Wespenattacke mit Happy-End: Scheeßeler erleidet allergischen Schock auf Deponie in Rehr

Von: Lars Warnecke

Teilen

Bruno Hillmann mit Spritze, Fläschchen und Dankeskarte. Letztere will der Scheeßeler dem Team von der Entsorgungsanlage in Rehr nicht persönlich überreichen. „Es ist mir ein Bedürfnis“, sagt er. © Warnecke

Das Unglück lauert irgendwo in der Natur – beim Gang über die Wiese, am Mittags- oder Kaffeetisch im Garten. Gerade jetzt, im August, ist Hochsaison für Wespen. Bruno Hillmann aus Scheeßel hat das Unglück auf der Deponie in Rehr ereilt. Nach zwei Stichen erleidet er einen allergischen Schock. Was darauf folgt, lässt ihn heute dankbar zurückblicken.

Scheeßel – Bruno Hillmann sitzt auf seiner Terrasse, um ihn herum kreisen zwei, drei Wespen. An der Gesellschaft der Tierchen stört der 83-Jährige sich nicht. Wo anderen die Hand ausrutscht, bleibt der Scheeßeler gelassen. „Zur Not bin ich ja jetzt bestens ausgerüstet“, sagt Hillmann und weist auf ein mit einer Tinktur gefülltes Fläschchen sowie eine Spritze, die er in einer alten Herrentasche mit sich führt.

Beides hat ihm seine Hausärztin für jenen Ernstfall verschrieben, sollte er wieder gestochen werden. „Die Sachen sind dazu da, die Schwere eines allergischen Schocks abzumildern“, berichtet Hillmann. Was es heißen kann, von Wespen gestochen zu werden, hat der Senior gerade erst am eigenen Leib erfahren müssen – und zwar auf der Entsorgungsanlage in Rehr.

Es ist Mittwoch vor einer Woche. Das Auto mit Altglas, alten Lampen und Neonröhren vollgeladen, macht sich Hillmann vom Beeke-Ort aus auf den Weg zur Deponie. Am Altglascontainer angekommen, legt er los. „Tja, und beim ersten Reinschmeißen der Flaschen habe ich auch schon einen Volltreffer gelandet“, blickt er zurück. Denn, wie er schmerzhaft zu spüren bekommt: In dem Behälter nistet ein Wespenvolk. „Die gingen sofort auf Attacke, bevor ich überhaupt kapiert habe, dass da so ein Geschwader aus der Öffnung rauskommt.“ Zwei Stiche am Kinn kassiert Hillmann, der zu dem Zeitpunkt noch alleine am Container steht. Zunächst habe er noch relativ unbekümmert sein Werk fortgesetzt, indem er mit Unterbrechung immer zwei Flaschen eingeworfen habe. „Dann habe ich mir aber gedacht: Wenn ich so weitermache, werde ich ein paar Stunden brauchen – so wird das auch nichts.“

Völlig von der Rolle

Inzwischen gesellt sich ein weiterer Anlagenbesucher zu ihm. „Der wollte auch Altglas einwerfen, den habe ich noch warnen können – dann hat es mir aber urplötzlich die Beine weggehauen.“ Hillmann wird schwarz vor Augen, kann sich noch an seinem Fahrzeug festklammern. „Ich war völlig von der Rolle, panisch bin ich aber nicht geworden – so etwas hilft in dem Moment ja auch nichts“, beschreibt er seine Reaktion. Es ist klar: Hillmann hat einen allergischen Schock erlitten. Mitarbeiter eilen zur Hilfe, geben ihm im Betriebsgebäude Wasser zum Trinken. „Das hat schon viel genützt“, sagt Hillmann. Und sie verständigen den Rettungswagen. In dem wird er nach Rotenburg ins Krankenhaus transportiert, wird während der Fahrt schon medizinisch erstversorgt. Nach gut zweieinhalb Stunden in der Notaufnahme kann der Scheeßeler die Klinik wieder verlassen. Tochter Andrea fährt ihn nach Hause, wo schon Hillmanns Ehefrau Elfi auf ihn wartet. „Ich war so glücklich, das alles gut ausgegangen ist“, sagt die 81-Jährige. Und noch etwas erzählt sie: „Als mich ein Mitarbeiter aus Rehr anrief, um mir von dem Vorfall zu berichten, schlug er vor, uns unser Auto vorbeizubringen – das stand ja noch auf der Deponie herum“ Für sie wie auch ihren Mann sei ein solches Angebot keine Selbstverständlichkeit gewesen, wie beide betonen. Und siehe da: Noch am selben Tag parkte nicht nur wieder das Fahrzeug auf dem Hof am Kreuzberg, nein, es war auch komplett von den vielen Flaschen, Lampen und Leuchtröhren, die darin noch gelagert hatten, leergeräumt. „Das hat das Personal vor Ort gleich miterledigt“, freut sich das Paar.

Gelegenheit, sich für die gute Tat zu bedanken, hatte Bruno Hillmann, der früher in Scheeßel mit seiner Frau ein Fachgeschäft für TV, Hifi und Musikinstrumente geführt hat, bisweilen noch nicht. Das soll jetzt nachgeholt werden. Persönlich möchte er der Belegschaft, allen voran jenem Mitarbeiter, der sich besonders um ihn gekümmert habe, in diesen Tagen eine Karte überreichen.

Mir war es einfach ein Bedürfnis, mich für die tolle Betreuung erkenntlich zu zeigen.

Auch an die Mitarbeiter von der Notaufnahme sowie die Besatzung des Rettungswagens haben Hillmanns gedacht: Sie durften sich neben einem Dankesschreiben bereits über belegte Brötchen freuen. „Mir war es einfach ein Bedürfnis, mich für die tolle Betreuung erkenntlich zu zeigen“, sagt der Senior, der eigenen Worten nach zwar schon in der Vergangenheit zweimal gestochen worden sei, dem es anschließend aber nie so schlecht gegangen sei, wie nach der neuerlichen Attacke. „Einen Allergietest habe ich vor Jahren schon mal gemacht – mit dem Ergebnis, dass ich gegen nichts allergisch bin“, berichtet der Scheeßeler. Die gemachte Erfahrung habe ihn jetzt jedoch eines Besseren belehrt.

Trotzdem: Von den schwarz-gelb gestreiften Insekten auf der Terrasse, die generell in diesen Wochen wieder verhäuft in Erscheinung treten (siehe Kasten), lässt er sich selbst nach diesem Erlebnis nicht einschüchtern: „Es interessiert mich natürlich, aber es regt mich nicht auf.“

Wespen sind nützliche Schädlingsbekämpfer Sie sind keine gern gesehenen Gäste an der sommerlichen Kaffeetafel. Bevorzugt setzen sich die schwarz-gelb gestreiften Insekten auf den Kuchen oder knabbern am Obst. Folge: Viele Menschen springen beim Besuch der Tiere panisch auf und fuchteln mit den Händen. Nur weg sollen die Wespen – und das natürlich bevor sie stechen. Dabei sind die Tierchen für uns in der Regel harmlos, sie verhalten sich friedlich, sofern sie eben nicht gestört werden. Was nicht jedem bekannt sein dürfte: Wespen gelten als effektive Schädlingsbekämpfer, zählen doch unter anderem Fliegen, Mücken, Spinnen, Raupen und Blattläuse zu ihrer Nahrungsquelle. Auch an den Larven all dieser Insekten sind die kleinen Fleischfresser interessiert. Insgesamt gibt es auf der Welt mehr als 500 Wespenarten.