Wenn Kleines Großes bewirkt: „Herzcaspar-Buddy“ Laurian Joneleit erinnert sich an einen bewegenden Moment

Von: Ulla Heyne

Teilen

Der angehende Arzt Laurian Joneleit engagiert sich ehrenamtlich als „Buddy“ für Kinder und Jugendliche im Hamburger UKE – eine Aufgabe, die ihn auch selbst erfüllt. © -

Die ehrenamtlichen „Buddys“ des Lauenbrücker Projekts „Herzcaspar“ kümmern sich um junge Langzeit-Patienten. An einen besonderen Einsatz erinnert sich der Medizinstudent Laurian Joneleit, der einem 15-jährigen Betreuten den Advent im Krankenhaus versüßte.

Scheeßel/Hamburg – Es gibt Erlebnisse, die man nicht so schnell vergisst. Laurian Joneleit kennt davon einige, hat der 27-Jährige während seiner dreijährigen Ausbildung und späteren Tätigkeit als Notfallsanitäter sowie in den Praxisphasen seines Medizinstudiums doch mehr als einmal bewegende Momente erlebt. Ein besonderer, der nur dem Anschein nach viel weniger bedeutend wirkt, sich jedoch tief im Gedächtnis des jungen Mannes eingebrannt hat, trug sich vor drei Jahren kurz vor Weihnachten zu.

Ein junger Mann, der einige Tage vor Heiligabend auf dem PVC-Boden seines Krankenhauszimmers sitzt und Stunde um Stunde selbstvergessen mit einigen Kreiseln spielt – das gehört für den Scheeßeler zu den berührenden Weihnachtserinnerungen. Das war 2019, als der ehemalige Eichenschüler bei dem jungen Patienten der Kinderstation des Hamburger Krankenhauses UKE vorbeischaute.

„Seit einem halben Jahr hatte ich ihn immer wieder besucht, es hatte sich eine persönliche Beziehung aufgebaut.“ Als einer von rund 15 aktiven „Buddies“ kümmert sich der Wahl-Hamburger im Rahmen des Projekts „Herzcaspar“ um Kinder und Jugendliche, die während ihres Krankenhausaufenthalts Zuspruch von anderen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen bekommen.

Dass die Krankenhausaufenthalte gerade bei Langzeitpatienten, etwa chronisch Kranken oder Herztransplantierten, nicht nur langweilig, sondern auch psychisch belastend werden können, hatte der an einer Herzerkrankung leidende Lauenbrücker Friedrich-Caspar von Schiller festgestellt, der das Projekt der Krankenhausbesuche anstieß, bevor er 2014 nach einer Herztransplantation verstarb.

Kleine Geschenke wie diese Kreisel können eine große Wirkung haben – das stellte der Wahl-Hamburger bei seinem Weihnachtsbesuch fest. © -

Seine Schwestern brachten das Projekt ab 2017 konkret auf den Weg. Schon damals als Ehrenamtler der ersten Stunde im Orga-Team dabei: Laurian Joneleit, der nach einer Möglichkeit suchte, sich einerseits ehrenamtlich in der neuen Wahlheimat Hamburg zu betätigen und zum anderen seine guten Kenntnisse, Kontakte und Vernetzung im Gesundheitswesen und Krankenhausumfeld einzubringen. Er wirkte an der Erstellung des „Buddy“-Konzepts mit, nach dem Jugendliche mit Gleichaltrigen Kontakt aufbauen und für einige Momente den Krankenhausalltag vergessen lassen. Das Spielen mit jungen Patienten auf der Kinderstation im UKE an den festen Montags-Besuchen, das Memoryspiel am Bett oder einfach nur zu quatschen oder gemeinsam einen Film zu sehen: „Die Augenblicke, wo die Patienten ganz im Jetzt sind, alles um sich herum für eine halbe Stunde vergessen und einfach nur Kind sein dürfen – für diese Momente lohnt sich der Einsatz.“ Und der war nicht ohne, denn bis das Besuchssystem aufgebaut war, das heute in fünf Städten praktiziert wird, gab es viel zu organisieren: die Aus- und Fortbildung der Freiwilligen, ihre Versicherung, die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und Abstimmung mit den Krankenhäusern.

Ab Anfang 2019 lief das Projekt an – „leider nur ein Jahr, denn im Zuge der Pandemie gibt es nur noch Zoom-Meetings“, bedauert Joneleit, für den die persönlichen Besuche und Kontakte durch nichts zu ersetzen sind. In dieser Zeit lernte er durch Vermittlung der betreuenden Ärzte den 14-Jährigen herztransplantierten Jungen kennen, dessen Eltern nicht in der Nähe wohnten und der deshalb nur am Wochenende Besuch bekam. Der wollte zuerst nichts von dem Besucher wissen und gab sich einsilbig: „Eigentlich hatte der keinen Bock auf Zweisamkeit“, erinnert sich der angehende Mediziner. Da ihm im Patientenzimmer die Decke auf den Kopf fiel, organisierte Joneleit einen Rollstuhl und drehte mit ihm gemeinsam Runden über das UKE-Gelände – das Eis war gebrochen. „Er hatte immer ein breites Grinsen auf dem Gesicht, wenn wir wieder auf die Station zurückkamen.“

Rund ein halbes Jahr lief die Eins-zu-eins-Betreuung. „Eigentlich sollte sich das ein dreiköpfiges Team teilen, weil das schon sehr intensiv ist und es gut ist, sich untereinander aussprechen zu können.“ Der Austausch ist für die ehrenamtlichen Betreuer wichtig, um mit seelisch schwierigen Situationen besser umgehen zu können: „Das kann unter die Haut gehen, denn nicht alle überleben“, weiß Joneleit; „bei seiner Tätigkeit als Notfallsanitäter oder Medizinstudent ist man in einer Rolle, die es einem leichter macht, die nötige Distanz zu wahren und nicht alles mit nach Hause zu nehmen – das ist als Buddy schwer, weil man dem anderen ja als man selbst begegnet.“

In diesem Fall hatte nur er als Studierender mit einem passenden Stundenplan in den Mittagsstunden Zeit und übernahm die Betreuung allein. Anfang Dezember hatten die Initiatoren des inzwischen mehrfach prämierten Projekts die betreuten Langzeitpatienten nach ihren Wünschen gefragt. So kam es, dass Joneleit bei seinem Besuch wenige Tage vor Weihnachten einen Karton mit „Beyblade“-Kreiseln dabei hatte. „Das hat ihm den Tag und wahrscheinlich auch die kommenden Weihnachtstage versüßt – schön zu sehen, wie man mit wenig so viel bewegen kann und wie ein kleines Geschenk Großes bewirkt!“