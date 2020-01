Wenn alles aus den Fugen gerät

Bartelsdorf - Von Hannes Ujen. Seit 59 Jahren sorgt die überregional bekannte und beliebte Theatergruppe „De Wohlsdörper Speeldeel“ für beste plattdeutsche Theaterunterhaltung. Die große Anhängerschaft der Speeldeel darf sich wieder freuen, denn mit dem Theaterstück „Modenschau in’n Ossenstall” starten die talentierten Laienschauspieler einen verschärften Angriff auf die Lachmuskeln der Zuschauer. „Wi hebbt bannig vööl Pläseer an uns Övungsobende un wüschen de Tokiekers nu genau sovööl Vergnögen mit De Wohlsdörper Speeldeel“, lädt Regisseur Friedhelm Lohmann ein.

Worum geht es in dieser amüsanten Komödie von Jonas Jetten? Über Paul Hartmanns Hof kreist der Pleitegeier, denn der Landwirt und Hobbymaler (Friedhelm Lohmann) hat seinen Hof komplett heruntergewirtschaftet. Seine vermeintlich letzte Rettung ist der neue Zuchtbulle Bruno. Doch der weigert sich, seine Arbeit zu erledigen.

Bruno steht nicht auf Kühe, was zu einigen Missverständnissen führt, besonders bei den Nachbarinnen und Dorftratschen Klementine Driest (Monika Behrens), Sophia Meier (Josefine Heidtmann) und Gesche Larmich (Mara Behrens). Auch mit der Malerei kommt Paul nicht weiter. Sein letztes Bild, in das er all seine Hoffnungen gesetzt hat, ist nach einem Unfall unbrauchbar geworden. Jetzt ist guter Rat teuer. Da hat sein Freund Franz Stolz (Marten Lohmann) die Idee mit der Modenschau im Ochsenstall. Als es dann endlich soweit ist, fallen jedoch die Models aus. Nun gerät erst recht alles aus den Fugen, und eine schnelle und vor allem günstige Lösung muss her.

Die Zuschauer dieser Komödie sollten sich überraschen lassen, welch kreative und unterhaltsame Alternative Paul gemeinsam mit Ehefrau Tilly (Angela Fitschen) und Freund Franz auf die Beine stellt.

Dann ist da noch der Postbote Otto Esser (Torben Mahnken) und ein Brief, der ein lang gehütetes Geheimnis enthüllt. Für die totale Verwirrung sorgt der Kunsthändler Dr. Bruno Braun (Jonas Fitschen). Unentbehrlich ist außerdem Swantje Lohmann als Souffleuse. Das Bühnenbild zaubern Rosi Domanowski, Christa Tödter und Team. Für das gute und passende Aussehen der Schauspieler zeigen Frederike Brüning und Sarah-Lena Lietz in der Maske verantwortlich.

„Aus unserer Truppe kommen bis zuletzt immer wieder tolle Ideen und Vorschläge, die wir in das Theaterstück einbringen. So hat manches Stück unsere ganz persönliche Note erhalten“, sagt Regisseur Lohmann über die Proben. Die haben erst Mitte November angefangen. Denn es dauerte dieses Mal sehr lange, bis die Gruppe das richtige Stück gefunden hatte. Schließlich musste alles passen, betont Lohmann. Seitdem wird stramm geübt – jede Woche steht die Gruppe mindestens zwei Mal im DGH Wohlsdorf und etwa drei Wochen vor der Premiere sogar noch öfter auf der Bühne in der Mehrzweckhalle Bartelsdorf.

Die Aufführungen sind dort am Freitag, 14. Februar, 20 Uhr und am Samstag, 15. Februar, ebenfalls ab 20 Uhr. Eintrittskarten für acht Euro gibt es für diese Veranstaltungen sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse. Für die Aufführung am Sonntag, 16. Februar, mit Beginn um 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen, sind Eintrittskarten für acht Euro ausschließlich im Vorverkauf zu erhalten. Der Kartenvorverkauf beginnt Samstag, 8. Februar, 10 bis 11.30 Uhr und danach täglich ab 19 Uhr bei Ute und Reiner Heidtmann unter Telefon 04263 / 8812.