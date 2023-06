Westerescher Baugebiet „Am Sandberg II“ ist definitiv nicht realisierbar

+ © Tausendfreund Vor allem Schweineställe führen zu Gerüchen. © Tausendfreund

Aus der Traum - Bauwillige in Westeresch müssen zur Kenntnis nehmen, dass das lange im Vorfeld thematisierte Baugebiet „Am Sandberg II“ absehbar nicht kommt. Zu stark sind die Gerüche, die durch die landwirtschaftlichen Betriebe in der Nachbarschaft entstehen.

Westeresch – Was lange währt, wird endlich gut. Das Sprichwort ist bekannt und gerade bei komplizierten Bauvorhaben greift es oft. Doch in Westeresch gestaltet sich das anders. Seit vielen Jahren ist das Westerescher Baugebiet „Am Sandberg II“ im Gespräch, doch nun steht fest, dass der Plan zumindest in den kommenden Jahren nicht zu realisieren ist.

Vielleicht irgendwann später einmal – sowohl Scheeßels Bürgermeisterin Ulrike Jungemann (CDU) als auch Gemeindekämmerin Doreen Rönckendorf betonten, dass man heute nicht abschätzen kann, ob es eventuell später einmal doch zum lange ersehnten und oft besprochenen Baugebiet kommen wird.

Die Sache mit dem Geruch

Knackpunkt ist bislang die Sache mit dem Geruch. Konkret gesagt geht es um landwirtschaftliche Gerüche, die vor allem durch Tierhaltung entstehen und sich mit den bundesweit geltenden Gesetzen nicht vereinbaren lassen. Präsentiert wurden die schlechten Nachrichten im Rahmen der Westerescher Ortsratsitzung. Gut 50 Einwohner waren anwesend, das Thema – welches auf der Tagesordnung angekündigt worden war – bewegt offensichtlich. Uta Preußker-Thimm, Umweltingenieurin, die im Auftrag des Tüv Nord Gerüche aufspürt und misst, stellte die Ergebnisse ihrer Untersuchung vor. Diese hatte sie im Auftrag der Gemeinde erstellt, schon 2021 war das Vorgehen genau so mit dem Landkreis vereinbart worden.

+ Die Gegend rund um Westeresch ist landwirtschaftlich geprägt, hier leben Kühe und auch Schweine. © Tausendfreund

Detailliert erklärte sie sowohl dem Ortsrat als auch den Besuchern der Sitzung, wie die Gerüche, die rund um das Neubaugebiet zu messen waren, von ihr aufgespürt wurden. Sie erläuterte, wie die Daten nach der „Ausbreitungsrechnung TA Luft, Anhang 7“ erfasst und bewertet wurden. Konkret sind in Westeresch und der näheren Umgebung 39 Ställe, die für die Untersuchung genauer betrachtet wurden. Wichtig waren aber am Ende nur die Betriebe, die sich in einem Umkreis von 600 Meter Radius zum potenziellen Baugebiet befinden. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben dürfen die Gerüche in reinen Wohngebieten nur einen ganz bestimmten Grenzwert erreichen. Gewerbegebiete werden etwas milder bewertet, sprich: Hier darf es etwas mehr riechen.

Ein alternatives Plangebiet hält den Kriterien stand

Die Spezialistin für Olfaktometrie, so bezeichnet man die Messung der Konzentration von Geruchsstoffen in einer Luftprobe, hat in ihrer Untersuchung zwei Plangebiete beleuchtet. Zum einen ging es um Sandberg II, das Gebiet, welches sich direkt an das schon bestehende Wohngebiet „Sandberg I“ anschließen würde. Zum anderen ging es um ein bisher nur als „Plangebiet 2“ benanntes alternatives Areal. Das von ihr vorgestellte Ergebnis war schlicht, gefiel aber vielen nicht. Das ursprünglich vorgesehene Gebiet ist komplett nicht genehmigungsfähig, das alternative Gebiet ist komplett genehmigungsfähig.

Westereschs Ortsbürgermeister Heiko Cordes öffnete nach dem Vortrag die Sitzung. Zahlreiche Einwohner nutzten die Gelegenheit, um ihr Unverständnis zu artikulieren. Da ging es um die Tatsache, dass in unmittelbarer Nähe des gewünschten Baugebiets schon eine Wohnbebauung existiert. Diese wurde allerdings erbaut, als das nun greifende Gesetz noch nicht existierte. Dementsprechend stehen die Häuser dort unter Bestandsschutz. Dann wurde die Referentin befragt, ob sie das Gutachten nach Aktenlage erstellt habe, oder auch selbst vor Ort war, um ihre Nase in den Wind beziehungsweise in den Schweinestall zu stecken. Preußker-Thimm erklärte, dass sie letzteres zwar besser fände, aber vom Landkreis die Vorgabe hatte, nur nach Aktenlage zu prüfen. Rönckendorf ergänzte, dass sie durchaus auch vor Ort gewesen sei und sich die Ställe soweit möglich angesehen habe. Auch habe sie in Gesprächen mit dem Ortsbürgermeister sichergestellt, dass die erfassten Daten mit der Realität vor Ort übereinstimme. Preußker-Thimm betonte auch, dass die Methodik, die von ihr angewandt wurde, seit vielen Jahren immer weiter entwickelt worden sei. Auch habe es in dem Zusammenhang bereits zahlreiche Klagen gegeben. Die von ihr umgesetzte Untersuchung basiere auf Methoden, die eben auch vor Gericht Bestand haben. Mehrfach erklärte sie, unterstützt von den Vertretern der Verwaltung, dass auf der nun amtlich festgestellten Basis einfach nicht gebaut werden kann. „Wir können das Gebiet nicht zum Bauland machen“, so Rönckendorf. Jungemann gab weitere Erklärungen ab. Zig Varianten habe man durchkalkuliert. Auch wenn ein Teil der Betriebe, die Landwirtschaft betreiben, diese aufgeben würden, wären die Werte immer noch zu schlecht. Eine Ausweisung als Baugebiet wird nur möglich sein, wenn alle acht Schweineställe, die vor Ort sind, dichtmachen. „Doch wer macht das und wer soll ein solches Szenario bezahlen?“ – diese Frage stand dann im Raum.

Ortsrat sucht Stimmungsbild

„Wir sind jetzt an einem Punkt, wo man eine Entscheidung treffen muss“, fasste Cordes die Lage zusammen. Heute werde man kein Beschluss fassen. Dennoch wolle der Ortsrat ein Stimmungsbild mitnehmen. Denn für die Zukunft gilt es zu entscheiden, ob denn nun das neue Baugebiet weiter thematisiert und am Ende erarbeitet werden soll. Wohlbemerkt sind bereits viele Jahre ins Land gegangen, in denen man sich stets mit der Idee des zweiten Sandbergs beschäftigt hat. Aus den Reihen der Zuhörer kamen erneute Fragen. So wurde gefragt, wie lange es wohl dauern würde, bis man nun da bauen kann. „Soweit sind wir noch nicht“, gab Cordes als Antwort. Der Auftrag des Ortsrats sei es gewesen, die Idee des ursprünglichen angedachten Baugebietes weiter zu verfolgen, das habe man gemacht.

„Städtebaulich wäre das Gebiet optimal“, betonte Jungemann am Ende der Diskussionsrunde. Dennoch müsse man Grundlagen schaffen, die vor allem vor Gericht Bestand haben. Abschließend gab Cordes an, dass der Ortsrat dann jetzt mit der Gemeinde weiter ins Gespräch gehe.