heino Dreyer, der Vorsitzende des Realverbands Westerholz, wirkte glücklich, als er am Dienstagmittag die traditionelle Holzauktion eröffnete. „So viele Besucher wie nie“, konstatierte er mit Blick auf die rund 200 Interessierten, darunter viele neue Gesichter und Bieter sogar aus Winsen, Verden und Hamburg. Das Timing in Zeiten hoher Nachfrage – so mancher hatte sich gerade erst einen Ofen zugelegt –, hätte nicht besser sein können., denn es kamen mit 180 Posten von knapp einem bis gut vier Raummeter Buche und Eiche doch so viel unter den Hammer wie noch nie. Dreyers launige Erklärung: „Ulf Wahlers ist der Schuldige“– der neue Bezirksförster hatte eine Durchforstung vor allem dominanter Buchen empfohlen.

Eine Stärkung aus dem über dem Feuer dampfenden Glühweintopf, ein klarer „Spaßmacher“ zum Lockern von Zungen und Geldbeuteln – zügig gingen die am Wegrand aufgeschichteten Posten an die Bieter. Mussten sie auch, wollte man vor Einbruch der Dunkelheit fertig sein und auch eine Kaffeepause eingelegt haben. Die Bieter beherzigten Dreyers Ansage: „Fangt bitte nicht mit 50 Euro an, dann sind wir hier nie durch.“ 220 Euro für 1,8 Raummeter Buche, 450 für 3,9 Meter „Gemischtes“ – schon nach zehn Minuten hatten die drei „Aufschreiber“ die Käufer der ersten zehn Posten erfasst.

Buche geht gut weg

Unter ihnen: Hans-Ulrich Müller aus Hemsbünde, dessen Gattin einen lauten Freudenschrei nicht unterdrücken konnte. Der „Ersttäter“, stolzer Besitzer eines neuen Ofens, freute sich beim obligatorischen Schnaps: „Die Stämme haben genau die richtige Dicke, die zersäg‘ ich hier.“ Informiert hatte er sich über die aktuellen Preise vorher nicht, „das passt schon“. Andere hatten sich vorher erkundigt und boten vor allem auf größere Posten, die nicht ganz so heiß umkämpft waren wie kleinere Chargen.

Als am gefragtesten erwies sich, wie von Dreyer prophezeit, Buche, dank ihres optimalen Brennverhaltens. Das wusste ein Bieter aus Wittkopsbostel zu bestätigen, der mit der jüngst eingebauten „Küchenhexe“ nicht nur heizt, sondern auch kocht und sich erstmals auch hier, statt wie sonst ausschließlich in Ostervesede, eindeckte. Andere der überwiegend männlichen Besucher waren vornehmlich gekommen, um sich das Spektakel mit eigenen Augen anzusehen oder Kumpel, Bruder oder Vater zu beraten. So trugen neben vielen mehr oder weniger fachmännischen Ratschlägen auch die launigen Sprüche des Auktionators und der Besucher zum Kultcharakter der Versteigerung bei, die Rekordsummen in die Kasse der neun Landwirte gebracht haben dürfte. Ein Großteil der Erlöse soll zur nachhaltigen Wiederaufforstung des Waldstücks eingesetzt werden.

Wer bei dieser ersten Auktion noch nicht genug hatte, verabredete sich bei der finalen Frikadelle zu den nächsten Veranstaltungen in den kommenden Tagen in Oster- oder Westervesede.