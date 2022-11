Scheeßeler Vereine fordern Stadion-Sanierung durch die Gemeinde

Von: Ulla Heyne

Das Hindernis und der Wassergraben im Stadion Waidmannsruh sind bereits aus Sicherheitsgründen gesperrt. © Heyne

Viele Sportstätten befinden sich in einem erbarmungswürdigen Zustand. Das Stadion Waidmannsruh in Scheeßel macht da teilweise keine Ausnahme.

Scheeßel – Deutliche Worte zum Zustand der Sportanlage Waidmannsruh fand Jörg Schories, Vorstandsvorsitzender des TV Scheeßel, bei der turnusmäßigen Jahreshauptversammlung des größten Vereins der Gemeinde. Schon vor einem Jahr hatte ein Treffen mit Leichtathletik-Spartenleiterin Silvia Huch und Michael Meyer, dem damals frisch gewählten Kopf des Rotweiß Scheeßel, der die Anlage mindestens ebenso regelmäßig und intensiv nutzt, bestätigt: „Da besteht dringender Sanierungsbedarf“, so Schories.

Den haben die Vereine schon mehrfach in Gesprächen mit der Gemeinde eruiert. Die Mängelliste, die der Verwaltung vor vier Wochen zugegangen ist, ist lang. Unter anderem umfasst sie den Bereich des Wassergrabens und der Kugelstoßanlage. Hier staue sich das Wasser, das nicht in den Seitenraum abfließen könne. Abhilfe könnte laut Schories eine Drainage oder andere bauliche Maßnahmen schaffen. Weitere monierte Punkte sind die Laufbahn, die Risse und Unebenheiten im Belag aufweist, der Ersatz der nicht mehr verkehrssicheren Diskuswurfanlage auf dem Hauptplatz, eine Hochsprunganlage, die den Wettkampfnormen entspricht sowie eine Dreisprung- und Stabhochsprunganlage. Und auch beim Stadionhaus sieht er dringenden Handlungsbedarf, der unter anderem auf die noch nicht gegebene Barrierefreiheit abzielt. Darüber hinaus seien Investitionen in der Ausstattung und deren Erneuerung erforderlich, „und das nicht nur wegen der stark angewachsenen Anzahl der Mitglieder der Leichtathletikabteilung, sondern auch, weil wieder vermehrt Sportveranstaltungen auf Kreis-, Bezirks- und Regionalebene im Stadion in Scheeßel stattfinden“, so der TV-Vorsitzende. So fanden im Stadion am Helvesieker im vergangenen Jahr die offenen Kreismeisterschaften statt, im März wurde dort ein Crosslauf mit großer Teilnehmerresonanz abgehalten.

Schories sieht die Gemeinde als Eigentümerin in der Verantwortung für den Erhalt der Sportanlage am Helvesieker Weg, nicht zuletzt auch wegen der Nutzung durch die hiesigen Schulen. Intakte Sportanlagen erweiterten nicht nur das Freizeitangebot für Scheeßeler Bürger, sondern würden auch bei der Werbung um Neubürger gerne genutzt. „Darüber hinaus sorgen sportliche Großveranstaltungen, die in einem ansprechenden Rahmen stattfinden können, weit über die lokalen Grenzen hinaus für ein positives Renommee Scheeßels.“

Im Rathaus hat man diese Forderungen zur Kenntnis genommen – konkret passiert ist auf den Brief der Sportler mit der Mängelauflistung von Anfang Oktober noch nichts. Auch in der Vorlage für die Beschlussfassungen im Sportausschuss am morgigen Dienstag tauchen diese Punkte nicht auf. Yvonne Neumann, Fachbereichsleiterin Ordnung und Soziales, klärt auf Nachfrage unserer Zeitung auf: Größere Maßnahmen wie die genannten müssten in den Haushalt eingestellt werden und durchlaufen das dafür vorgesehene Prozedere, also nacheinander die Erörterung im entsprechenden Ausschuss, Verwaltungsausschuss und im Rat. Dem vorausgehen müsse eine Begutachtung und Bewertung der Lage: „Wir müssen auch gucken, wer nutzt das überhaupt?“ Ihrem Eindruck nach werde das Stadion nur selten von den Schulen in Beschlag genommen.

Die Themen sind bekannt, aber es muss auch jemand machen.

„Die Themen sind bekannt, aber es muss auch jemand machen“, meint die Verwaltungsfrau mit Verweis auf andere Sportstätten der Gemeinde, wo viele Vereine sich um den Erhalt kümmern würden und vieles in Eigenleistung gestemmt werde. Dafür würden die entsprechenden Sportfördermittel bereitgestellt, im Rahmen derer 20 bis 30 Prozent der Kosten gedeckt werden. Schon jetzt gibt die Gemeinde nach eigenen Angaben rund 23 000 Euro jährlich für das Rasenmähen im „Waidmannsruh“ und weitere 66000 Euro für die Pflege der Anlage aus. „Auf den Dörfern übernehmen das größtenteils die Vereine in Eigenregie“, so Neumann.

Für Rotweiß-Scheeßel-Chef Michael Meyer hinkt der Vergleich: „Wir nutzen die Anlage allein mit 20 Jugendmannschaften regelmäßig, hier herrscht jeden Nachmittag und Abend Trainings- und Spielbetrieb – das ist mit ein bis zwei Mal pro Woche auf den Dörfern nicht zu vergleichen.“ Insbesondere der untere Platz sei dringend sanierungsbedürftig, „bei Regen stehen die Spieler in der Pfütze!“ Meyer hebt vor allem die soziale Funktion des Vereins hervor, die auch dessen Kasse belastet: „Wir haben 50 beitragsfreie Jugendspieler – darunter Flüchtlinge, Heimkinder und Kinder aus einkommensschwachen Familien.“ Er moniert vor allem die mangelnde Kommunikation mit der Gemeinde: „Im September haben wir zuletzt zusammen gesessen und viele Themen angesprochen“; gelöst worden seien bislang nur einige kleinere. „Dabei haben wir als Verein aber auch selbst Geld in die Hand genommen.“ Die Finanzen spielen indes auch für die Verwaltung eine nicht unerhebliche Rolle: „Allein eine Erneuerung der Tartanbahn würde mit 130 000 Euro zu Buche schlagen“, schätzt Neumann. Daher sei man derzeit dabei zu eruieren, welche Maßnahmen zu priorisieren seien und wo Einsparungspotenzial bestehe.

Immerhin eine Aufwertung könnte das Scheeßeler Stadion demnächst verbuchen: Der für 2021 in den Haushalt eingestellte, bereits bewilligte und dann verschobene Bau eines Unterstands für Kosten in Höhe von 20 000 Euro steht beim Ausschuss am Dienstag wieder auf der Agenda.