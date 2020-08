Wenn die Natur blau macht

Scheeßel – Der Meyerhof sieht blau – das ist spätestens seit der Eröffnung der Blaudruckausstellung im Weberhaus kein Geheimnis mehr. Ab Freitag wird auch auf gegenüber im Kunstgewerbehaus blaugemacht. Das Zauberwort heißt Cyanotopie und ist eine ähnlich alte Technik. Von 1742 datierten die ersten überlieferten Werke, weiß Christine Steyer im Künstlergespräch zu berichten. Gut 30 ihrer Arbeiten in preußisch-blau sind im Rahmen ihrer Ausstellung „Impressions of Nature“ bis zum 13. September zu sehen.

In den Beekeort geholt wurden sie von Kuratorin Birgit Ricke. Sie hatte die Werke mit den filigranen Strukturen, mal gegenständlich, mal abstrakt, bei einem Privatbesuch in Worpswede entdeckt, wo sie Kontakt mit dem Gatten der Künstlerin, dem Ausstellungsleiter des Fotofestivals RAW, Günter Strasser, pflegte. Nach einer kuratierten Werksschau des Ehepaars in Neustadt stehen nun die Ergebnisse dieser alten Kulturtechnik, mit der die ehemalige Kunstlehrerin seit mehreren Jahrzehnten experimentiert, allein im Fokus. „Ursprünglich wollte ich das Verfahren, das mir ein befreundeter belgischer Fotograf gezeigt hatte, mit Schülern erproben“, erzählt die Wiesbadenerin. Indes erwiesen sich die ersten eigenen Gehversuche als so niederschmetternd, dass es beim Selbststudium blieb. Als sie in der Abschluss-Malereiklasse eines nebenberuflich an der Uni betriebenen Studiums der Freien Kunst Akademie Augsburg mit dem Schwerpunkt Licht eine eigene Ausdrucksform suchte, rückte die von der Biologin Anna Atkins erstmals für Fotobücher eingesetzte Technik der Belichtung einer Art Fotopapier wieder in den Fokus.

Seitdem ist die Wahl-Worpswederin der Faszination der gelösten Salze erlegen, die sie auf Aquarellpapier aufträgt und entweder im Studio mit UV-Licht oder direkt in der Natur belichten lässt. Letzteres geht ungleich schneller: Im Studio kann die Belichtung einer der Unikate, entweder mit Negativen (Cyanotopien) oder Gegenständen (Fotogramm) schon mal 45 Minuten dauern, „bei Tageslicht dauert es meist nur sieben bis acht Minuten.“

Ihre Hinwendung vom Abstrakten zu Landschaften, Blättern und Sträuchern hänge sicherlich auch mit dem Entdecken der Moorlandschaften bei Spaziergängen in und um Worpswede zusammen, „allerdings muss der Betrachter hinter dem Blau immer noch etwas entdecken können, eine weitere Möglichkeit.“

Auch Ricke schwärmt von den vielen Möglichkeiten, der Magie und der Ausdruckstiefe, die diesem historischen Verfahren aus der Frühzeit der Fotografie innewohnen. „Für mich erzählen die Bilder Geschichten“, meint die Kuratorin. Darüber hinaus gäbe es viele Parallelen zum Blaudruck; „das prädestiniert die Ausstellung für unser ,blaues Jahr‘“, so Ricke.

Die Open-Air-Vernissage mit Werkseinführung und musikalischer Untermalung findet am Freitag, 7. August, ab 18.30 Uhr unter freiem Himmel auf dem Meyerhof in Scheeßel statt. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung ist dann samstags, sonn- und feiertags von 11 bis 17 Uhr geöffnet, an Wochentagen vormittags von 9 bis 12 Uhr, dienstags und freitags zusätzlich von 14 bis 17 Uhr. hey