Es werde Licht

Bartelsdorf und seine Straßenbeleuchtung

+ In der Straße An der Schmiede ist es nachts zappenduster – zwei zusätzliche Straßenlaternen sollen Abhilfe schaffen.

Bartelsdorf - Von Lars Warnecke. Sie ist wieder da: die dunkle Jahreszeit. Insofern stimmte das Timing, als Anfang der Woche im Bartelsdorfer Ortsrat das Thema Straßenbeleuchtung aufkam. Fakt ist: In der Straße An der Schmiede gibt es zu viele unbeleuchtete Abschnitte. „Da dort auch kein Fußweg vorhanden ist, haben wir mit den Anliegern und der Gemeinde aber mittlerweile eine Lösung gefunden“, berichtete Ortsbürgermeister Heinrich Hollmann (CDU). Demnach sollen in der Straße also noch zwei weitere Straßenlampen aufgestellt werden.