Westerescher veröffentlicht elften Krimi: „Es ist zum Lebensrhythmus geworden“

Von: Ulla Heyne

Chris Krause aus Westeresch hat seinen mittlerweile elften Krimi geschrieben. Ursprünglich waren acht Ausgaben der Serie angedacht gewesen. Aber die Geschichte seiner Protagonisten ist noch nicht auserzählt. © privat

Im Jahrestakt bringt Autor Chris Krause neue Bücher seiner „Staller“-Krimiserie heraus. Und auch nach elf erschienenen Bänden gehen dem Westerescher die Ideen nicht aus. Dabei hatte er ursprünglich nur acht Serienteile geplant, wie er im Interview verrät.

Westeresch – Er mordet im Jahrestakt und erzählt auch noch darüber – anlässlich seiner für die Ukraine-Hilfe versteigerten „Sofa-Lesung“ und dem Erscheinen seines elften Bands „Staller und das verschwundene Mädchen“ haben wir uns mit dem Westerescher Krimiautoren Chris Krause über selbst gewählten Autismus unterhalten und warum das „Staller-Universum“ auch nach zehn Jahren noch nicht auserzählt ist.

Herr Krause, Lesungen sind für Sie nichts Neues – aber wie war die erste letzte Woche im Stil eines „Wohnzimmer-Konzerts“?

Das war, auch dank der fantastischen Gastgeber, ganz wunderbar. Die Abwechslung aus literarischen und kulinarischen Häppchen, diese intime Atmosphäre – das hat noch mal eine andere Qualität. Es sollte viel normaler werden, so etwas zu verschenken statt eines Dampfbügeleisens oder auch sich das selbst zu gönnen.

Sind Sie momentan viel mit Ihrem neuen Buch auf Lesereisen?

Es dürfte gern mehr sein. Corona lähmt nach wie vor den Kulturbetrieb. Auf Lesungen verzichten die Leute am ehesten. Wenn schon pralles Leben, dann doch richtig Party. Das war eine unglückliche Verkettung: erst Todesangst, dann finanzielle Nöte.

… klingt wie geschaffen für Ihr nächstes Buch? Mit den Demonstrationen gegen den Klimawandel haben Sie ja auch ein aktuelles Thema aufgegriffen…

Damit sollte man vorsichtig sein, nicht dass das bei Erscheinen ein Jahr später schon ein alter Hut ist. Beim Klima war es absehbar, dass uns das als Thema noch länger erhalten bleibt, und dass es schöne Steilvorlagen für humorvolle Betrachtungen liefert.

Laut Klappentext geht es ja auch um Parallelen zur RAF und zur Entführung von Hans-Martin Schleyer – die Aufarbeitung Ihrer Jugend?

Beim Schreiben greift man ja fast automatisch auf Bekanntes zurück. Ich kann mich noch gut an den Deutschen Herbst erinnern – das war schon prägend, hat es doch das bekannte Gefüge auf den Kopf gestellt, das eigene Weltbild gesprengt.

Mittlerweile sind Sie mehr als zehn Jahre und elf Bände im „Staller und Bommel“-Universum unterwegs. Hätten Sie das am Anfang für möglich gehalten?

Niemals. Das ursprüngliche Ziel waren acht Bände – so viele braucht es für eine Verfilmung im Fernsehen (lacht). Inzwischen ist es zum Lebensrhythmus geworden, zu einem annähernd selbst bestimmten Autismus.

… erstaunlich bei jemanden, der nicht gerade Scheu hat, im Rampenlicht zu stehen. Ist Schreiben für Sie die Pflicht und Lesen die Kür?

Das Schreiben von Januar bis Ostern, unterbrochen nur von einer Woche Skipause, ist eher die Kür, die Korrektur bis zum Sommer die Pflicht. Bei einer Selbstvorstellung vor einer Lesung habe ich mich mal als „introvertierte Rampensau“ bezeichnet. Ich habe wohl beides in mir.

Ist die Geschichte vom Detektiv Staller und Polizeikommissar Bommel nicht allmählich auserzählt, reizt es Sie nicht, in anderen Gefilden unterwegs zu sein?

Das habe ich mich selbst auch schon gefragt. Und: „Wiederhole ich mich?“, „Will ich in diesem Rhythmus alt werden?“ Ich könnte locker noch einige unterhaltsame Geschichten schreiben. Das Duo Staller und Bommel ist so tragfähig, damit könnte ich es noch länger aushalten. Tatsächlich wird sich im nächsten Band aber etwas Entscheidendes ändern. Dabei ist es beim Schreiben so wie bei einem G-Jugend-Fußballspiel: Als Autor machst du wie der Trainer die Aufstellung und überlegst dir eine Strategie, aber sobald der Ball im Spiel ist, rennen alle hin und machen, was wie wollen. Wichtig ist nur, sie bis zum Schlusspfiff wieder einzufangen.

Haben Sie als kreativer Mensch nie auf etwas anderes Lust – andere Protagonisten, ein anderes Genre?

Ich sehe mich nicht beim Arztroman, Krimis liegen mir einfach. Einmal andere Facetten zu zeigen als seicht-humorig, könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber das ist weit in die Zukunft geblickt.

Mal grundsätzlich: Sie waren schon Polizeireporter, Kneipenbesitzer, Drehbuchautor – warum schreiben Sie?

Mein Ziel, in den Top 100 der Spiegel-Bestsellerliste zu landen, habe ich verfehlt – zu den maximal fünf Prozent, die davon leben können, gehöre ich also nicht. Aber es macht mir Spaß, Menschen zu unterhalten, zu wissen: Eine Woche, nachdem der Band heraus ist, werde ich auf der Straße oder im Supermarkt angesprochen, wann der nächste rauskommt.