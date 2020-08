Weltenbummler an der Wümme

Scheeßel – Alle reden dieses Jahr vom Urlaub im eigenen Land, von überfüllten Stränden und Campingplätzen – reicht dieser Trend auch bis zum Campingplatz „Waidmannsruh“ am Scheeßeler Wümmestrand? „Eigentlich ist alles wie immer“, meint dessen Betreiberin Angelika Wilken. „Gestern hatten wir zehn, zwölf Leute, mehr werden es selten, und das ist auch gut so.“ Das klingt nach Normalität? Weit gefehlt. Denn auf dem von Bäumen bestandenen Campingplatz nur einen Steinwurf von der Wümme entfernt landen vor allem Individualisten, „und fast ausnahmslos nette Leute“, weiß die Scheeßelerin zu berichten.

Die meisten rufen vorher an. „Viele haben Angst, keinen Platz mehr abzubekommen.“ Wie der junge Mann, der nur seine Hängematte aufspannte oder die Gruppe Jugendlicher, die hier vier Tage mit Grillen und Frisbeespielen verbrachte. Sie waren mit dem Zug aus Bremen angereist – das ist laut Wilken eher die Ausnahme. Viele Besucher aus dem In- und Ausland sind auf Schusters Rappen oder mit dem Fahrrad unterwegs. So wie George und Fergal, die es sich gerade an dem Steintisch gemütlich gemacht haben und ihren Bohneneintopf aus der Dose verzehren. Vor vier Tagen in Hook van Holland gestartet, haben die beiden Engländer heute 140 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt. „Sicherheitshalber hatten wir angerufen – der Campingplatz gestern war wegen Corona geschlossen.“ Als es dunkel wurde, schlugen sie ihr Zelt am Rande eines Feldes auf. Die Radwege seien im Vergleich zu Holland übel gewesen, erzählt Fergal, „und die Beschilderung erst mal!“, fügt George hinzu. Dafür sind die beiden im Hier und Jetzt glücklich: „Ein schöner, ruhiger Platz im Wald mit Schatten und sogar Tisch und Stühle – was will man mehr?“, so das Votum der beiden 27-Jährigen. Fergal, der in Ypswich in einer Brauerei für Craftbier arbeitet, probiert sich pflichtschuldig durch Becks und Hefeweizen, während die Augen vom Heuschnupfen tränen.

Eingewiesen wurden sie von Martin und Leonora Slim, die gleich nebenan mit ihrem kleinen Wohnwagen stehen. Den haben sie, passend zum vorhandenen Innendekor, in Orange gestaltet, „der Farbton ist hier viel weiter verbreitet als bei uns“, meint die 70-Jährige Rentnerin, während sie passende Tassen und ein Sitzkissen holt. Das niederländische Rentnerehepaar kennt sich hier schon aus. Im Juni waren die beiden aus Enschede mit dem Fahrrad hier, und weil es ihnen so gut gefiel, blieben sie nicht nur mehrere Tage, sondern kamen zurück.

Dieses Mal mit Alu-Kanadier und „Kanuwanderer-Bibel“ im Gepäck. Die beiden Weltenbummler, die schon China, Indonesien Kirgisistan mit dem Rad bereisten, schwärmen von dem Platz am Helvesieker Weg: „So nette Leute, diese Ruhe und so billig!“ Sie haben schon ausgiebig die Gegend erkundet, sind auf dem Nordpfad in der Vareler Heide gewandert, haben den Meyerhof besucht und die Blaudruckausstellung. Gestern Morgen haben sie hier eine junge Dänin auf Spur gebracht, die coronabedingt aus China heimkehren musste und nun, mit viel freier Zeit gesegnet, zum Teil auf Pilgerwegen zu Fuß auf dem Weg nach Spanien ist. Morgen wollen sie die Wümme befahren, „hoffen wir mal, dass der Wasserpegel das zulässt“, meint Martin.

Dann sitzen George und Fergal wohl schon wieder im Sattel, um der angesagten Mittagshitze von mehr als 30 Grad zu entkommen. Noch knapp zwei Wochen haben sie, bis der Rückflug von Kopenhagen aus geht. In ihrem Tempo werden sie schon früher da sein. Fergal nennt es „eine Auszeit von Corona“ – er genießt es, ein paar Tage nicht die Nachrichten zu verfolgen, „ändern kann man sowieso nichts“. In Holland sei man relaxter mit dem Virus umgegangen, „in Deutschland ist es eher wie bei uns zuhause“, meint er. Ob die beiden in Quarantäne müssen, wenn sie zurückkehren? Bisher sieht es nicht so aus, „hoffen wir mal das Beste“, meint Fergal und macht sich noch ein Bier auf.