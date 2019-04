Freiwillige halten „Scheeßel räumt auf“ seit 16 Jahren die Treue

Weniger Sammler, weniger Müll

+ © Foto: Heyne Unter den 47 freiwilligen Müllsammlern machten die freiwilligen Helfer der Feuerwehr und Jugendfeuerwehr wieder die größte Gruppe aus. © Foto: Heyne

Scheeßel – Ein bisschen weniger von allem, außer der gemeinsamen Bratwurst am Ende – so ließe sich die 16. Auflage der Müllsammelaktion „Scheeßel räumt auf“ auf den Punkt bringen: Weniger Müll, aber auch weniger Freiwillige, die selbigen am vergangenen Wochenende von den Randstreifen der Ausfallstraßen und von den Wald- und Feldwegen am Eichenring und an der Wümme gesammelt haben.