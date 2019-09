Der Weihnachtsmarkt naht

Organisatoren setzen auf Bewährtes und noch mehr Kunsthandwerk

+ Karsten Lüdemann und Angela Brinkmann sind nur zwei von sechs GVS-Mitgliedern, die maßgeblich für die Weihnachtsmarktplanung verantwortlich sind. Foto: Warnecke

Scheeßel – In den Supermärkten sind die Zeichen nicht mehr zu übersehen: Spekulatius, Lebkuchen und Christstollen zieren die Auslagen. Es ist, wie es ist: Weihnachten rückt näher. Beim Gewerbe- und Verkehrsverein Scheeßel (GVS) herrscht daher in diesen Tagen wieder besonders geschäftiges Treiben. Schließlich soll sich die Kernortmitte nach dem letztjährigen Standort-Comeback rund um Rathaus und Kirche in gut zehn Wochen einmal mehr in ein stimmungsvolles Budendorf verwandeln – mit Schneeberg, Dampfmolly, Kinderkarussel und natürlich ganz viel Tannengrün. „Wir sind mittendrin in den Vorbereitungen“, berichtet Karsten Lüdemannn, der gemeinsam mit Angela Brinkmann, Dirk Mittelstädt, Reinhard Wahlers, Hauke Hollmann und Michael Urban im Hintergrund die Fäden zieht – übrigens getreu dem Motto „Never change a winning team“ in identischer Besetzung wie im Vorjahr.