Die Welt des Absurden

Zwölftklässler der Eichenschule bringen Campbells „Mr. Pilks Irrenhaus“ auf die neue Theaterbühne

+ Die Annektierung des fremden Sofas durch einen Cowboy (Bjarne Schröder) stößt beim Ehepaar (Moritz Kühnrich und Rosa Bruns) nicht gerade auf Begeisterung. Fotos: Heyne

Scheeßel – Menschen, die zu Tieren mutieren, Männer, die in eine Zeitschleife geraten und sich die eigenen Gatten mit dem zweiten Ich teilen müssen und Akteure, die in Gegenteilen sprechen – klingt verrückt? Ist es auch, spielt die zweite Produktion, die am Dienstagabend im neuen Theatersaal der Eichenschule Premiere feierte, doch laut Titel in „Mr. Pilks Irrenhaus“. An Absurdität ist das knappe Dutzend Spielszenen, die vom zwölften Jahrgang Darstellendes Spiel unter Leitung von Thomas Stermann auf die nagelneue Bühne gebracht werden, kaum zu toppen. Und das hat System, gelten die Werke des Autoren Ken Campbell doch als Klassiker der Nonsense-Literatur.