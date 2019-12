Weniger Glamour, mehr Lichtshow

Eichenschüler und Ehemalige feiern Winterball im Abbendorfer Schützenhaus

+ Mit aufwendiger Lichtshow bringt DJ Juma das Feiervolk auf die Tanzfläche. Foto: Heyne

Abbendorf – Neuer Saal, andere Schwerpunkte, neue Unterstützer – dieses Jahr war vieles anders beim Winterball der Eichenschüler, den traditionell der Abiturjahrgang organisiert. Am Freitagabend wurde er erstmals in der Schützenhalle in Abbendorf gefeiert. „Bis Oktober war noch gar nicht klar, ob er überhaupt läuft“, erzählt Max Hoffmann vom sechsköpfigen Organisationsteam – schließlich machen er und seine fünf Mit-Organisatoren durch die Umstellung auf G13 erst im übernächsten Jahr Abitur.